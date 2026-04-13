Praha se začíná dělit na bohaté a chudé. Analýza ukazuje rostoucí rozdíly v bydlení

Petra Nehasilová
Na první pohled se Praha nemění. Pod povrchem se ale podle odborníků rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, což může v budoucnu zásadně proměnit podobu města.

V evropském srovnání je Praha zatím spíš výjimkou než pravidlem. Zatímco metropole jako Paříž, Londýn nebo Brusel jsou už dnes jasně rozdělené na „bohaté“ a „chudé“ čtvrti, česká metropole si stále drží relativně promíchanou sociální strukturu. V zahraničí přitom nejde jen o statistiku. Vyloučené periferie a luxusní centra tam často odděluje nejen cena bydlení, ale i kvalita škol, služeb nebo bezpečnost.

Právě tímto směrem by se ale Praha mohla začít vydávat. Nová analýza Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha) naznačuje, že rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími se pomalu, ale vytrvale zvětšují. Zatím jde o nenápadný trend, který v každodenním životě není příliš vidět. Historie jiných evropských měst ale ukazuje, že podobný vývoj se může v relativně krátké době zlomit a výsledkem jsou města, kde se jednotlivé skupiny obyvatel téměř nepotkávají.

„Praha je stále městem, kde se lidé různých profesí a příjmů přirozeně potkávají v každodenním životě. To je z hlediska správného fungování města velmi důležité. Nevznikají rozsáhlé izolované ostrovy jedné skupiny,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha.

Zároveň však analýza upozorňuje, že se postupně zvětšují rozdíly v rozmístění tzv. okrajových tříd, tedy nejbohatších a nejchudších obyvatel. Tyto změny jsou zatím nenápadné, ale dlouhodobě mohou vést k většímu oddělování jednotlivých skupin.

Kde bydlí jednotlivé skupiny

Rozmístění obyvatel v Praze není náhodné, ale odráží charakter jednotlivých čtvrtí i historický vývoj města.  Sociálně slabší skupiny obyvatel se v rámci města často soustřeďují do určitých lokalit. Typicky jde o některá sídliště, například Černý Most, dále o vybrané části vnitřního města, ale také o okrajové oblasti v blízkosti průmyslových areálů, jako jsou Horní Počernice, Libeň nebo Vysočany.

Tyto oblasti mají často vyšší hustotu obyvatel, nižší průměrné vzdělání a vyšší nezaměstnanost. Výraznější zastoupení zde mají také cizinci s nižším socioekonomickým statusem.

Nižší střední třída, tedy pracovníci ve službách a prodeji, je typicky spojena se sídlišti ze 70. a 80. let. Přestože tyto lokality čelí určitým socioekonomickým výzvám, vyznačují se dobrou dostupností služeb a relativně kvalitní infrastrukturou.

Na opačné straně spektra stojí vyšší střední a vysoká třída. Vyšší střední třída, specialisté, obývá především tradičně atraktivní čtvrti jako Dejvice, Letná nebo Vinohrady. Tyto lokality nabízejí kvalitní veřejný prostor, výbornou dostupnost a často procházejí procesem gentrifikace, kdy se postupně mění sociální skladba obyvatel směrem k vyšším příjmovým skupinám.

Vysokopříjmové skupiny se pak koncentrují zejména v nové rezidenční výstavbě, například v Jinonicích, Hrdlořezích nebo v oblasti holešovického přístavu. Právě zde se objevuje fenomén tzv. gated communities, tedy uzavřených rezidenčních areálů.

Riziko uzavřených čtvrtí

Uzavřené rezidenční komplexy představují z pohledu městského plánování potenciální problém. Omezují prostupnost území a mohou posilovat sociální izolaci. „Uzavřené neprůchozí areály jsou pozůstatkem devadesátých let, kdy plánování nových čtvrtí nebylo koordinované. Prostupnosti území bude chránit také Metropolitní plán,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora.

Zkušenosti z jiných evropských měst ale ukazují, že tenhle vývoj se dá ještě zbrzdit – nebo úplně otočit. Hodně záleží na tom, jak se k tomu město postaví. Klíčové je hlavně dostupné bydlení, rozumně plánovaná výstavba a čtvrti, kde vedle sebe můžou normálně fungovat lidé s různými příjmy. Důležitou roli hraje i to, aby byly školy, služby a veřejný prostor kvalitní napříč celou Prahou, nejen v „lepších“ částech.

Co rozhodne o budoucnosti města

Podle IPR Praha je zásadní podporovat sociálně různorodé prostředí. To zahrnuje dostupné bydlení, kombinaci různých typů bytů i kvalitní veřejný prostor. „Z hlediska městského plánování a bytové politiky je klíčové podporovat sociálně různorodé prostředí,“ doplňuje Boháč.

Podobný obraz nabízí i zázemí hlavního města. Segregace zde zůstává nízká, ale rozdíly mezi skupinami jsou o něco výraznější.

Vyšší příjmové skupiny se stěhují do příměstských obcí, jako jsou Černošice, Dolní Břežany, Jesenice nebo Zdiby. Naopak sociálně slabší skupiny se koncentrují ve větších středočeských městech, například v Kladně, Neratovicích, Berouně nebo Benešově.

Praha nakupuje nemovitosti: město chce zámek i Národní dům za stovky milionů

Veleslavín
ČTK
nst
nst

Praha plánuje významné investice do historických budov. Radní schválili záměr odkoupit zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech. O obou transakcích ještě rozhodnou zastupitelé.

Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) za 210 milionů korun. Záměr schválili radní. Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve ale odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Po opakovaných neúspěšných dražbách klesla z původních 580 milionů korun na současnou částku. O finálním rozhodnutí budou ještě hlasovat zastupitelé.

„Městská část nyní dopracovává studii budoucího využití, kterou nám představí, a když s ní budeme souhlasit, tak na základě toho jim areál zámku svěříme,“ řekl po jednání radní Adam Zábranský (Piráti). Radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) doplnil, že nákup má být zaplacen z peněz uspořených v minulých letech určených na investice, takže by neměl zatížit běžný rozpočet města.

Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Praze 6, která má nemovitost od státu už nyní ve výpůjčce. Její zástupci už dříve uvedli, že městská část je připravená areál převzít a ve spolupráci se soukromými partnery zajistit jeho nákladnou revitalizaci. Podle odhadů má vyjít na 1,5 až dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům ze školství či pohostinství.

ÚZSVM se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti zatím uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Národní dům na Vinohradech

Praha plánuje i další nákup

Vedle toho chce Praha získat i další významnou budovu. Město plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z březnové aukce a koupit od ÚZSVM Národní dům na Vinohradech. Dnes to schválili městští radní, finálně budou o odkupu hlasovat pražští zastupitelé.

Dům na náměstí Míru by měl i nadále sloužit ke stávajícím účelům, což je především pořádání plesů a dalších společenských akcí. ÚZSVM se pokoušel dům prodat opakovaně, uspěl až v polovině letošního března na osmý pokus. Vítězem aukce se stala právnická osoba z Prahy, úřad ji blíže neidentifikoval. Už před zahájením dražby nabídl ÚZSVM Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Památku by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla po odkupu provozovat městská firma Obecní dům.

Hypotéky prudce zdražují: sazby vyskočily nad pět procent

Stavba rodinného domu
iStock
nst
nst

Průměrná sazba hypoték na začátku dubna výrazně vzrostla a dosáhla 5,18 procenta. Meziměsíčně se zvýšila o 0,29 procentního bodu a je tak nejvyšší od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který vychází z nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce.

Podle analytika Swiss Life Select Jiřího Sýkory jde o nejvýraznější růst úrokových sazeb od léta 2022. „Průměrná nabídková sazba se během jediného měsíce zvýšila o 29 bazických bodů a po delší době se opět dostala nad hranici pěti procent,“ uvedl. Vyšší sazby se okamžitě promítají do měsíčních splátek, které u nových úvěrů rostou o stovky korun.

Nejvíce zdražily hypotéky s tříletou a pětiletou fixací, které patří mezi nejžádanější. U úvěrů s poměrem LTV do 80 procent vzrostly sazby u tříleté fixace o 38 bazických bodů a u pětileté o 35 bodů.

Změna trendu

Dubnový vývoj podle expertů naznačuje možnou změnu trendu. Po období relativní stability se banky vracejí k opatrnějšímu přístupu a do cen hypoték promítají vyšší náklady na financování i rostoucí nejistotu na finančních trzích. Další vývoj bude záviset především na měnové politice a makroekonomických datech.

„Úrokové sazby hypoték dnes neurčuje pouze Česká národní banka nebo domácí ekonomika. Stále větší vliv mají globální geopolitické faktory,“ upozornil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. Konflikt na Blízkém východě podle něj zvyšuje nervozitu investorů a obavy z vyšší inflace, což se promítá i do úrokových sazeb.

Roli hraje také strategie bank. Po období, kdy některé instituce sazby snižovaly, nyní dochází ke korekci a banky spíše vyčkávají. „Rychlé zlevňování proto nelze očekávat,“ dodal Kadeřábek.

Měsíční splátka hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let při sazbě 5,18 procenta vzrostla o 591 korun na 20 832 korun. Podle Sýkory se může zdát nárůst relativně malý, v součtu za celé fixační období však znamená výrazný zásah do rodinného rozpočtu, zejména u vyšších úvěrů nebo delších splatností.

„Sazby hypoték za poslední týdny banky zvedly téměř všude i dvakrát za sebou. Proto nyní zaznamenáváme poptávku i po delších fixacích, protože mnoho klientů se obává toho, že sazby již neklesnou,“ řekla hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. Analytik Bidli Daniel Horňák upozornil, že průměrná sazba je sice přes pět procent, ale stále je možné získat nabídky okolo 4,5 až 4,8 procenta. Banky si tak podle něj snižují marže, aby neztratily podíl na trhu.

„Každopádně platí, že banky v případě změn většinou rychle zdražují, ale s následným zlevněním bývají opatrnější. Pokud se však během následujících týdnů potvrdí, že krize v Hormuzském průlivu je zažehnána, očekávám, že pozitivní změnu uvidíme i u hypoték. Pokud však má klient nyní vybranou nemovitost podle svých představ, na brzké zlevnění hypoték bych nesázel,“ uzavřel místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim.

