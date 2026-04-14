Z ubytovny plné problémů nové bydlení. Jablonec chystá velkou proměnu

Ubytovna Neptun
Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou projde zásadní proměnou. Město ji plánuje přestavět na desítky bytů, část z nich bude bezbariérová. Náklady radnice odhaduje na zhruba 100 milionů korun bez DPH, přičemž chce žádat o dotaci, která by mohla pokrýt asi polovinu částky. Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka jde o klíčový krok ke zlepšení dostupnosti bydlení ve městě.

Devítipodlažní budova vznikla v 70. letech jako hotel, později sloužila jako ubytovna. Ve 43 malých bytech zde žilo až 200 lidí a objekt byl dlouhodobě spojován s problémy – strážníci zde zasahovali i několikrát denně a obyvatelé okolí si stěžovali na hluk a nepořádek. Město proto budovu po ročním vyjednávání odkoupilo za zhruba 46 milionů korun.

Radnice nyní připravuje rekonstrukci výškové části, kterou už bývalý vlastník vyklidil. Díky skeletové konstrukci bude možné kompletně změnit dispozice bytů. Architektonická studie počítá se vznikem 34 bytů pro zhruba 96 nájemníků – od garsonek přes byty 2 + kk až po větší jednotky 3 + kk. Deset bytů bude bezbariérových a umístěných v nižších patrech, vyšší podlaží nabídnou standardní byty, některé doplněné o balkony. Součástí projektu je i nový výtah, který zajistí plně bezbariérový přístup.

Ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou ČTK

Jablonec nad Nisou, který má zhruba 46 tisíc obyvatel, spravuje téměř 800 bytů, část z nich ale kvůli špatnému stavu zůstává prázdná. Přestavba Neptunu je tak jedním z kroků, jak rozšířit nabídku dostupného bydlení. Město zároveň připravuje i další projekty – například přeměnu bývalé dětské nemocnice na byty nebo výstavbu nových domů u plánovaného dopravního terminálu, pro které bude hledat investory.

Je OpenAI nadhodnocená? Investoři začínají pochybovat

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI
Někteří investoři začínají pochybovat o vysokém ocenění americké společnosti OpenAI, které podle nich dosahuje až 852 miliard dolarů (17,6 bilionu korun). Uvedl to deník Financial Times s odvoláním na nejmenované zdroje z řad finančních podporovatelů firmy. Kritici upozorňují, že společnost se stále více zaměřuje na firemní zákazníky, kde ale čelí rostoucí konkurenci ze strany firem Anthropic a Google.

Podle jednoho z raných investorů působí OpenAI jako „hluboce nekoncentrovaná“ firma, jejíž kroky jsou pro trh obtížně čitelné. Ačkoli ChatGPT dál rychle roste a má zhruba miliardu uživatelů, vedení firmy se podle něj věnovalo i vedlejším projektům, například akvizici technologické talkshow TBPN. Část investorů to považuje za zbytečné tříštění sil v době, kdy firma svádí klíčový boj o podíl na trhu. Napětí uvnitř společnosti podtrhuje i fakt, že management vyzval zaměstnance, aby se více soustředili na hlavní byznys.

Rušení plánů

OpenAI zároveň některé vedlejší aktivity omezila či zrušila, například plány na erotického chatbota nebo aplikaci na generování videí Sora, což vedlo i k ukončení spolupráce s firmou Walt Disney. Společnost ale kritiku odmítá. Podle finanční ředitelky Sarah Friarové poslední kolo financování, v němž firma získala 122 miliard dolarů, potvrzuje silnou důvěru investorů v její směřování i dlouhodobou hodnotu.

Firma letos plánuje vstup na burzu, přičemž někteří investoři odhadují, že by musela být oceněna minimálně na 1,2 bilionu dolarů, aby se současné investice vyplatily. To však podle nich může být při sílící konkurenci a nejisté strategii obtížné. Zájem investorů se navíc začíná obracet i ke konkurenci, zejména k firmě Anthropic.

Významnou část kapitálu v posledním kole poskytly technologické firmy Amazon, Nvidia a SoftBank. Amazon přislíbil 50 miliard dolarů, z nichž většina je podmíněna vstupem na burzu nebo dosažením obecné umělé inteligence (AGI). OpenAI navíc nově přilákala i miliardy dolarů od individuálních investorů a plánuje zapojení do burzovně obchodovaných fondů (ETF).

Tržby společnosti nyní dosahují zhruba dvou miliard dolarů měsíčně. K jejich růstu přispělo i zavedení reklamy v ChatGPT, která už v prvních týdnech testování generovala v přepočtu přes 100 milionů dolarů ročně.

Zároveň však investory znepokojuje rozsah závazků firmy. Podle šéfa OpenAI Sama Altmana dosahují až 1,4 bilionu dolarů, což výrazně převyšuje plánované příjmy. Obavy vyvolal i krok společnosti Nvidia, která původně plánovala investici ve výši 100 miliard dolarů, ale nakonec ji snížila na 30 miliard v rámci posledního investičního kola.

ČEZ

Moody's po více než deseti letech mění rating společnosti ČEZ, zlepšuje jej a vrací na úroveň A3

Zprávy z firem

Ratingová agentura Moody's zlepšila rating energetické společnosti ČEZ. Rating bonity dluhu společnosti zvýšila ze známky Baa1 na A3. Agentura rating zlepšuje, neboť pozitivně reviduje své hodnocení pravděpodobnosti možné mimořádné vládní podpory, jíž by se energetické společnosti mohlo potenciálně dostat. Jinými slovy, příznivě hodnotí fakt, že se podle ní upevňuje vztah mezi ČEZ a českým státem. ČEZ tak nyní nově dosahuje jen o tři stupně nižšího ratingu než Česko jako celek, které má u Moody's známku Aa3.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vance: V rozhovorech s Íránem jsme dosáhli značného pokroku

J.D. Vance
Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to prohlásil americký viceprezident J. D. Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.

Vance rovněž řekl, že USA očekávají, že Írán učiní pokrok v otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro vývoz ropy a zemního plynu ze států Perského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že pokud tak Teherán neučiní, rozhovory se změní.

„Opravdu si myslím, že míč je na íránské straně hřiště, protože jsme na stůl položili opravdu hodně. Také jsme zcela vyjasnili naše hranice,“ citoval Reuters Vanceho.

V sobotu a v neděli se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který dočasně zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.

Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Politika

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky je ve společném zájmu, aby se vláda s prezidentem domluvila, místo toho s ním ale vede žabomyší války.

Přečíst článek

USA a Írán údery zahájily s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.

