Šéf výrobce dveří: Byty se rozestaví pomalu, ale dokončovat se budou rychle
Podle šéfa výrobce dveří Martina Dozrála vstupuje trh do fáze, kdy se začínají dokončovat projekty pozastavené po covidu. To se propisuje i do výsledků firmy, která v roce 2025 zvýšila prodeje o 14 procent a tržby na 458 milionů korun. Letos očekává další růst, zejména v developmentu.
Už několik let je stavební trh přehřátý. Je zde poptávka, ale malá nabídka. Je to zásadní problém, který se táhne už několik let. Přestože je v povolovacích procesech, a to jen pro Prahu, přes 100 tisíc bytů, nestaví se. Hlavními příčinami jsou nedostatek pracovní síly a zdlouhavá povolovací řízení. Přes to se nám v roce 2025 potvrdilo, že strategie, na kterou jsme se v Solodoor zaměřili, byla správná. Meziročně se nám podařilo vyrobit a prodat o 14 procent více dveří a zárubní a dosáhnout meziročního nárůstu tržeb o téměř osm procent. Výsledky nás mile překvapily, protože byly vyšší, než jsme na začátku roku očekávali.
Celkové konsolidované tržby za rok 2025 činí 458 milionů korun, což je nárůst oproti roku 2024, kdy tržby představovaly 426 milionů korun.
Významnou roli v tomto vývoji sehrála naše franchisová síť, která v roce 2025 dosáhla historicky nejlepších výsledků, a to jak z pohledu tržeb, tak počtu prodaných výrobků. Síť, kterou systematicky rozvíjí dceřiná společnost Solodoor Centrum, dnes tvoří 18 franchisových a tři podnikové prodejny a její celkový obrat za rok 2025 se přiblížil hranici 160 milionů korun. Ocenění Franchisor roku 2024, které jsme vloni získali, vnímáme jako potvrzení funkčnosti našeho franchisového modelu, ale zároveň jako závazek dál zlepšovat podporu našich partnerů a rozvíjet síť i do dalších regionů.
Vedle dvou nově otevřených franchisových prodejen v Uherském Brodě a Znojmě jsme v roce 2025 výrazně investovali také do vlastních podnikových prodejen. Na podzim jsme otevřeli novou kmenovou pobočku v Českých Budějovicích, která funguje v konceptu sdíleného obchodního prostoru se společností SIKO. Tento krok se ukázal jako velmi dobré rozhodnutí. Pobočka má dva měsíce po otevření zatím nejrychlejší náběh objednávek ze všech našich prodejen. Proto tento koncept chceme rozvíjet i v dalších lokalitách. Další podnikovou prodejnu otevřeme letos v březnu v Brně-Ivanovicích. Půjde o největší prodejnu v celé naší síti a o důležitý krok v dalším rozvoji značky. Prodejna bude součástí nového obchodního centra, jehož výstavba aktuálně probíhá.
Dalším důležitým krokem je e-shop, který jsme spustili v prosinci loňského roku. Online prodej vnímám jako doplněk ke kamenným prodejnám a další cestu, jak být blíže zákazníkům, kteří preferují digitální prostředí.
Predikce jsou nejisté
S predikcemi do budoucna je to vždy ošemetné, ale zatímco trh obecně očekává růst stavebnictví jen v řádu jednotek procent, my v Solodoor počítáme v developmentu s nárůstem až o 60 procent. Může se to zdát jako paradox, ale je to dáno fázováním projektů. Dveře se instalují až v závěru stavby a momentálně se dokončují byty, které získaly povolení už před covidem. Developeři tyto projekty pozastavili a na trh je uvedli až nyní.
Z pohledu celkového vývoje stavebního trhu očekávám, že rok 2026 by mohl konečně přinést postupné výraznější oživení poptávky i od koncových zákazníků. Týkat by se to mělo zejména rekonstrukcí, které se v loňském roce ve větší míře odkládaly.
Dlouhodobě se stavební trh potýká s nedostatkem pracovní síly, přičemž lze očekávat, že tento trend bude přetrvávat i letos a v následujících letech. I přes vyšší úrokové sazby hypoték však zájem o byty, podle mého názoru, poroste, protože lidé akceptovali fakt, že s ohledem na situaci na trhu práce nemovitosti zlevňovat nebudou. Na základě toho předpokládám další meziroční nárůst i u našich společností. V případě firmy Next, zaměřené na bezpečnostní vchodové dveře, očekávám růst až o 25 procent a u Solodoor, jejíž portfolio je z větší části tvořeno dveřmi interiérovými, přibližně o 14 procent.
Samozřejmě za předpokladu, že stavby a projekty budou připraveny do fáze, kdy můžeme začít montovat dveře. Je to moje osobní predikce, kterou, jak doufám, se nám podaří naplnit.
Developerům věříme
Velkou příležitost spatřuji v developmentu. Tento segment dnes tvoří pětinu našeho obratu, ale máme podepsané rekordní množství nových smluv. Pokud nám bude přát stavební připravenost projektů, věřím, že tato divize v roce 2026 posílí meziročně až o 60 procent.
V návaznosti na tento vývoj se chceme v roce 2026 intenzivněji věnovat také akvizicím. Naším cílem je posilování jak v oblasti developerských projektů, tak v maloobchodní síti. Plánujeme zvýšit počet franchisových prodejen minimálně o 3 a pokračovat i v rozvoji dalších vlastních poboček.
Rok 2026 bude pro nás také ve znamení inovací. V prvním čtvrtletí uvedeme nové, vysoce kvalitní matné povrchy v uni barvách, a to jak v portfoliu Solodoor, tak u společnosti Next. Zároveň připravujeme další technologické investice, které budeme zavádět postupně tak, aby neomezily plynulost výroby.
Do roku 2026 se tedy dívám s respektem k realitě trhu, ale zároveň s důvěrou v sílu značky a lidí. Věřím, že se bude postupně dále zlepšovat nálada zákazníků a jejich ochota investovat. Pokud se naplní očekávání ohledně oživení stavebnictví a rekonstrukcí, může pro nás být nadcházející rok jedním z nejzajímavějších za poslední období.
