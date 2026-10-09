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newstream.cz Trhy Hypotékáři mohou mít velký problém. Americké bondy mají vyrůst na šest procent

Hypotékáři mohou mít velký problém. Americké bondy mají vyrůst na šest procent

Americký dolar
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Ještě před deseti lety se svět obával záporného výnosu státních dluhopisů a padaly věty typu „Výnosy dluhopisů již nikdy nevyrostou nad tři procenta“. Nyní je situace zásadně odlišná a státní dluhy rostou nad pět procent. A ani tam se nemusejí zastavit. Investiční kolos Pimco nyní očekává, že výnos desetiletého amerického dluhopisu vyroste na šest procent, kde byl naposledy v roce 2000.

Éra levných peněz je pryč. A neplatí to jen pro firmy, ale také pro státy. Výnosy státních dluhopisů totiž v posledních měsících povážlivě rostou, zájem o nové emise mezi investory navíc není příliš velký, proto státy musejí nabízet stále vyšší výnosy. Důvodem jsou jednak rostoucí výdaje států, které zvyšují tlak na nové emise, sílící jen, ale také rostoucí zájem o dluhopisové financování velkých technologických korporací.

Tento mix podmínek nepříznivých pro emitenty podle odborníků nebude mizet, naopak spíš poroste. I proto lze očekávat další tlaky na růst výnosů dluhopisů. A týká se to i největšího dluhopisového trhu světa – Ameriky.

Investiční šéf dluhopisového kolosu Pimco Dan Ivascyn tak upozorňuje, že desetiletý americký dluhopis může relativně zakrátko vyrůst ze stávající úrovně kolem 5,2 procenta na šest procent.

„Je to rozhodně možné, a to i z pohledu krátkodobého obchodování, vzhledem k tomu, že část aktivity, kterou jsme v posledních několika týdnech zaznamenali, souvisí s některými negativními technickými faktory, například se stop-outy u hedgeových fondů a dalších investorů využívajících pákový efekt. Určitě se tam můžete dostat,“ řekl Ivascyn deníku Financial Times.

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Rostoucí zadlužení států se může již brzy hrubě nevyplatit. Vlastně se už nevyplácí nyní, protože situace na dluhopisovém trhu se radikálně proměňuje. A půjčovat si nejspíš bude čím dál dražší. Proč? To už je poněkud složitější.

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Problém pro hypotéky

Na úrovni šesti procent přitom americké střednědobé bondy byly v roce 2000, připomíná dále list Financial Times.

To je přitom zásadní problém, který má celou řadu dopadů. Právě americký desetiletý dluhopis totiž ve finančním světě funguje jako klíčový benchmark pro celou řadu finančních nástrojů, mimo jiné pro hypoteční úvěry, protože banky právě těmito dluhopisy hypoteční úvěry vykrývají. V praxi by to tedy mohlo znamenat, že úroveň hypoték by mohla postupně vyrůst až nad těchto šest procent. Nad šesti procenty byla průměrná hypoteční sazba v Česku naposledy na konci roku 2023, vyplývá z Hypoindexu.

Růst výnosů dluhopisů by mohl čím dál více tlačit na performanci akcií. Důvodem bude očekávaný výraznější přesun velkých investic z rizikovějších aktiv (tedy zejména růstových akcií) směrem k méně rizikovým aktivům, když i na nich rostou výnosy nad dlouhodobý normál.

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