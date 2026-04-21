Konec levného bydlení v regionech? Ceny rostou o desítky procent
Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji. V obou regionech jejich ceny meziročně vzrostly zhruba o pětinu. Za růstem stojí mimo jiné silný zájem investorů, kteří zde nemovitosti ve větší míře skupují. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality.cz.
Průměrná cena bytů v Česku dosáhla v prvních třech měsících roku 89 612 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o necelých 16 procent. V Pardubickém kraji se metr čtvereční prodával v průměru za 70 666 korun, meziročně o 21 procent více. V Ústeckém kraji činila průměrná cena 46 333 korun za metr čtvereční a starší byty zde zdražily o 20 procent. Přesto zůstává tento region i po zdražení nejlevnější v Česku.
Průměrné ceny zvyšuje Praha
Výrazný růst cen starších bytů zaznamenaly i další kraje, například Olomoucký, Jihočeský, Moravskoslezský nebo Plzeňský. Ve většině regionů však ceny zůstávají pod celostátním průměrem, který výrazně zvyšuje Praha. V hlavním městě se totiž metr čtvereční v prvním čtvrtletí nabízel v průměru za 153 640 korun.
Za zvýšeným zájmem o Ústecký kraj stojí podle manažerky Seznamu Hany Kontriš především investoři, které láká nízká pořizovací cena bytů v kombinaci s relativně vysokými nájmy. V Pardubickém kraji pak roste atraktivita starších bytů i díky výstavbě významných dopravních projektů, které zlepšují dostupnost a zvyšují hodnotu dobře situovaných nemovitostí.
Ještě nedávno brownfield, dnes obří jáma. Výstavba nového Žižkova za miliardy začala
Reality
Transformace bývalého nákladového nádraží patří k největším rozvojovým projektům v Praze. První etapa počítá s bytovými domy, parkem i občanskou vybaveností.
Analýza zároveň ukazuje, že ve většině krajů zdražovaly starší byty rychleji než novostavby. Největší rozdíl byl patrný v Ústeckém kraji, kde ceny nových bytů vzrostly jen o tři procenta, zatímco starší byty zdražily výrazně více. Významné rozdíly byly zaznamenány také v Jihočeském a Zlínském kraji.
Naopak v Libereckém a Pardubickém kraji rostly rychleji ceny novostaveb. V Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji pak ceny starších bytů i nových bytů rostly shodným tempem.
