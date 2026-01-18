Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Biohacking: Jak přeprogramovat kůži, aby přežila mráz

Biohacking: Jak přeprogramovat kůži, aby přežila mráz

ilustrační foto
profimedia.cz
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Zima je pro kůži obdobím výrazné zátěže, a to především z hlediska dlouhodobé integrity kožní bariéry. Kůže je metabolicky aktivní orgán, který reaguje na změny prostředí a zimní podmínky kombinují hned několik stresorů současně. Nízké teploty, suchý vzduch, vítr, omezené sluneční záření, časté přechody mezi venkovním chladem a přetopenými interiéry a zároveň změny vnitřního prostředí organismu vytvářejí soubor vlivů, na které lidská kůže evolučně není ideálně adaptována. Prvním praktickým krokem je proto uvědomění si, že zimní přístup a potenciálně péče by měla být jiná než letní, a zaměřená na ochranu a stabilizaci.

Z fyziologického hlediska dochází v chladu ke stažení periferních cév. Tento mechanismus má za cíl udržet tělesné teplo a chránit vitální orgány a kůže je v tomto procesu upozaděna. Snížené prokrvení znamená horší přísun kyslíku, aminokyselin, mastných kyselin i stopových prvků a zároveň pomalejší odvod metabolických zplodin. To se promítá do zpomalení buněčné obnovy, nižší aktivity fibroblastů, omezené syntézy kolagenu a elastinu a celkově horší schopnosti regenerace.

Prakticky to znamená, že v zimě dává smysl snížit intenzitu všech procedur a postupů, které kůži dále stresují, ať už jde o silné exfoliace, nadměrné střídání aktivních látek nebo invazivní zásahy. Podpora mikrocirkulace by měla být jemná a pravidelná, například formou krátkých pobytů na čerstvém vzduchu, přiměřeného pohybu či vědomého dýchání.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

V zimě se také snižuje aktivita mazových žláz, protože produkce kožního mazu je do značné míry závislá na teplotě, hormonálních signálech a energetické dostupnosti. Výsledkem je často tenčí a méně soudržný mazový film, který je klíčový pro ochranu před ztrátou vody v kůži i před průnikem dráždivých látek. Řada lidí v zimě zjišťuje, že kůže vyžaduje použití mastných produktů, které jí lipidy dodávají zvnějšku. Čištění by mělo být co nejšetrnější, bez pocitu pnutí po umytí, a frekvence mytí obličeje by měla odpovídat reálné míře znečištění, nikoli zvyku.

Ceramidy, cholesterol a mastné kyseliny, které společně fungují jakopojivo odpovědné za soudržnost svrchní vrstvy kůže, jsou v zimě produkovány v menším množství nebo v méně optimálním poměru. Současně rohová vrstva kůže ztrácí vodu, protože suchý zimní vzduch vytváří výrazný rozdíl mezi obsahem vody v kůži a okolním prostředím. Nízká relativní vlhkost je typická nejen pro venkovní mrazivé počasí, ale i pro vytápěné interiéry. Intenzivně nebo dlouhodobě narušená bariéra svrchní vrstvy kůže se klinicky projevují zvýšenou citlivostí, pnutím, svěděním a zarudnutím.

Praktickým opatřením je proto nejen používání zvlhčujících a zároveň bariérových přípravků, ale i práce s prostředím, ve kterém trávíme většinu času. Zvlhčování vzduchu v interiéru, pravidelné větrání a omezení přetápění mají na stav kůže často větší vliv než výměna jednoho krému za druhý.

Chraňte se před větrem

Významnou roli hrají i mechanické faktory. Vítr působí jako kontinuální mechanický stres, který zvyšuje odpařování vody a opět narušuje povrchové struktury kůže. Opakované vystavování chladu a následné zahřívání vede k cyklickému rozšiřování a stahování cév, což může přispívat k cévní nestabilitě v periferiích. Praktickým řešením je fyzická ochrana kůže, tedy krytí exponovaných oblastí. Avšak časté oblékání a svlékání, kontakt s hrubšími textiliemi, šály, rukavicemi a límci vede k mikroabrazi, zejména v oblasti obličeje, krku a rukou.

Ruce jsou dále vystaveny častému mytí, což odstraňuje ochranné lipidy rychleji, než je může být kůže schopna v chladném počasí obnovit. Zde má smysl pracovat s prevencí, tedy používat ochranné krémy a rukavice při pobytu venku a přijmout fakt, že v zimě je nutné ruce ošetřovat častěji.

Zima však není pouze otázkou vnějších podmínek. Vnitřní prostředí organismu se v tomto období rovněž mění. Kratší dny a nižší intenzita světla ovlivňují cirkadiánní rytmy, hormonální regulaci i imunitní odpověď. Dochází ke změnám sekrece melatoninu a kortizolu, což může nepřímo ovlivňovat i kožní metabolismus a schopnost adaptace na stres. Praktickým krokem je respektování zimního rytmu, tedy dostatek spánku, omezení večerní stimulace a vědomé vytváření prostoru pro regeneraci.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

ilustrační foto

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

ČEZ koupí sídlo v projektu Smíchov City společnosti Sekyra Group

Zestátnění ČEZ je na spadnutí, Havlíček se už chystá na přípravné kroky

Trhy

ČTK

Přečíst článek
V mobilním telefonu máme dnes nejlepší analytické nástroje pro rodinné finance v historii

Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum

Money

Stanislav Šulc, Zlaťák

Přečíst článek
Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme