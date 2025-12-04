Cirkulární stavebnictví nabírá tempo. Sklo, beton i sádrokarton míří do druhého života
Recyklace stavebních materiálů už není okrajové téma. Zejména u skla, betonu a sádrokartonu se začíná prosazovat model, který snižuje emise, zefektivňuje výrobu a reaguje na tlak legislativy i rostoucí ceny primárních surovin. Podle Michala Širokého, experta na recyklace ve společnosti Saint-Gobain, se cirkulární ekonomika stává nezbytností. Technologickou, ekologickou i ekonomickou.
Sklo patří k nejlépe recyklovatelným materiálům na trhu. Využívá se nejen při výrobě nových skleněných prvků, ale i jako příměs do betonu, izolačních směsí nebo dekorativních fasád. „Sklo je ideálním příkladem, který splňuje všechny parametry recyklace. Peci je jedno, co do ní hodíte, zda střepy, nebo primární suroviny. A využitím střepů navíc snížíte energetickou náročnost výroby,“ vysvětluje Široký. Problémem je zatím nedostatek kvalitních střepů. Vysokokvalitní ploché sklo se k výrobci vrací jen v minimálním množství, většina končí v obalovém skle či skelné vlně.
Proměnou prochází i beton, tedy druhý nejpoužívanější stavební materiál. Moderní drtiče a třídicí linky umožňují získávat recyklát pro podkladní vrstvy či nenosné konstrukce. Roste také zájem o „zelený beton“, v němž část kameniva či cementu nahrazují recyklované složky, čímž se výrazně snižuje jeho emisní stopa.
Podobný posun čeká i sádrokarton, ale tam je cesta složitější. „Je zásadní nejen oddělit sádrokarton od ostatního odpadu, ale také separovat kartonové opláštění od sádrového jádra. Dodavatelské řetězce jsou dnes nastaveny na primární suroviny, recyklace je stále spíše koncept,“ dodává Široký. Podle něj však vznikají první pilotní projekty a tlak na změnu roste.
Na cestě k širší recyklaci přesto stojí legislativní i logistické bariéry. Třídění vyžaduje více kontejnerů, více lidí a v konečném důsledku vyšší náklady. „Z tohoto důvodu není recyklace zatím vždy ekonomicky zajímavá,“ říká Široký. Přesto věří, že trend je nezvratný.
Uplatnění nachází také recyklované cihly, které lze drtit a využít jako sekundární kamenivo, materiál pro komunikace či dekorativní prvek v zahradní architektuře. Moderní technologie umožňují získat z cihelné sutě překvapivě kvalitní materiál a snižují závislost na primárních zdrojích.
„Recyklace stavebních materiálů se postupně stává standardem, nikoli výjimkou. Firmy, které dokážou efektivně pracovat se stavebním odpadem, získávají konkurenční výhodu. Budoucnost oboru je cirkulární – a čím dříve to sektor přijme, tím lépe pro jeho udržitelnost i celou ekonomiku,“ uzavírá Široký.
