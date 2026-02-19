Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Šéf výrobce dveří: Byty se rozestaví pomalu, ale dokončovat se budou rychle

Martin Dozrál
Solodoor, užito se svolením
Podle šéfa výrobce dveří Martina Dozrála vstupuje trh do fáze, kdy se začínají dokončovat projekty pozastavené po covidu. To se propisuje i do výsledků firmy, která v roce 2025 zvýšila prodeje o 14 procent a tržby na 458 milionů korun. Letos očekává další růst, zejména v developmentu.

Už několik let je stavební trh přehřátý. Je zde poptávka, ale malá nabídka. Je to zásadní problém, který se táhne už několik let. Přestože je v povolovacích procesech, a to jen pro Prahu, přes 100 tisíc bytů, nestaví se. Hlavními příčinami jsou nedostatek pracovní síly a zdlouhavá povolovací řízení. Přes to se nám v roce 2025 potvrdilo, že strategie, na kterou jsme se v Solodoor zaměřili, byla správná. Meziročně se nám podařilo vyrobit a prodat o 14 procent více dveří a zárubní a dosáhnout meziročního nárůstu tržeb o téměř osm procent. Výsledky nás mile překvapily, protože byly vyšší, než jsme na začátku roku očekávali.

Celkové konsolidované tržby za rok 2025 činí 458 milionů korun, což je nárůst oproti roku 2024, kdy tržby představovaly 426 milionů korun.

Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

Reality

Český nábytkářský průmysl dnes nemůže soupeřit cenou. Výrobce z Rousínova proto sází na cirkulární ekonomiku, lokální materiály a digitální výrobu. Ve spolupráci s univerzitami vyvíjí nábytek z konopí, recyklovaných plastů i starých skříní. „Pokud se všechno posuzuje jen podle nejnižší ceny, není to dlouhodobě udržitelné,“ říká v rozhovoru Michal Navrátil, CEO společnosti Dřevodílo.

Petra Nehasilová

Významnou roli v tomto vývoji sehrála naše franchisová síť, která v roce 2025 dosáhla historicky nejlepších výsledků, a to jak z pohledu tržeb, tak počtu prodaných výrobků. Síť, kterou systematicky rozvíjí dceřiná společnost Solodoor Centrum, dnes tvoří 18 franchisových a tři podnikové prodejny a její celkový obrat za rok 2025 se přiblížil hranici 160 milionů korun. Ocenění Franchisor roku 2024, které jsme vloni získali, vnímáme jako potvrzení funkčnosti našeho franchisového modelu, ale zároveň jako závazek dál zlepšovat podporu našich partnerů a rozvíjet síť i do dalších regionů.

Vedle dvou nově otevřených franchisových prodejen v Uherském Brodě a Znojmě jsme v roce 2025 výrazně investovali také do vlastních podnikových prodejen. Na podzim jsme otevřeli novou kmenovou pobočku v Českých Budějovicích, která funguje v konceptu sdíleného obchodního prostoru se společností SIKO. Tento krok se ukázal jako velmi dobré rozhodnutí. Pobočka má dva měsíce po otevření zatím nejrychlejší náběh objednávek ze všech našich prodejen. Proto tento koncept chceme rozvíjet i v dalších lokalitách. Další podnikovou prodejnu otevřeme letos v březnu v Brně-Ivanovicích. Půjde o největší prodejnu v celé naší síti a o důležitý krok v dalším rozvoji značky. Prodejna bude součástí nového obchodního centra, jehož výstavba aktuálně probíhá.

Dalším důležitým krokem je e-shop, který jsme spustili v prosinci loňského roku. Online prodej vnímám jako doplněk ke kamenným prodejnám a další cestu, jak být blíže zákazníkům, kteří preferují digitální prostředí.

Dům z D tisku

Bydlení z tiskárny. Lucembursko-český experiment ukazuje, jak využít pozemky, které města odepsala

Reality

Úzké parcely, které města považují za nezastavitelné, se mohou stát odpovědí na bytovou krizi. V Lucembursku vznikl první 3D tištěný dům široký pouhé tři metry

Petra Nehasilová

Predikce jsou nejisté

S predikcemi do budoucna je to vždy ošemetné, ale zatímco trh obecně očekává růst stavebnictví jen v řádu jednotek procent, my v Solodoor počítáme v developmentu s nárůstem až o 60 procent. Může se to zdát jako paradox, ale je to dáno fázováním projektů. Dveře se instalují až v závěru stavby a momentálně se dokončují byty, které získaly povolení už před covidem. Developeři tyto projekty pozastavili a na trh je uvedli až nyní.

Z pohledu celkového vývoje stavebního trhu očekávám, že rok 2026 by mohl konečně přinést postupné výraznější oživení poptávky i od koncových zákazníků. Týkat by se to mělo zejména rekonstrukcí, které se v loňském roce ve větší míře odkládaly.

Dlouhodobě se stavební trh potýká s nedostatkem pracovní síly, přičemž lze očekávat, že tento trend bude přetrvávat i letos a v následujících letech. I přes vyšší úrokové sazby hypoték však zájem o byty, podle mého názoru, poroste, protože lidé akceptovali fakt, že s ohledem na situaci na trhu práce nemovitosti zlevňovat nebudou. Na základě toho předpokládám další meziroční nárůst i u našich společností. V případě firmy Next, zaměřené na bezpečnostní vchodové dveře, očekávám růst až o 25 procent a u Solodoor, jejíž portfolio je z větší části tvořeno dveřmi interiérovými, přibližně o 14 procent.

Nemovitostní investiční skupina Fidurock od distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON koupí kancelářský komplex na Lidické ulici 1873/36, jehož součástí je i historický Kellerův palác.

Další zářez v Brně. Historický palác v centru se změní na byty

Reality

Po více než sto letech končí energetici na Lidické ulici v Brně. Areál s historickým Kellerovým palácem prodali investorovi Fidurock, který plánuje přestavbu kanceláří na stovky bytů. Projekt patří k největším rezidenčním konverzím v centru města.

Petra Nehasilová

Samozřejmě za předpokladu, že stavby a projekty budou připraveny do fáze, kdy můžeme začít montovat dveře. Je to moje osobní predikce, kterou, jak doufám, se nám podaří naplnit.

Developerům věříme

Velkou příležitost spatřuji v developmentu. Tento segment dnes tvoří pětinu našeho obratu, ale máme podepsané rekordní množství nových smluv. Pokud nám bude přát stavební připravenost projektů, věřím, že tato divize v roce 2026 posílí meziročně až o 60 procent.

V návaznosti na tento vývoj se chceme v roce 2026 intenzivněji věnovat také akvizicím. Naším cílem je posilování jak v oblasti developerských projektů, tak v maloobchodní síti. Plánujeme zvýšit počet franchisových prodejen minimálně o 3 a pokračovat i v rozvoji dalších vlastních poboček.

Skupina Natland se stala majitelem kancelářské budovy v perspektivní části Bratislavy o velikosti 11 tisíc metrů čtverečních ploch v lokalitě Mlýnské nivy.

Natland pokračuje v expanzi. Získává kancelářský objekt v Bratislavě

Reality

Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.

nst

Rok 2026 bude pro nás také ve znamení inovací. V prvním čtvrtletí uvedeme nové, vysoce kvalitní matné povrchy v uni barvách, a to jak v portfoliu Solodoor, tak u společnosti Next.  Zároveň připravujeme další technologické investice, které budeme zavádět postupně tak, aby neomezily plynulost výroby.

Do roku 2026 se tedy dívám s respektem k realitě trhu, ale zároveň s důvěrou v sílu značky a lidí. Věřím, že se bude postupně dále zlepšovat nálada zákazníků a jejich ochota investovat. Pokud se naplní očekávání ohledně oživení stavebnictví a rekonstrukcí, může pro nás být nadcházející rok jedním z nejzajímavějších za poslední období.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Petra Nehasilová

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Petra Nehasilová

V Chýni vznikla škola za miliardu. Nový kampus má ambici stát se centrem celé čtvrti

Škola v Chýni
Alex Shoots Buildings, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rychle rostoucí Chýně na okraji Prahy reaguje na tlak suburbanizace výstavbou nové základní školy. Projekt za zhruba 1,05 miliardy korun kombinuje vzdělávací infrastrukturu se sportovním a komunitním zázemím a je navržen jako otevřený areál využitelný i mimo výuku.

Chýně, dynamicky se rozvíjející obec nedaleko Prahy, stojí před typickou výzvou satelitních měst: jak rychle rostoucí populaci nabídnout kvalitní veřejnou infrastrukturu. Nová základní škola není jen odpovědí na nedostatek míst ve třídách, ale dlouhodobou investicí do rozvoje lokality.

Projekt o zastavěné ploše 5 175 metrů čtverečních a hrubé podlahové ploše 13 170 metrů čtverečních vyšel přibližně na 1,05 miliardy korun. Rozsahem i vybaveností patří mezi nejvýznamnější veřejné investice obce posledních let a zároveň představuje infrastrukturu dimenzovanou i pro budoucí rozvoj území.

Nová základní škola v Chýni představuje investici přibližně 1,05 miliardy korun a patří k největším veřejným projektům obce posledních let. Areál o zastavěné ploše 5 175 m² a hrubé podlahové ploše 13 170 m² je dimenzován i pro budoucí rozvoj lokality. Architektonický návrh studia OVA pracuje s konceptem školy jako otevřeného světa využitelného i mimo výuku. 19 fotografií v galerii

Architektonický návrh Jiřího Opočenského, Štěpána Valoucha a Ondřeje Králíka ze studia OVA pracuje s představou školy jako otevřeného světa, tedy prostoru, který nezůstává uzavřený po skončení vyučování. Budova funguje ve dvou režimech. Dopoledne slouží plné kapacitě výuky, odpoledne se část objektu otevírá veřejnosti: kroužkům, vzdělávacím programům, sportu i kulturním akcím. Škola se tak stává komunitním centrem obce.

Architektura podporující způsob výuky

Návrh vychází ze současných vzdělávacích trendů, které akcentují flexibilitu a různorodé formy učení. Vedle klasických učeben zde hrají roli také neformální zóny: studovny s různými typy sezení, zákoutí na chodbách určená ke skupinové práci či klidným rozhovorům nebo venkovní učebna na střeše.

Každé ze tří podlaží má přímý kontakt s exteriérem. Díky svažitému terénu lze do budovy vstoupit nejen z úrovně přízemí, ale také z vyššího podlaží napojeného na sportovní areál. Architektura tak přirozeně propojuje interiér s okolní krajinou a umožňuje variabilní provoz během dne.

kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity jako developeři za miliardy. Proč české školy nestaví podle architektonických soutěží

Reality

Stát a EU posílají do univerzitní výstavby desítky miliard. Nové kampusy formují města i vědu na generace dopředu. Přesto řada klíčových projektů vzniká bez architektonických soutěží.

Petra Nehasilová

Základní kompoziční princip tvoří dvojice dvorů. Vstupní dvůr orientovaný směrem k obci je otevřený obyvatelům. Nabízí prostor pro setkávání, odpočinek i neformální aktivity žáků a stává se přirozeným předprostorem školy.

Druhý dvůr je intimnější, určený primárně dětem. Obsahuje herní prvky, měkké povrchy i venkovní stoly navazující na jídelnu. Díky přímému propojení s halou, jídelnou i cvičnou kuchyňkou se stává plnohodnotnou součástí každodenního provozu.

„Koncept ‚otevřené náruče‘, který dvojice dvorů symbolizuje, má i urbanistický rozměr. Dnes škola stojí částečně osamoceně na okraji rozvojové lokality, v budoucnu se však stane přirozeným centrem nové obytné čtvrti,“ přibližují autoři návrhu.

Sportovní infrastruktura i pro veřejnost

Součástí projektu je rozsáhlý sportovní areál umístěný o úroveň výše nad školní budovou. Atletický ovál s integrovaným fotbalovým hřištěm doplňuje zázemí s atletickým tunelem a občerstvením. Tribuna na střeše zázemí umožňuje sledovat sportovní dění i při větších akcích.

Mezi školou a oválem vzniklo tréninkové hřiště využitelné během výuky i mimo ni. Sportoviště tak nepředstavují izolovanou školní funkci, ale infrastrukturu dostupnou i místním obyvatelům.

Budova splňuje energetický standard A. Vytápění zajišťují tepelná čerpadla, řízené větrání je kombinováno s možností přirozeného větrání okny. Fotovoltaické panely na střechách školy i sportovního zázemí přispívají k energetické soběstačnosti areálu.

Jan Klaška

„Chtěl bych postavit stadion Sparty,“ říká architekt, který dobývá Ameriku

Reality

„Ten nejdůležitější stadion bych chtěl postavit doma,“ říká architekt Jan Klaška, jenž se z Česka dostal až ke světovým projektům v Americe. V rozhovoru popisuje zákulisí globální architektury, roli investorů i svůj sen spojený se Spartou.

Petra Nehasilová

Exteriérové stínění a vegetační střechy zároveň pomáhají omezovat efekt tepelného ostrova. Energetická efektivita tak není doplňkem, ale integrální součástí architektonického návrhu.

Autorem projektu je ateliér OVA, který založili Jiří Opočenský a Štěpán Valouch, partnerem kanceláře je Ondřej Králík. Mezi jejich nejznámější realizace patří například sídlo společnosti Lasvit, oceněné Českou cenou za architekturu 2020. V roce 2025 studio dokončilo mimo jiné dvě základní školy, bytový projekt v Hradci Králové či rekonstrukci obchodního centra Grand v Pardubicích.

Letohrádek Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov

V Krumlově zachránili ruinu. Češi rekonstruovat památky umí

Reality

Letohrádek Bellarie v českokrumlovském zámeckém parku prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt, který byl od roku 1958 spíše kulisou pro otáčivé hlediště, prošel největší obnovou své více než třísetleté historie.

Petra Nehasilová

Rodinný dům v Polance nad Odrou si pro sebe postavili architekti. Cena? Tři miliony korun.

Jednoduchý a účelný, chválí odborníci dům u Ostravy. Architekti si ho navrhli pro sebe. Na kolik je vyšel?

Reality

Je tak nenápadný, až ho lze přehlédnout. Ale v jednoduchosti je krása. Přízemní dům v ostravské části Odra nad Polankou, který si pro sebe navrhli architekti ze studia bydloarchitekti Petra a Martin Vymetálkovi, nyní dokonce bojuje v soutěži Česká cena za architekturu.

Petra Nehasilová

Terasový dvojdům Krč

Na místě starého domu dnes stojí luxusní bytovka. Krčský svah změnil tvář

Reality

Petra Nehasilová

Pražské byty dál zdražují: metr už stojí 176 tisíc, rekordní prodeje pokračují

Ceny nových i starších pražských bytů i nájmy opět rostou
ČTK
ČTK
ČTK

Pražské byty v developerských projektech se ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku prodávaly v průměru za 176 600 korun za metr čtvereční. Jejich cena mezičtvrtletně vzrostla o 2,9 procenta. Mírný pokles cen byl oproti třetímu čtvrtletí zaznamenán pouze v Praze 10, kde nové byty zlevnily o 0,6 procenta. Vyplývá to z dat Develop Indexu od technologicky-poradenské společnosti Deloitte.

Nejdražší zůstaly koncem loňského roku nové byty v Praze 1, kde se metr čtvereční průměrně prodával za 262 100 korun. Po té následovala Praha 2, kde se nové byty prodávaly za 236 700 korun za metr čtvereční a Praha 7, kde cena za metr čtvereční činila 225 900 korun. Tyto městské části podle Deloitte patří dlouhodobě mezi nejžádanější lokality k bydlení.

Mezičtvrtletně se ceny nových bytů nejvýrazněji zvýšily v Praze 8, a to o osm procent. O 7,7 procenta pak ale vzrostly ceny bytů v developerských projektech v Praze 1 a o 6,6 procenta jejich ceny narostly v Praze 6. V Praze 10, kde jako v jediné městské části ceny nového bydlení mezičtvrtletně klesly, se metr čtvereční prodával za 157 100 korun za metr čtvereční.

Jak se staví město od nuly. Žižkovský brownfield ukazuje budoucnost pražského urbanismu

Reality

Ulice, které dávají smysl. Aktivní parter, školy v docházkové vzdálenosti a památka jako přirozené centrum. Proměna Nákladového nádraží Žižkov není jen development. Je to test, jak má vypadat nová městská čtvrť 21. století.

Petra Nehasilová

Ceny bytů v pražských novostavbách se za posledních 11 let téměř ztrojnásobily, když v prosinci roku 2014 se prodávaly v průměru za 65 500 korun za metr čtvereční. Pražské byty však podle dat Deloitte zdražovaly od roku 2014 prakticky soustavně. Výraznější pokles či stagnace byly zaznamenány jen ve druhé polovině roku 2023, následně ale bydlení začalo opět zdražovat.

Nedostatečná výstavba

Zdražení bytů v developerských projektech se tak podle dat Deloitte ve čtvrtém čtvrtletí projevilo až na jednu výjimku napříč všemi pražskými městskými obvody. Podle ředitele oddělení nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte Petr Hány to je zapříčiněno dlouhodobě nedostatečnou výstavbou nového bydlení a přetrvávající silnou poptávkou.

Podle dat Deloitte bylo v Praze v posledním čtvrtletí loňského roku 322 developerských projektů, což je mezičtvrtletně o 2,9 procenta více. Celkový počet nabízených bytů ale oproti třetímu čtvrtletí poklesl o 12,7 procenta na 7271. Podle technologicky-poradenské společnosti je to dáno tím, že se na trh nově dostávají spíše menší projekty a postupně se vyprodávají již nabízené byty. Nejvíce volných bytů měla společnost Central Group, ta jich nabízela k prodeji 765. Po největším českém rezidenčním developerovi následoval Metrostav se 194 byty v nabídce a pak Skanska a Atlantis Investment.

Třetina mladých se smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne, ukázal průzkum

Reality

Vlastní bydlení zůstává pro mladé Čechy velkým tématem – a zároveň stále hůře dosažitelným cílem. Hypotéku má v současnosti každý šestý člověk do 30 let. Další téměř čtvrtina si ji plánuje vzít během příštích tří let. Přesto se třetina mladých smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne. Nejčastěji uvádějí vysoké ceny nemovitostí a nedostupné hypotéky. Vyplývá to z průzkumu pro společnost Xella, kterého se zúčastnilo 1 050 respondentů ve věku 18 až 30 let.

nst

Nejvíce nových bytů k prodeji bylo o dispozici 2+kk, kterých se ve čtvrtém čtvrtletí prodávalo 3200. Jejich průměrná cena činila 173 600 korun za metr čtvereční a průměrně měly 55,5 metru čtverečního. Po 2+kk se pak nejvíce nabízely byty 3+kk a 1+kk. „Zájem kupujících se i nadále soustředí především na menší a středně velké byty, které jsou dostupnější z pohledu celkové ceny. Tyto jednotky jsou atraktivní nejen pro vlastní bydlení, ale i jako investice,“ dodal Hána.

Růst cen nových pražských bytů ve čtvrtém čtvrtletí potvrdili i sami developeři. Podle analýzy Central Group, Skanska Residential a Trigema se nové byty na konci roku 2025 nabízely za 177 631 korun za metr čtvereční, meziročně o 8,8 procenta dráže. I přes růst cen developeři v celém roce 2025 prodali v Praze 7800 nových bytů. To bylo meziročně o 8,3 procenta více a o 350 bytů více než v dosud rekordním roce 2021.

Praha

Ostuda pro Prahu. Metropole je jednou z nejméně dostupných pro koupi nového bytu v Evropě

Money

ČTK

Tomáš Pardubický z FINEPu

Ceny bydlení porostou do nekonečna, říká developer Pardubický

Reality

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

