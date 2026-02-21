Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta
Americká ekonomika nesla podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Fabia Panetty většinu nákladů cel zavedených prezidentem Donaldem Trumpem. Panetta to uvedl na výroční akci Assiom-Forex v Benátkách.
„Zahraniční vývozci podle všeho nesli jen část nákladů, odhadovanou zhruba na 10 procent,“ řekl. Zpočátku podle něj dopad absorbovaly ziskové marže amerických firem, následně byl částečně přenesen na spotřebitele, kteří nyní nesou přibližně polovinu nákladů.
Celkově podle odhadů cla zvýšila inflaci o něco více než o půl procentního bodu. Inflace přitom zůstává nad cílem amerického Federálního rezervního systému.
Trumpův celní program utrpěl v pátek zásah ze strany Nejvyššího soudu, který zrušil většinu opatření zavedených loni s odůvodněním, že prezident překročil své pravomoci při využití zákona o mimořádných pravomocích. Prezident následně reagoval zavedením plošného desetiprocentního cla a oznámil sérii vyšetřování, jež by mu mohla umožnit zavést další dovozní daně.
Lukáš Kovanda: Jakému clu nyní bude nově podléhat vývoz z Česka do USA?
Přeskupení obchodních toků
Panetta zároveň upozornil, že cla vedla k významnému přeskupení obchodních toků. Dovoz USA z Číny se snížil, zatímco vzrostl dovoz ze zemí jako Mexiko, Vietnam či Tchaj-wan. Čína si podle něj zároveň posílila pozici na alternativních trzích.
„Dnes je svět úzce provázaný — žádná země nemůže dlouhodobě prosperovat tím, že se izoluje,“ uvedl.
Trump hájí cla nejen jako nástroj návratu výroby do Spojených států, ale také jako prostředek zahraniční politiky. Podle Panetty si USA nadále udržují dominantní postavení v oblastech technologií, vojenských kapacit a mezinárodních financí. Pro mnoho zemí podle něj není odpojení od amerického ekonomického prostoru realistickou možností.
Zároveň však Spojené státy potřebují Evropu, která odebírá pětinu amerického vývozu zboží a 40 procent vývozu služeb. Evropa také vytváří třetinu zahraničních zisků amerických nadnárodních firem a drží značný objem amerických státních dluhopisů.
Panetta, jenž je rovněž guvernérem Italské centrální banky, se vyjádřil i k situaci v eurozóně. Podle něj má silné instituce, ale trpí nedostatečnou hospodářskou a finanční integrací a potřebuje společné bezpečné aktivum. Evropský státní dluhopis by podle něj umožnil lépe financovat evropské veřejné statky a podpořil by finanční integraci Unie.
K výhledu inflace uvedl, že rizika jsou výrazná oběma směry, a měnová politika proto musí zůstat flexibilní a opírat se o komplexní hodnocení dat.
Pokud jde o Itálii, její ekonomika loni vzrostla o 0,7 procenta díky domácí poptávce a investicím, zejména ve druhé polovině roku, dodal Panetta.
