Cirkulární stavebnictví nabírá tempo. Sklo, beton i sádrokarton míří do druhého života

Cirkulární stavebnictví nabírá tempo. Sklo, beton i sádrokarton míří do druhého života

Recyklovaný stavební materiál pro další využití
Skanska, se svolením
Michal Nosek
Michal Nosek

Recyklace stavebních materiálů už není okrajové téma. Zejména u skla, betonu a sádrokartonu se začíná prosazovat model, který snižuje emise, zefektivňuje výrobu a reaguje na tlak legislativy i rostoucí ceny primárních surovin. Podle Michala Širokého, experta na recyklace ve společnosti Saint-Gobain, se cirkulární ekonomika stává nezbytností. Technologickou, ekologickou i ekonomickou.

Sklo patří k nejlépe recyklovatelným materiálům na trhu. Využívá se nejen při výrobě nových skleněných prvků, ale i jako příměs do betonu, izolačních směsí nebo dekorativních fasád. „Sklo je ideálním příkladem, který splňuje všechny parametry recyklace. Peci je jedno, co do ní hodíte, zda střepy, nebo primární suroviny. A využitím střepů navíc snížíte energetickou náročnost výroby,“ vysvětluje Široký. Problémem je zatím nedostatek kvalitních střepů. Vysokokvalitní ploché sklo se k výrobci vrací jen v minimálním množství, většina končí v obalovém skle či skelné vlně.

Proměnou prochází i beton, tedy druhý nejpoužívanější stavební materiál. Moderní drtiče a třídicí linky umožňují získávat recyklát pro podkladní vrstvy či nenosné konstrukce. Roste také zájem o „zelený beton“, v němž část kameniva či cementu nahrazují recyklované složky, čímž se výrazně snižuje jeho emisní stopa.

Podobný posun čeká i sádrokarton, ale tam je cesta složitější. „Je zásadní nejen oddělit sádrokarton od ostatního odpadu, ale také separovat kartonové opláštění od sádrového jádra. Dodavatelské řetězce jsou dnes nastaveny na primární suroviny, recyklace je stále spíše koncept,“ dodává Široký. Podle něj však vznikají první pilotní projekty a tlak na změnu roste.

Na cestě k širší recyklaci přesto stojí legislativní i logistické bariéry. Třídění vyžaduje více kontejnerů, více lidí a v konečném důsledku vyšší náklady. „Z tohoto důvodu není recyklace zatím vždy ekonomicky zajímavá,“ říká Široký. Přesto věří, že trend je nezvratný.

Uplatnění nachází také recyklované cihly, které lze drtit a využít jako sekundární kamenivo, materiál pro komunikace či dekorativní prvek v zahradní architektuře. Moderní technologie umožňují získat z cihelné sutě překvapivě kvalitní materiál a snižují závislost na primárních zdrojích.

„Recyklace stavebních materiálů se postupně stává standardem, nikoli výjimkou. Firmy, které dokážou efektivně pracovat se stavebním odpadem, získávají konkurenční výhodu. Budoucnost oboru je cirkulární – a čím dříve to sektor přijme, tím lépe pro jeho udržitelnost i celou ekonomiku,“ uzavírá Široký.

Prošlé maso a teď i plesnivé muffiny. KFC má další průšvih

KFC v Praze
Dušan Kütner / Newstream
ČTK
ČTK

Šedobílá plíseň na muffinech přímo na pultu. Kontroly po reportážích novináře Jana Tuny dál odhalují problémy v provozech KFC.

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi připravených kusů byly čtyři pokryté šedobílou plísní, která byla viditelná pouhým okem, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Firma AmRest, která je provozovatelem restaurací v Česku, se k letošním kontrolám inspekce v jejích provozech vyjádřila v úterní tiskové zprávě. Prezident značky KFC ve společnosti AmRest Thomas Lacek uvedl, že „jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků“.

V restauraci u Karlových Varů šlo podle inspekce o plněný muffin tripl choco. Tím, že byly muffiny plesnivé, a nebyly tedy bezpečné pro konzumaci, porušil provozovatel zákon o potravinách. „Všech sedm muffinů bylo zlikvidováno ještě při kontrole. Zahájíme správní řízení o uložení sankce,“ uvedl mluvčí SZPI Kopřiva.

Kontroly po podnětu novináře Jana Tuny

Jde o jeden z výsledků kontrol řetězce KFC, které SZPI spustila v létě na podnět novináře Jana Tuny. Informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem, natočil několik reportáží na svém kanálu Tuna versus na síti YouTube. Klíčovým problémem je podle Tuny falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Závažná porušení se zatím nepotvrdila

SZPI zkontrolovala každou restauraci alespoň jednou, Tunovy informace o rozsáhlém porušování bezpečnostních pravidel dosud nepotvrdila. V žádné restauraci nezjistila takové prohřešky, které by vedly k uzavření. Zatím informovala o tom, že v Praze-Dejvicích zjistila, že zaměstnanec nechal rozmrazit kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. V Liberci našla marinované maso s prošlým datem použitelnosti.

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží

Kunovský odloží budoucí výstavbu. Byty v Praze opět zdraží
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Central Group Dušana Kunovského, největší stavitel bytů v hlavním městě, odkládá zahájení výstavby všech nových projektů. Stavebnictví se totiž podle něj nezdravě přehřívá a ceny stavebních dodávek nepřiměřeně rostou.

„Toto hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů v poslední době zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Ale to nechceme. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit ‚mokrým hadrem na hlavu‛ a dostat do normálu. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb, které ještě nejsou v prodeji,“ říká Kunovský.

Výstavba tisíce bytů se odsouvá

Ceny stavebních dodávek se podle Kunovského dostávají na „neakceptovatelnou“ úroveň a situaci zhoršuje nedostatek lidí, kdy na trhu chybí řemeslníci i inženýři. Pozastavení se týká asi tisíce chystaných bytů. Jedním z odložených projektů je například další etapa Parkové čtvrti na Žižkově.

Všechny už běžící stavby, které jsou v prodeji, dále pokračují. U rozběhlých výběrových řízení firma do tří měsíců rozhodne, zda tyto stavby také o rok odloží, nebo zda je pustí do výstavby.

Krok Dušana Kunovského rozladil Asociaci developerů. „Přáli bychom si, aby diskuse o podobných krocích probíhala věcně, bez hledání viníků a bez vytváření konfliktů uvnitř sektoru. Developeři, stavební firmy a města jsou partneři, a všechny strany mají stejný zájem. Aby se v České republice mohlo stavět rychleji, kvalitněji a předvídatelněji,“ reagoval Tomáš Kadeřábek, ředitel Asociace developerů.

Rozladěně reagoval i Svaz podnikatelů ve stavebnictví. „Rozhodnutí jedné firmy nevypovídá o celém stavebním trhu a určitě není v zájmu České republiky, aby se z něj stávalo politické nebo sektorové kladivo. Stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby, uvedl Jiří Nouza, prezident svazu. 

Kunovský: Je to stejné jako v roce 2022

Současná situace je podobná té z roku 2022, kdy Central Group také o rok odložil zahájení výstavby dvou svých velkých projektů se sedmi sty byty. „Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. A po roce zklidnění a vychladnutí stavebního trhu jsme jako první ve velkém spustili novou výstavbu,“ dodal Kunovský.

Největší rezidenční stavitel, stejně jako celý trh, nyní zažívá prodejní i stavební boom. Ve výstavbě má rekordních 3 200 bytů v osmi lokalitách Prahy. Na probíhajících stavbách spolupracuje s patnácti generálními dodavateli, kteří podle Kunovského „pochopili nutnost nabídnout investorsky akceptovatelné ceny“.

Také prodej nových bytů je v letošním roce rekordní. V Praze se prodalo za první tři čtvrtletí šest tisíc nových bytů, za celý rok se očekává prodejní rekord v rozmezí od sedmi a půl do osm tisíc bytů.

Povolování staveb je ostudné

Kvůli problémům s povolováním staveb zůstává nabídka bytů nedostatečná. Za první tři čtvrtletí byly povoleny necelé čtyři tisíce bytů. Poslední čtvrtletí přineslo nejhorší výsledek za posledních téměř deset let. „V metropoli, která má reálně přes 1,5 milionu obyvatel, bylo například za srpen povoleno jen 27 bytů. Takto nízká čísla jsou naprostou katastrofou pro budoucí rozvoj metropole i pro dostupnost bydlení,“ tvrdí Kunovský.

Výsledkem je meziroční růst cen nových bytů v Praze meziročně o deset procent, průměrná cena v metropoli dosáhla 173 tisíc korun za metr čtvereční. Další růst cen o pět až deset procent očekává společnost i v příštím roce.

