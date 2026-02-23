Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Otevřít nový lom je boj. Minulá vláda sice vytipovala asi 50 lokalit, které by se měly stát strategickým zdrojem. Zájem společnosti získat stavební materiál však naráží na zájmy jednotlivců. „Připomíná to debatu o úložišti jaderného paliva,“ říká Koutňák. Nový zdroj by podle něj byl potřeba, protože společenský zájem převažuje.

Česku však nedostatek stavebních surovin nehrozí. Výstavba dálnic, bytů nebo elektrárny Dukovany není limitovaná množstvím stavebních materiálů. Koutňák uvádí jako příklad jednu konkrétní cementárnu na Slovensku. Její zásoby pro výrobu cementu jsou podle něj na dalších pět set let.

Recyklovaný stavební materiál pro další využití

Demolicí to nekončí. Čeští stavbaři stále častěji recyklují stavební materiály, řadí se ke světové špičce

Zprávy z firem

V době, kdy se zásoby kameniva a písku po celém světě tenčí, získává recyklace stavebního odpadu stále větší význam – a Česká republika zaujímá v tomto směru čelní pozici. 

Michal Nosek

Přečíst článek

Nové lomy jako nutnost

Otázkou je, zda se mají otevírat další lomy v Česku, nebo zda není výhodnější stavební materiál dovážet z ciziny. Na to má Koutňák jednoznačnou odpověď. Klíčem je logistika. Cena za dopravu.

Nyní se jeho firma uchází například o zakázku na dobudování lomu v Norsku, kde se má těžit třináct milionů tun suroviny ročně. To odpovídá téměř celé těžbě kamene v Česku. Jenže cena za kvalitní kámen se pohybuje kolem pěti set korun za tunu. Náklady na dopravu značně převyšují cenu suroviny. Proto se musí těžit co nejblíže spotřebě, čili v Česku.

Recyklovaný stavební materiál pro další využití

Cirkulární stavebnictví nabírá tempo. Sklo, beton i sádrokarton míří do druhého života

Zprávy z firem

Recyklace stavebních materiálů už není okrajové téma. Zejména u skla, betonu a sádrokartonu se začíná prosazovat model, který snižuje emise, zefektivňuje výrobu a reaguje na tlak legislativy i rostoucí ceny primárních surovin. Podle Michala Širokého, experta na recyklace ve společnosti Saint-Gobain, se cirkulární ekonomika stává nezbytností. Technologickou, ekologickou i ekonomickou.

Michal Nosek

Přečíst článek

Důležitější než množství je kvalita

Víc než množství je důležitá kvalita materiálu. Na výstavbu vysokorychlostní železnice je potřeba kamenivo o určité kvalitě, a té není tolik. Proto je potřeba otevírat nové lomy. Koutňák se nedomnívá, že za zdražováním výstavby, třeba i bytové, stojí vzrůstající cena stavebních materiálů. „Cena cementu kopíruje inflaci. Není to žádný extrém. Navíc v betonu je cement zastoupen z jedné pětiny,“ vysvětluje šéf PSP Engineering. Zdražování stavebních hmot není o ceně suroviny, ale o ceně lidské práce. S tím, jak je nedostatek lidí ve stavebnictví, roste jejich cena.

Míra investiční aktivity v dané zemi se dá podle Koutňáka rozpoznat podle jednoduchého měřítka, tedy spotřeby cementu na hlavu. Rozvinuté ekonomiky s hotovou infrastrukturou, jako je ta evropská, mají nyní tuto spotřebu konstantní na úrovni kolem čtyř set kilogramů cementu na hlavu. V zemích, které intenzivně budují infrastrukturu, je tato spotřeba dvakrát či třikrát vyšší. „Týká se to zejména Asie,“ říká.

Jako příklad uvádí Uzbekistán, který začal komunikovat se západním světem, buduje infrastrukturu a spotřeba cementu tam začala rychle růst. PSP Engineering tam postaví na klíč cementárnu za téměř čtyři miliardy korun. „Našim primárním produktem jsou investiční celky,“ říká Koutňák. Takových projektů postavila firma po světě stovky.

„S tím, jak je v některých oblastech stavební boom, chodíme po světě. V Íránu jsem v roce 2000 trávil Vánoce na stavbě továrny na zpracování hliníku. Máme tam postavených deset cementáren, ale teď je tam mrtvo,“ popisuje Koutňák.

Dům z D tisku

Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala

Reality

Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Brazílii postavila firma v osmdesátých letech deset cementáren. „Na Kubě je jedna cementárna, kterou jsme také stavěli.“ Osmdesát procent byznysu strojírenské společnosti z Přerova tvoří zahraniční trhy. Přesto nyní ředitel firmy vidí mírné oživení i v Evropě a v Česku.

Recyklace jako budoucnost

Společnost PSP Engineering se kromě výstavby investičních celků a výroby strojů na zpracování surovin věnuje i výzkumu a testování. Zaměřuje se například na recyklaci stavebních materiálů. „Do budoucna se recykláty jistě budou využívat. Musí se kolem nich vytvořit infrastruktura, aby vznikla kvalita v dostatečném objemu,“ popisuje.

Jaroslav Koutňák byl hostem podcasu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Evžen Korec, majitel Ekospolu

PODCAST: Oživení na realitním trhu bude trvat rok, říká Evžen Korec. Za poslední čtvrtletí se prodalo jenom čtyři sta bytů

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity jako developeři za miliardy. Proč české školy nestaví podle architektonických soutěží

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Po Trumpově zvýšení globálních cel si EU pohorší. A kdo je vítězem?

Zavedení globálního 15procentního cla Trumpem je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní.
ChatGPT
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Průměrná celní sazba USA na dovoz z EU – po pátečním zneplatnění recipročních cel a po sobotním zvýšení globálního cla – stoupne dovozní přirážka pro evropské firmy o necelý procentní bod, ze zhruba 11 na 12 procent. Vítězi zneplatnění jsou Brazílie, Čína či Indie.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívala nejprve v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby, kterou ovšem včera Trump zvedl na maximální možnou úroveň patnácti procent.

Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.

Cla začnou platit na výročí ruské invaze

Plošná patnáctiprocentní sazba začne platit 24. února (tedy na čtvrté výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, pozn. red.) minutu po půlnoci washingtonského času. Z patnáctiprocentní sazby uvalené na celý svět však je vyloučena celá řada produktů, například kovy vzácných zemin, farmaceutické přípravky, některé druhy elektroniky a samozřejmě také zboží, které podléhá sektorovým clům, jako je ocel, hliník nebo automobily.

Šéf Fedu Jerome Powell

Týden tradera: Trhy znejistěl opatrný Fed i napětí na Blízkém východě

Trhy

Americké akcie se v minulém týdnu dokázaly oklepat, otázky ale zůstávají. Index S&P 500 se vrátil blíže k hranici 6 900 bodů, investoři však dál vyhodnocují signály z centrální banky i rostoucí geopolitická rizika.

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Patnáctiprocentní globální sazba nejenže respektuje prakticky všechna osvobození, která se týkala recipročních cel, ale navíc ještě od cla plošně osvobozuje produkci leteckého průmyslu – toto osvobození dosud obsahovaly jen obchodní úmluvy USA s EU, Británií a několika dalšími ekonomikami.

Průměrná efektivní celní sazba, kterou USA uplatňují na dovoz ze světa, tak klesne z úrovně 13,6 procenta, která platila před pátečním verdiktem Nejvyššího soudu USA, na zhruba 12 procent. A to právě díky značnému počtu osvobozených produktů.

Skutečná celní sazba je tak zhruba o tři procentní body nižší než deklarovaná sazba 15 procent. Průměrná efektivní sazba čítající zhruba 12 procent je nejnižší od loňského „dne osvobození“, kdy Trump začátkem dubna uvalil takřka na všechny země světa takzvaná reciproční cla, která v pátek Nejvyšší soud zneplatnil.

Vyšší přirážky na ocel či hliník platí

Sektorově specifická cla zůstávají nadále v platnosti, protože stála a stojí na jiném právním základě než cla reciproční. Jde o zmíněné 50procentní clo na ocel a hliník či o 25procentní clo na automobily.

Fabio Panetta

Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta

Money

Americká ekonomika nesla podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Fabia Panetty většinu nákladů cel zavedených prezidentem Donaldem Trumpem. Panetta to uvedl na výroční akci Assiom-Forex v Benátkách.

nst

Přečíst článek

Průměrná efektivní celní sazba, kterou USA uplatňují na dovoz z EU, stoupne na zhruba 12,2 procenta, a to z úrovně 11,3 procenta, která platila do zneplatnění recipročních cel Nejvyšším soudem.

Jak zachycuje graf Bloombergu níže, vycházející ze struktury zahraničního obchodu roku 2024, celkové Trumpovo celní navýšení na dovoz z EU činí k dnešku 10,7 procentního bodu. Do verdiktu Nejvyššího soudu přitom představovalo 9,8 procenta. To jsou tedy navýšení, která Trump uskutečnil během svého druhého funkčního období, od ledna 2025. 

 

Přitom podle institutu Bruegel činila před lednem 2025 průměrná celní sazba, kterou Spojené státy uplatňovaly na dovoz z EU, celkem 1,47 procenta. Pokud tuto vstupní sazbu přičteme k Trumpovým zmíněným navýšením, dostáváme uvedené cifry 11,3, respektive 12,2 procenta.

I přes sobotní navýšení globální celní sazby o pět procentních bodů tedy sazba vztažená k EU narůstá vskutku pouze o necelý procentní bod v porovnání se situací před zneplatněním recipročních cel.

V případě zemí jako Brazílie, Čína či Indie dokonce dochází k masivnímu poklesu uplatňované celní sazby v porovnání se situací přes zneplatněním recipročních cel (viz opět graf Bloombergu).  

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Fabio Panetta

Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta

Money

nst

Přečíst článek

Biohacking: Je vám venku pořád zima? Nebojte, i pocit tepla se dá natrénovat

Klíčem je pochopení, jak tělo na chlad reaguje a jak vytvořit podmínky pro příjemný a bezpečný pobyt venku i v zimních měsících.
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.

Klíčem je pochopení, jak tělo na chlad reaguje a jak vytvořit podmínky pro příjemný a bezpečný pobyt venku i v zimních měsících. Když je tělo vystaveno chladu, aktivuje řadu adaptačních mechanismů. Základní odpovědí je vazokonstrikce, tedy zúžení cévek v periferních oblastech pro minimalizaci tepelných ztrát.

Zároveň začíná produkce tepla v kosterním svalstvu, což může vést k třesu, který je vlastně nedobrovolným zapojením svalů pro generování tepla. U lidí, kteří jsou pravidelně vystavováni chladu, dochází k adaptaci a tělo se učí efektivněji udržovat teplotu bez třesu.

Jedním z klíčových mechanismů je aktivace hnědé tukové tkáně, což je specializovaný typ tuku, který slouží k přímé přeměně energie na teplo prostřednictvím mitochondrií. Hnědý tuk je hojný u novorozenců, ale u dospělých jeho množství obvykle klesá. Studie však ukazují, že pravidelné vystavení chladu může zvýšit množství hnědé tukové tkáně i u dospělých, což má benefity i pro metabolické zdraví, včetně lepší regulace glykemie a zvýšeného metabolismu.

Imunitní systém vs. studený vzduch

Imunitní systém je dalším aspektem ovlivněným zimním pobytem venku. Venkovní vzduch, i když studený, je obvykle čistší a obsahuje méně patogenů než ten uvnitř přetopených prostor sdílený s mnohými. Existují však určité fyziologické změny spojené s chladem, které mohou mít negativní vliv na imunitu. Chladný vzduch například může snižovat aktivitu řasinek na povrchu buněk dýchacích cest a zhoršuje lokální imunitní odpověď v nose, což může zhoršovat schopnost těla odstraňovat patogeny.

ilustrační foto

Biohacking: Jak přeprogramovat kůži, aby přežila mráz

Enjoy

Zima je pro kůži obdobím výrazné zátěže, a to především z hlediska dlouhodobé integrity kožní bariéry. Kůže je metabolicky aktivní orgán, který reaguje na změny prostředí a zimní podmínky kombinují hned několik stresorů současně. Nízké teploty, suchý vzduch, vítr, omezené sluneční záření, časté přechody mezi venkovním chladem a přetopenými interiéry a zároveň změny vnitřního prostředí organismu vytvářejí soubor vlivů, na které lidská kůže evolučně není ideálně adaptována. Prvním praktickým krokem je proto uvědomění si, že zimní přístup a potenciálně péče by měla být jiná než letní, a zaměřená na ochranu a stabilizaci.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Historicky byly populace trvale vystavené chladu bez možnosti úplného zahřátí náchylnější k respiračním onemocněním, protože nepřerušený chladový stres aktivuje kortizol a potlačuje imunitní funkci. Klíčový rozdíl spočívá v možnosti regenerace. Pravidelná krátkodobá expozice mírnému chladu s následným návratem do tepla funguje jako hormeze, což je prospěšný krátkodobý stres, který posiluje celkovou odolnost organismu.

Při správném oblečení a postupné adaptaci tělo tyto mechanismy kompenzuje a benefit převažuje nad rizikem. Studený vzduch stimuluje sympatický nervový systém a může zlepšovat cirkulaci, což dlouhodobě podporuje kardiovaskulární zdraví, pokud je expozice střídána s obdobím tepla a regenerace.

Nechce se vám v zimě ven? Chyba!

Z hlediska mentálního zdraví je pobyt venku v zimě zásadní pro udržení cirkadiánních rytmů a regulaci nálady. I když je zimní světlo slabší než v létě, stále poskytuje dostatečnou intenzitu pro synchronizaci vnitřních hodin. Expozice dennímu světlu, zejména v ranních hodinách, podporuje produkci serotoninu a reguluje večerní uvolňování melatoninu, což zlepšuje kvalitu spánku.

ilustrační foto

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Enjoy

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Lidé trpící zimní depresí často vykazují nedostatek této expozice, protože tráví většinu dne uvnitř. Pohyb venku v zimě zároveň kombinuje benefit fyzické aktivity s expozicí světlu, což může být efektivnější než pobyt uvnitř i při jasném počasí za oknem. Studený vzduch má také stimulující efekt na bdělost a může zlepšovat kognitivní funkce.

Prakticky vzato, klíčem k příjemnému pobytu venku v zimě je správné oblékání a postupná adaptace. Oblékání ve vrstvách umožňuje flexibilitu podle intenzity aktivity a teploty. Ruce, nohy a hlava jsou místa s vysokou ztrátou tepla a tak kvalitní rukavice, teplé ponožky a čepice nebo čelenka mohou výrazně zlepšit komfort. U nohou je důležité, aby obuv nebyla příliš těsná, protože tlak na prsty snižuje cirkulaci a zvyšuje pocit chladu.

Tělo potřebuje čas na adaptaci, většinou v řádu dnů až týdnů, přičemž je důležité zapojení fyzické aktivity, protože pohyb generuje teplo a zlepšuje cirkulaci. I mírnější aktivity jako pomalá procházka venku mohou být příjemné, pokud je člověk aklimatizovaný a správně oblečený.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

maso, typický zdroj bílkovin

Biohacking: Bílkoviny jako nový cukr. Přeháníme to se zdravou živinou?

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Multivitamíny, vitamíny

Biohacking: Nejde o to používat víc doplňků, ale jejich lepší kombinaci

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Doporučujeme