Z ubytovny plné problémů nové bydlení. Jablonec chystá velkou proměnu
Problémová ubytovna Neptun v Jablonci nad Nisou projde zásadní proměnou. Město ji plánuje přestavět na desítky bytů, část z nich bude bezbariérová. Náklady radnice odhaduje na zhruba 100 milionů korun bez DPH, přičemž chce žádat o dotaci, která by mohla pokrýt asi polovinu částky. Podle náměstka primátora Jakuba Chuchlíka jde o klíčový krok ke zlepšení dostupnosti bydlení ve městě.
Devítipodlažní budova vznikla v 70. letech jako hotel, později sloužila jako ubytovna. Ve 43 malých bytech zde žilo až 200 lidí a objekt byl dlouhodobě spojován s problémy – strážníci zde zasahovali i několikrát denně a obyvatelé okolí si stěžovali na hluk a nepořádek. Město proto budovu po ročním vyjednávání odkoupilo za zhruba 46 milionů korun.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Radnice nyní připravuje rekonstrukci výškové části, kterou už bývalý vlastník vyklidil. Díky skeletové konstrukci bude možné kompletně změnit dispozice bytů. Architektonická studie počítá se vznikem 34 bytů pro zhruba 96 nájemníků – od garsonek přes byty 2 + kk až po větší jednotky 3 + kk. Deset bytů bude bezbariérových a umístěných v nižších patrech, vyšší podlaží nabídnou standardní byty, některé doplněné o balkony. Součástí projektu je i nový výtah, který zajistí plně bezbariérový přístup.
Jablonec nad Nisou, který má zhruba 46 tisíc obyvatel, spravuje téměř 800 bytů, část z nich ale kvůli špatnému stavu zůstává prázdná. Přestavba Neptunu je tak jedním z kroků, jak rozšířit nabídku dostupného bydlení. Město zároveň připravuje i další projekty – například přeměnu bývalé dětské nemocnice na byty nebo výstavbu nových domů u plánovaného dopravního terminálu, pro které bude hledat investory.
Na první pohled se Praha nemění. Pod povrchem se ale podle odborníků rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, což může v budoucnu zásadně proměnit podobu města.
Praha se začíná dělit na bohaté a chudé. Analýza ukazuje rostoucí rozdíly v bydlení
Nové pražské byty v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o osm procent na 176 440 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o procento. Prodeje bytů v developerských projektech pak meziročně poklesly o více než 28 procent. Zatímco v prvním čtvrtletí developeři prodali 1518 bytů, ve stejném období loňského roku to bylo 2118. Vyplývá to z analýzy datové společnosti BuiltMind, která sbírá informace od 248 developerských projektů v Praze.
Prodeje pražských novostaveb zpomalují. Ceny dál rostou
