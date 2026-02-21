Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta

Trumpova cla zasáhla hlavně Američany, říká guvernér Italské centrální banky Panetta

Fabio Panetta
ČTK
nst
nst

Americká ekonomika nesla podle člena Rady guvernérů Evropské centrální banky Fabia Panetty většinu nákladů cel zavedených prezidentem Donaldem Trumpem. Panetta to uvedl na výroční akci Assiom-Forex v Benátkách.

„Zahraniční vývozci podle všeho nesli jen část nákladů, odhadovanou zhruba na 10 procent,“ řekl. Zpočátku podle něj dopad absorbovaly ziskové marže amerických firem, následně byl částečně přenesen na spotřebitele, kteří nyní nesou přibližně polovinu nákladů.

Celkově podle odhadů cla zvýšila inflaci o něco více než o půl procentního bodu. Inflace přitom zůstává nad cílem amerického Federálního rezervního systému.

Trumpův celní program utrpěl v pátek zásah ze strany Nejvyššího soudu, který zrušil většinu opatření zavedených loni s odůvodněním, že prezident překročil své pravomoci při využití zákona o mimořádných pravomocích. Prezident následně reagoval zavedením plošného desetiprocentního cla a oznámil sérii vyšetřování, jež by mu mohla umožnit zavést další dovozní daně.

Jakému clu nyní bude nově podléhat vývoz z Česka do USA?

Lukáš Kovanda: Jakému clu nyní bude nově podléhat vývoz z Česka do USA?

Názory

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa včera během několika hodin zareagovala na zneplatnění takzvaných recipročních cel ze strany Nejvyššího soudu USA. Reakce spočívá v zavedení desetiprocentní celosvětové plošné celní sazby. Zavedení této sazby je přechodným opatřením – zákon jej umožňuje maximálně na 150 dní – a stojí na jiném právním základě, než na jakém stála zmíněná cla reciproční.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Přeskupení obchodních toků

Panetta zároveň upozornil, že cla vedla k významnému přeskupení obchodních toků. Dovoz USA z Číny se snížil, zatímco vzrostl dovoz ze zemí jako Mexiko, Vietnam či Tchaj-wan. Čína si podle něj zároveň posílila pozici na alternativních trzích.

„Dnes je svět úzce provázaný — žádná země nemůže dlouhodobě prosperovat tím, že se izoluje,“ uvedl.

Trump hájí cla nejen jako nástroj návratu výroby do Spojených států, ale také jako prostředek zahraniční politiky. Podle Panetty si USA nadále udržují dominantní postavení v oblastech technologií, vojenských kapacit a mezinárodních financí. Pro mnoho zemí podle něj není odpojení od amerického ekonomického prostoru realistickou možností.

Zároveň však Spojené státy potřebují Evropu, která odebírá pětinu amerického vývozu zboží a 40 procent vývozu služeb. Evropa také vytváří třetinu zahraničních zisků amerických nadnárodních firem a drží značný objem amerických státních dluhopisů.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Panetta, jenž je rovněž guvernérem Italské centrální banky, se vyjádřil i k situaci v eurozóně. Podle něj má silné instituce, ale trpí nedostatečnou hospodářskou a finanční integrací a potřebuje společné bezpečné aktivum. Evropský státní dluhopis by podle něj umožnil lépe financovat evropské veřejné statky a podpořil by finanční integraci Unie.

K výhledu inflace uvedl, že rizika jsou výrazná oběma směry, a měnová politika proto musí zůstat flexibilní a opírat se o komplexní hodnocení dat.

Pokud jde o Itálii, její ekonomika loni vzrostla o 0,7 procenta díky domácí poptávce a investicím, zejména ve druhé polovině roku, dodal Panetta.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem
Aktualizováno

Znovu dolů. Evropská centrální banka snížila úrokové sazby o čtvrt bodu

Money

ČTK

Přečíst článek

Ukrajinci zasáhli ruský závod na výrobu raket Orešnik

Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinská armáda uvedla, že střelami domácí výroby Flamingo zasáhla v ruském Udmurtsku závod na výrobu raket Iskander či Orešnik. Zasažen byl podle ní také plynárenský podnik v Samarské oblasti, na místě vznikl požár.

Místní obyvatelé dříve zveřejnili na sociálních sítích fotografie a videa, které měly ukazovat požár a škody ve městě Votkinsk. Podle těchto zpráv byl cílem úderu závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik. Úřady v Udmurtsku po ukrajinském vzdušném útoku hlásily nejméně 11 zraněných.

„Zasažen byl podnik vojensko-průmyslového komplexu Votkinský závod ve městě Votkinsk,“ uvedl na facebooku generální štáb ukrajinské armády. „Na území objektu byl zaznamenán požár. Výsledky se upřesňují,“ dodal s tím, že v podniku se vyrábějí mezikontinentální balistické rakety Jars, střely pro ponorky Bulava či střely Iskander a Kinžal.

Zasažen byl podle ukrajinské armády také závod na zpracování plynu v Samarské oblasti, který je „zapojen do zajišťování potřeb ruské okupační armády“. „Na území podniku byl zaznamenán požár. Rozsah se upřesňuje,“ napsal štáb.

Střela Flamingo

Ukrajina se již čtyři roky brání rozsáhlé ruské invazi. Loni představila svou řízenou střelu Flamingo, jejíž dolet má být až 3000 kilometrů. Začátkem února ukrajinská armáda uvedla, že tuto zbraň v lednu použila při sérii úderů na infrastrukturu ruské vojenské střelnice Kapustin Jar, odkud ruské síly odpalují balistické rakety středního doletu. Kapustin Jar v blízkosti Kaspického moře zmínila dříve Ukrajina jako místo, odkud Rusko vyslalo v listopadu 2024 na ukrajinské město Dnipro raketu Orešnik.

Komentátoři dnes poukázali na to, že cíl byl vzdálený 1500 kilometrů od ukrajinských hranic a že jde o další důkaz toho, že Kyjev má schopnost ničivých odvetných úderů hluboko v Rusku.

Viktor Orbán

Orbánovi teče v Maďarsku do bot. Proti opozici vytáhl AI videa a strašení válkou

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán před dubnovými volbami zesiluje kampaň založenou na obavách z války a vykresluje opozici jako hrozbu, která by mohla zemi zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. Vyplývá to z reportáže agentury Bloomberg, která popisuje stále ostřejší tón vládní kampaně.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

RECENZE: Skrei jako hlavní hvězda. Kampa Park s aktuálním menu znovu ukazuje svou sílu

Kampa Park
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Je krátce po setmění. Vltava pod Kampou je klidná, světla se lámou o hladinu a z terasy je vidět nasvícený Karlův most. Uvnitř bílé ubrusy, tlumené světlo a ten specifický pocit, že jste na místě, které má historii. Restaurace Kampa Park, která byla nedávno oceněná průvodcem Gault & Millau, si drží reputaci jednoho z nejikoničtějších podniků v Praze.

Do konce února se v podniku podává menu z polární tresky skrei. Večer odstartuje drobný, ale výrazný detail – smažený jazýček s koprovým aioli a nakládanou šalotkou. Křupnutí, lehká kyselost, první kontrast.

Následuje výlet do Asie – polévka s kokosovým mlékem a koriandrem. Krémová textura, jemná aromatika, struktura, která zahřeje. Už tady je znát, že kuchyně pracuje s kontrasty, ne s okázalostí.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si celé menu

Vstup do Kampa Parku krátce po setmění – legenda z Kampy funguje už od roku 1994. Speciální menu z polární tresky skrei – sezónní nabídka s cenou 1 450 korun. Čerstvé pečivo s bylinkovým máslem a welcome snack jako start večera. 14 fotografií v galerii

Kombinace dává smysl

Teprve poté přichází hlavní chod skrei. A právě kombinace s kedlubnovým konfitem, plněnými smrži a pórovou pěnou je klíčem.

Samotná treska má pevné, šťavnaté maso, ale chuťově je spíš subtilní než výrazná. Bez doprovodu by působila až příliš čistě. Zemitost smržů, lehká sladkost kedlubnu a krémovost pórku jí dávají hloubku a charakter. V této kompozici funguje skvěle.

Dezert – zapečené maliny s vanilkovým crème fraîche a malinovým sorbetem – uzavírá menu svěže a lehce.

interiér restaurace Reason v budově Masaryčka

RECENZE: Restaurace Reason má jednu z nejambicióznějších kuchyní v Praze

Enjoy

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky patří k tomu nejambicióznějšímu, co dnes Praha nabízí. Šéfkuchař Jan Horák tu staví na technice, fermentaci a odvaze, díky nimž vzniká mimořádně hluboký a promyšlený gastronomický zážitek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Telecí noblesa a halibut

Telecí tatarák je jemný, elegantní, s hoblinkami černého lanýže. Nenápadný, ale suverénní chod.

Halibut jako signature pokrm působí robustněji. Masitější struktura, sametová omáčka, lanýž. Vedle skrei je to výraznější, plnější zážitek.

A protože jsme večer nechtěli končit jen sladce, přidali jsme ještě sýrový talíř. Správná teplota, vyvážený výběr, křupavý chléb. Francouzská tečka navíc.

Cena za menu pro jednu osobu je 1 450 korun a celé jej připravil šéfkuchař Marek Raditsch společně se svým týmem.

Wood & Steak

RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Enjoy

Večeře, která nezačíná u stolu, ale už ve dveřích. Wood & Steak na Vinohradech sází na klid, poctivou surovinu a řemeslo bez pozlátka. Výsledkem je steakový zážitek, který nestaví na efektech, ale na detailech.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Servis: drobná kaňka

Kampa Park je podnik s historií a ambicí patřit mezi pražskou špičku. O to víc překvapí, že část obsluhy nepůsobí tak uhlazeně a přirozeně profesionálně, jak je dnes v nejlepších restauracích běžné.

Nešlo o zásadní chyby, spíš o drobné momenty – méně jistá komunikace, lehká nepozornost, pocit, že standard by mohl být o stupeň výš. V segmentu fine dining dnes hosté očekávají absolutní neomylnost a lehkost detailu.

Nás naštěstí obsluhoval Kevin, který je mi z celého místního ansámblu dlouhodobě nejsympatičtější. Působí přirozeně, sebevědomě, bez strojenosti. Přesně tak, jak by servis v podobném podniku měl fungovat. Díky němu měl večer tempo i klid.

Knedlíkárna ve Vinohradském parlamentu

RECENZE: Vinohradský Parlament, aneb nedělní večeře ozdobená knedlíky

Enjoy

Nedělní večeře je ideální test restaurace. Neřešíte rychlost oběda ani slavnostní atmosféru víkendu – chcete se najíst dobře, v klidu a bez kompromisů. Vinohradský Parlament tenhle test zvládá po svém: poctivě, bez efektů a s kuchyní, která ví, proč dělá věci tak, jak je dělá.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Verdikt

Po večeři stačí pár kroků a otevře se výhled na nasvícený Karlův most. Vltava je klidná, světla se odrážejí na hladině a drobné výhrady najednou ztratí váhu.

Kuchyně je tu dnes silná a sebevědomá. Pokud se servis vyrovná talířům z kuchyně napříč celým týmem, bude Kampa Park bez debat znovu patřit mezi absolutní pražskou špičku.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Gal Ben Moshe

Michelinský šéfkuchař mění Prahu. Restaurace Parzival je moje DNA, říká Gal Ben Moshe

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Wood & Steak

RECENZE: Steak, který voní už ode dveří. Wood & Steak sází na maso a oheň

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Wagyu striploin steak

REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme