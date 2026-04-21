Konec levného bydlení v regionech? Ceny rostou o desítky procent

Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji
Starší byty v Česku v prvním čtvrtletí výrazně zdražily, nejvíce v Pardubickém a Ústeckém kraji. V obou regionech jejich ceny meziročně vzrostly zhruba o pětinu. Za růstem stojí mimo jiné silný zájem investorů, kteří zde nemovitosti ve větší míře skupují. Vyplývá to z analýzy realitního portálu Sreality.cz.

Průměrná cena bytů v Česku dosáhla v prvních třech měsících roku 89 612 korun za metr čtvereční, což znamená meziroční nárůst o necelých 16 procent. V Pardubickém kraji se metr čtvereční prodával v průměru za 70 666 korun, meziročně o 21 procent více. V Ústeckém kraji činila průměrná cena 46 333 korun za metr čtvereční a starší byty zde zdražily o 20 procent. Přesto zůstává tento region i po zdražení nejlevnější v Česku.

Průměrné ceny zvyšuje Praha

Výrazný růst cen starších bytů zaznamenaly i další kraje, například Olomoucký, Jihočeský, Moravskoslezský nebo Plzeňský. Ve většině regionů však ceny zůstávají pod celostátním průměrem, který výrazně zvyšuje Praha. V hlavním městě se totiž metr čtvereční v prvním čtvrtletí nabízel v průměru za 153 640 korun.

Za zvýšeným zájmem o Ústecký kraj stojí podle manažerky Seznamu Hany Kontriš především investoři, které láká nízká pořizovací cena bytů v kombinaci s relativně vysokými nájmy. V Pardubickém kraji pak roste atraktivita starších bytů i díky výstavbě významných dopravních projektů, které zlepšují dostupnost a zvyšují hodnotu dobře situovaných nemovitostí.

Analýza zároveň ukazuje, že ve většině krajů zdražovaly starší byty rychleji než novostavby. Největší rozdíl byl patrný v Ústeckém kraji, kde ceny nových bytů vzrostly jen o tři procenta, zatímco starší byty zdražily výrazně více. Významné rozdíly byly zaznamenány také v Jihočeském a Zlínském kraji.

Naopak v Libereckém a Pardubickém kraji rostly rychleji ceny novostaveb. V Královéhradeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji pak ceny starších bytů i nových bytů rostly shodným tempem.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Návrat povinné vojny? Zůna ho odmítá

Jaromír Zůna
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) odmítl znovuzavedení povinné základní vojenské služby. Chce dál budovat profesionální jádro české armády a zaměřit se na různé typy dobrovolných záloh a mobilizačních sil. V rozhovoru pro pořad Spotlight serveru Aktuálně.cz ministr řekl, že už chystá dobrovolnou přípravu záložních důstojníků.

„A já také prozradím, že už jsem zahájil přípravy, aby byly opětovně zavedeny formy přípravy záložních důstojníků, které já třeba pamatuju z té velké armády. Jako byly třeba vojenské katedry vysokých škol,“ uvedl Zůna.

Taková příprava by ale na rozdíl od dob Československé lidové armády byla dobrovolná. Nešlo by tedy o znovuzavedení všeobecně nenáviděného systému z dob minulého režimu, poznamenal server Aktuálně. Byly by spíše obdobou amerického systému, kde vojenské katedry na civilních univerzitách připravují důstojníky pro aktivní službu i zálohy.

Návrat povinné vojny je vyloučený

Povinná vojna je podle Zůny v současné době vyloučená. „Já tady nevidím žádnou perspektivu návratu k prezenční vojenské službě. Protože si dovedu představit, co by to znamenalo,“ uvedl Zůna, který svou vojenskou kariéru začínal v socialistickém Československu. Stát si podle něj nyní nemůže dovolit „vysát mladé lidi v takovémto objemu z jejich aktivního zapojení v ekonomice“.

Chce místo toho dobudovat záložní a mobilizační systém, který by doplnil profesionální armádu v případě ohrožení země. Podmínkou je ale politická shoda i to, jaké budou možnosti státu, nejenom finanční, dodal ministr.

Zůna je ministrem za hnutí SPD, které opakovaně kritizovalo českou muniční iniciativu na pomoc napadené Ukrajině. Podle Zůny iniciativa pokračuje, jen bez peněz českého státu. „Veškeré peníze jsou od donorů. (...) My pouze administrativně zprocesujeme tu realizaci. A vyděláme na tom. Náš průmysl na tom vydělá,“ řekl.

Cesta na Ukrajinu se neplánuje

Zůna měl Ukrajinu po svém nástupu do funkce navštívit, po kritice předsedy SPD Tomia Okamury ale nyní takovou cestu neplánuje. „Bylo jednoznačně řečeno, že první pojede - pokud se pojede na Ukrajinu - premiér,“ uvedl.

Lídrům SPD vadila i Zůnova podpora nákupu amerických stíhaček F-35. Hnutí poté natočilo video, kde ministra obrany „školí“ předseda klubu poslanců SPD Radim Fiala, připomnělo Aktuálně.

Na dotaz, zda neměl jako důstojník chuť se raději zastřelit než se toho účastnit, Zůna řekl, že vůbec ne. „To v podstatě byla jakási okamžitá reakce na situaci, ale podívejme se na to tak. Všechno, co jsem řekl v tom videu, dopadlo. Celou smlouvu jsem si pročetl a prostudoval… A teď už držím basu, jak se říká. Bylo rozhodnuto. Není cesty zpět a ani pro to není momentálně důvod. Naší povinností je to smysluplně a co nejefektivněji dokončit,“ dodal k nejdražší armádní zakázce za 150 miliard korun.

Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.

Rozsáhlý byt o 21 místnostech se nachází v prestižní čtvrti Mareterra, která vznikla na uměle vytvořeném území a byla otevřena v roce 2024. Nemovitost leží v budově „Le Renzo“ a zabírá přibližně 2 500 metrů čtverečních, bez započítání balkonů a teras s výhledem na Středozemní moře. Součástí je i soukromý bazén, jacuzzi a nejméně osm parkovacích míst.

Transakci realizovala Achmetovova holdingová společnost System Capital Management (SCM), která potvrdila investici v projektu, detaily o ceně či konkrétní nemovitosti však neuvedla. Informace o prodeji vycházejí z monackých katastrálních záznamů a uniklých dokumentů analyzovaných magazínem Bloomberg Businessweek.

Nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii

Uváděná cena by z obchodu mohla učinit vůbec nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii. Překonala by tak například prodej londýnského sídla developera Nicka Candyho za více než 350 milionů dolarů nebo newyorského penthousu manažerovi hedgeového fondu Kenu Griffinovi za zhruba 240 milionů dolarů.

Monako je dlouhodobě považováno za nejdražší realitní trh na světě, mimo jiné kvůli své malé rozloze a statusu daňového ráje. Projekt Mareterra vznikal více než deset let na území získaném z moře a zahrnuje luxusní vily, řadové domy i apartmány obklopené zahradami, přístavem a promenádou.

Kupní smlouva byla uzavřena krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, která následně zasáhla Achmetovovo podnikání, včetně jeho energetických aktiv.

Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index přesahuje Achmetovovo jmění sedm miliard dolarů. Jeho skupina SCM patří mezi největší průmyslové konglomeráty na Ukrajině a investuje mimo jiné do metalurgie, těžby, energetiky i nemovitostí.

Achmetov už v minulosti realizoval několik výrazných realitních nákupů. V roce 2019 koupil historickou vilu Les Cèdres na Francouzské riviéře za 200 milionů eur a dříve také penthouse v londýnském komplexu One Hyde Park.

Nemovitosti v projektu Mareterra se podle místních makléřů prodávají za ceny přesahující 100 tisíc eur za metr čtvereční. Jednotlivé byty se pohybují v desítkách milionů eur, zatímco nájem luxusních apartmánů může dosahovat až 150 tisíc eur měsíčně.

Podle realitní společnosti Savills zůstává Monako jedním z nejexkluzivnějších a nejodolnějších rezidenčních trhů na světě, a to díky omezené nabídce a trvale silné mezinárodní poptávce.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

