Fond Kijonkových investoval do britského vývojáře čipů pro neurotechnologie
Investiční fond JSK Investments SICAV Simony a Jaromíra Kijonkových se zapojil do investičního kola britské společnosti MintNeuro, v němž firma získala pět milionů dolarů (asi 109 milionů korun) Londýnský spin-off Imperial College London vyvíjí specializované čipy pro neurální zařízení od implantátů po nositelnou elektroniku. Získané prostředky využije k uvedení produktů na trh, rozšíření dodávek předsériových čipů partnerům a posílení své pozice především v USA.
„Neurotechnologie dnes nebrzdí nedostatek nápadů, ale hardware. MintNeuro tuto mezeru zaplňuje platformou, na které může stavět celé odvětví. K investici nás přesvědčil silný technologický tým, funkční čipy i první dlouhodobá komerční smlouva,“ uvedla investiční ředitelka Venture Capital podfondu v JSK Investments SICAV Petra Cihlářová.
Kolo vedl fond Odyssey Ventures, vedle JSK Investments se zapojily také 33East a Alumni Ventures. Znovu investovali i stávající investoři včetně Empirical Ventures a Jumpspace Ventures. Kolo tak spojuje deep-tech, medtech a early-stage investory z Evropy a USA.
Kellnerová znovu vládne žebříčku Forbesu. První trojice se proti loňsku nezměnila. V závěsu za Kellnerovou se drží Lenka Bradáčová a třetí je Kateřina Jirásková z PPF. V první desítce jsou také Alena Schillerová, Tünde Bartha nebo Michaela Chaloupková.
Kellnerová, Bradáčová, Jirásková. Forbes zveřejnil žebříček nejvlivnějších žen Česka
Leaders
Kellnerová znovu vládne žebříčku Forbesu. První trojice se proti loňsku nezměnila. V závěsu za Kellnerovou se drží Lenka Bradáčová a třetí je Kateřina Jirásková z PPF. V první desítce jsou také Alena Schillerová, Tünde Bartha nebo Michaela Chaloupková.
„Jsme rádi, že se stáváme součástí portfolia JSK a získáváme podporu investora se silnou sítí kontaktů v Evropě i USA, kde nyní rozšiřujeme své působení. Díky vazbám ve zdravotnictví a zkušenostem z pozice investorů i podnikatelů nám spojení s JSK pomůže pomoci dostat naše čipy blíže k vývojářům a lékařům, kteří utvářejí budoucnost neurálních zařízení,“ řekl Dorian Haci, spoluzakladatel a CEO MintNeuro.
MintNeuro už dodává funkční čipy a dosáhla klíčových integračních milníků s vývojovými partnery včetně společností Motif Neurotech a Amber Therapeutics. S Motif letos uzavřela víceletou smlouvu na dodávky čipů pro minimálně invazivní neurostimulátor, zpočátku zaměřený na léčbu farmakorezistentní deprese.
Technologii MintNeuro nyní testuje nebo integruje rostoucí počet výrobců neurálních zařízení a výzkumných týmů. Neurální zařízení otevírají nové možnosti diagnostiky a léčby neurologických a psychiatrických onemocnění, od Parkinsonovy nemoci a epilepsie po depresi či ztrátu sluchu.
Pozemky v širším centru Prahy mění majitele. Investiční společnost Simony Kijonkové je prodala developerovi Logport, který je chce dále rozvíjet společně s J&T Real Estate.
Kijonková prodala pozemky v Praze. Kupuje je Logport s J&T
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Pozemky v širším centru Prahy mění majitele. Investiční společnost Simony Kijonkové je prodala developerovi Logport, který je chce dále rozvíjet společně s J&T Real Estate.
Jejich rozvoj však brzdí nedostatek čipů navržených pro specifické nároky na spotřebu energie, velikost, bezpečnost a kvalitu signálu. MintNeuro proto vyvíjí modulární polovodičovou platformu pro snímání a zpracování nervových signálů a cílenou elektrickou stimulaci. Vývojářům tak umožňuje vytvářet menší a úspornější zařízení a urychlit jejich cestu od výzkumu ke klinickému využití.
„Kolem sebe vidíme, jak neurologická onemocnění zasahují lidi již v produktivním věku. Neurotechnologie mají obrovský potenciál změnit život miliónům pacientů, ale bez špičkového hardwaru zůstanou v laboratořích,“ podotkla předsedkyně představenstva a Chief Investment Officer JSK Investments SICAV Simona Kijonková.
„MintNeuro staví základní stavební kámen, bez kterého se celý tento obor neposune vpřed. Právě proto – pro ten obrovský společenský dopad, špičkovou technologii a silný zkušený tým – dokonale zapadají do naší venture capital investiční strategie,“ dodala.
Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.
Kijonková podpořila americký startup, který se zaměřuje na prevenci rakoviny prsu
Leaders
Simona Kijonková rozšiřuje své investiční aktivity za oceán. Skupina JSK Investments manželů Kijonkových nově podpořila americký startup iSono Health, který vyvíjí první nositelný 3D ultrazvuk prsu. Projekt usiluje o to, aby ženy po celém světě měly snadný přístup k preventivnímu vyšetření – bez bolesti, dlouhého čekání a i tam, kde chybí moderní nemocnice. Za inovativní technologií stojí dvě ženy, které se rozhodly změnit přístup k diagnostice po osobní zkušenosti s rakovinou v rodině. Spolupráce mezi českou a americkou firmou tak spojuje byznys, inovace i lidskost. Kijonková za blíže neupřesněný podíl ve startupu iSono zaplatila desítky milionů korun, uvedly to Seznam Zprávy.
MintNeuro vznikla jako spin-off Imperial College London a vyvíjí specializované čipy pro novou generaci neurotechnologií, které umožňují zařízením propojit se s mozkem a nervovým systémem. Její škálovatelná polovodičová platforma má urychlit vývoj nových terapií a neurotechnologických produktů tím, že eliminuje potřebu vývoje vlastních čipů nebo přizpůsobování obecných součástek.
Společnost se nyní zaměřuje především na medicínské aplikace a jejím dlouhodobým cílem je stát se standardní čipovou platformou pro rozhraní mozek–počítač, bioelektronickou medicínu a další technologie propojující lidskou biologii s digitálním světem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.