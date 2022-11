PODCAST: Oživení na realitním trhu bude trvat rok, říká Evžen Korec. Za poslední čtvrtletí se prodalo jenom čtyři sta bytů

Ještě před dvěma roky platilo, že co se postavilo, to se prodalo. Situace se dramaticky změnila, říká Evžen Korec, jeden z prvních českých developerů, který začal v Praze stavět byty před třiceti lety. Za tu dobu jich na trh dal tisíce.

Nyní má rozjetých sedmnáct developerských projektů, z nichž by mělo vzniknout dalších sedm tisíc nových bytů.

Současná krize s bydlením, která je dána kombinací drahých hypoték, vysokých cen bytů a drahých stavebních materiálů podle Korce jen tak nepomine. Na rozdíl od jiných developerů si majitel Ekospolu nemyslí, že by na jaře trh s byty nějak dramaticky roztál. A že by si lidé začali bytů kupovat víc, nebo že by dokonce ceny bytů klesly.

„Za poslední čtvrtletí se v Praze prodalo pouze čtyři sta bytů. To je nejnižší prodej za posledních patnáct let,“ říká Korec. A dodává: „Myslím, že poptávka po bytech se nezvedne na jaře. Bude to trvat nejméně rok.“ Zásadní podmínky k návratu do dobré kondice trhu s byty jsou podle něj dvě. Jednak, aby se urovnala situace s cenami energií. A za druhé, aby se snížily ceny stavebního matriálu. Pokud toto nenastane, nelze podle něj čekat nějaký pohyb na trhu s byty.

„Na trhu je nyní paradoxní stav, že se prodává méně bytů, ale jejich cena roste,“ říká Korec.

Ani případné ukončení války na Ukrajině by podle něj v rychlosti nepomohlo srovnání cen. „Zpřetrhala se spousta řetězců.“

Klára Dostálová: Nový stavební zákon je paskvil. Vláda rezignovala na urychlení výstavby Reality Nejzásadnější je, že v novém stavebním zákoně chybí integrace dotčených orgánů, říká bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO). Výstavba se nijak nezrychlí, tvrdí aktuálně předsedkyně poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Přes který nový stavební zákon musí projít. Dostálová z pozice ministryně pro místní rozvoj čtyři roky stavební zákon připravovala. Fialova vláda ho shodila ze stolu. Dostálová chtěla centralizovat úkony státu, nový ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) naopak chtěl ponechat rozhodování na obcích. Minulý týden Bartoš upravený stavební zákon, klíčový zejména pro stavaře, protlačil vládou. Nyní půjde do sněmovny. Co bude dál? Dalibor Martínek Přečíst článek

Developeři si také často stěžují na absenci nového stavebního zákona. Jeho přijetí je podle nich podmínkou ke zrychlení bytové výstavby v Česku. Nový návrh prošel nedávno vládou a čeká, až se jím bude zabývat poslanecká sněmovna. Je to zákon, který po minulé vládě nechal upravit Pirát Ivan Bartoš. Nová verze nevzbudila mezi staviteli velké nadšení. Podle mnohých rychlejší výstavbě nepomůže. Co na to Evžen Korec? „Nejsem si úplně jist, zda stavební zákon v současné podobě přinese, co se od něj očekávalo. A to bylo zásadní zrychlení stavebního řízení.“

Celý rozhovor pod taktovkou Dalibora Martínka z Newstreamu si můžete poslechnout v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

