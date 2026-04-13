Prodeje pražských novostaveb zpomalují. Ceny dál rostou
Nové pražské byty v prvním čtvrtletí meziročně zdražily o osm procent na 176 440 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně jejich cena vzrostla o procento. Prodeje bytů v developerských projektech pak meziročně poklesly o více než 28 procent. Zatímco v prvním čtvrtletí developeři prodali 1518 bytů, ve stejném období loňského roku to bylo 2118. Vyplývá to z analýzy datové společnosti BuiltMind, která sbírá informace od 248 developerských projektů v Praze.
Praha podle BuiltMind výrazně zaostává za srovnatelnými městy ve střední Evropě.
„Zatímco ve Varšavě se za první čtvrtletí 2026 prodalo více než 4300 novostaveb, v jen o čtvrtinu menší Praze to bylo pouze zhruba 1500 jednotek,“ uvedl provozní ředitel společnosti Tomáš Kajúch. Rozdíl je ještě výraznější u nabídky. Ve Varšavě je aktuálně k dispozici asi 14 tisíc nových bytů, zatímco v Praze necelých šest tisíc.
„Pozitivně nevyznívá ani srovnání s téměř třikrát menší Bratislavou. Počet prodejů je tam nižší jen o 59 procent a nabídka menší pouze o 37 procent,“ doplnil Kajúch.
Růst cen ztrácí tempo a investoři přepínají do opatrnějšího režimu. „Mírný růst v řádu jednotek procent je dnes realistický,“ říká Jan Sadil z JRD Development. Hra se přesouvá od spekulace k výnosu.
Ceny rostou pomaleji
Ceny novostaveb v Praze dál rostou, ale jejich tempo zpomaluje. Meziročně se zvýšily zhruba o 8 procent, oproti předchozímu kvartálu jen o necelé procento. Průměrná nabídková cena dosáhla 176 440 korun za metr čtvereční.
Nabídka bytů se přitom drží pod hranicí šesti tisíc jednotek. I když v minulém roce vzrostla, trh ji rychle absorboval a vrátila se na úroveň začátku roku 2025.
Poptávka zůstává silná
Navzdory poklesu prodejů analytici neočekávají výrazné ochlazení trhu. „Současná poptávka po novostavbách v Praze zůstává silná a očekáváme její stabilizaci okolo úrovně 1500 prodaných bytů za kvartál,“ uvedl Kajúch. Podle něj může hrát roli i nejistá geopolitická situace a možné změny úrokových sazeb.
V posledních několika letech bylo na pražský nemovitostní trh dodáno pouze kolem pěti a půl tisíce nových bytů. V dohledné době nelze čekat nějaké zlepšení, říká Michal Šiller, obchodní ředitel společnosti Neocity. Výsledkem je nedostatečná nabídka nových bytů a tím jejich zdražování.
Nabídku brzdí developeři i povolování
Klíčovým faktorem zůstává omezená nabídka nových bytů. Ta je podle analytiků dlouhodobě ovlivněna pomalým povolovacím procesem. Roli ale hraje i strategie developerů, kteří projekty na trh uvolňují postupně.
„Příkladem je rozhodnutí společnosti Central Group z prosince 2025 pozastavit na jeden rok uvádění nových projektů na trh,“ uvedl Kajúch. Právě vývoj nabídky bude podle něj rozhodující pro další růst cen.
Největší český rezidenční developer Central Group stupňuje tlak na stavební firmy. Jeho zakladatel Dušan Kunovský tvrdí, že ceny stavebních prací a materiálů jsou přehřáté a dodavatelé by měli snížit marže. Jinak se nové projekty v Praze dál odkládají. Stavební firmy ale oponují. Za drahé byty podle nich nemohou.
Nejvíc se prodává na Praze 9
Nejvíce bytů se v prvním čtvrtletí prodalo v Praze 9, celkem 490 jednotek. Výrazná aktivita byla také v Praze 4, 5 a 10. Tyto čtyři lokality dohromady tvořily více než 80 procent všech prodejů. Nejvíce bytů prodal opět Central Group, následovaný společnostmi Finep a CPI Property Group. Mezi nejprodávanější projekty patřily Tesla Hloubětín, Kolbenova park nebo Connect Vršovice.
Data naznačují, že pražský realitní trh po silném období zpomaluje. Nejde ale o propad poptávky, spíše o návrat k udržitelnějšímu tempu. Zásadní otázkou zůstává, zda se podaří zvýšit nabídku nových bytů. Právě ta bude určovat, jak rychle budou ceny růst v dalších měsících.
Datově-analytická společnost BuiltMind byla původně založená ve Spojených státech amerických. Nyní působí v devíti zemích Evropy. Prostřednictvím vlastního softwaru provádí analýzu prodeje nemovitostí a sleduje údaje o prodejích na webových stránkách developerů.
Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.
Jedním z největších projektů nájemního bydlení, na kterém se nyní v Česku pracuje, je přestavba pražského domu Radost. V původně kancelářské budově ze třicátých let má vyrůst na 600 nových, nájemních bytů. Majitelé budovy, rodina Valových, pověřila vedením projektu Tomáše Kašpara, který je zároveň viceprezident Asociace nájemního bydlení.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
