Šumava bez kompromisů: Rekonstrukce, která obstála i v nejtvrdším režimu ochrany
Architekti museli splnit limity, které odrazují většinu investorů. Výsledek ale ukazuje, že trpělivost a pokora mají smysl.
Za vsí, na cestě mizící mezi šumavské lesy a pláně, stojí stavení, které si svou přítomnost vybojovalo téměř půldruhého století. Rekonstrukce, kterou dnes obdivují sousedé i kolemjdoucí, nevznikla jako snaha o efektní proměnu. Zrodila se z respektu k původní stavbě i místní krajině.
Borová Lada patří k nejpřísněji chráněným částem Šumavy, takže každá stavba či rekonstrukce musí respektovat krajinný ráz i tradiční charakter místní zástavby. Omezena je jak velikost a výška staveb, tak jejich materiálové a tvarové řešení, aby nové zásahy nerušily citlivé horské prostředí. Právě proto je zde klíčový přístup založený na pokoře, kontinuitě a jemném doplnění toho, co už krajina po generace zná.
Navíc, aby chalupa mohla sloužit dál, museli ji architekti Lenka a Petr Vávrovi (Studio Plyš) očistit ji od nevhodných zásahů minulých dekád. Stavební poruchy se vlastně staly příležitostí.
Stodola jako nové centrum domu
Někdejší hospodářské zázemí, kdysi ve špatném technickém stavu, se proměnilo v centrální obytný prostor. Obývací pokoj otevřený do zahrady je portálem propojený s kuchyní v původní části domu.
Stodola, převýšená až do krovu, zůstává praktickým prostorem, ale zároveň je ideálním místem pro podzimní posezení. Dům je díky nové dispozici připraven i na dvougenerační užívání, přičemž centrální schodiště slouží jako spojnice obou částí.
Proměny doznal i vnějšek chalupy. Silueta zůstala původní, ale nová prosklení otevírají interiér světlu i šumavským výhledům. Velké dřevěné okenice jej naopak chrání před počasím i zvědavými pohledy. Kolejnice okenic jsou přiznané, stejně jako pohledový beton s texturou připomínající starou prkennou fasádu.
Krov chalupy dnes nesou tři mohutné železobetonové sloupy. Byly odlité spolu s novými základy stodoly poté, co se ukázalo, že zásahy z 80. a 90. let konstrukci ohrozily. Díky nim bylo možné zachovat původní tesařské dílo. Těžkou betonovou krytinu nahradily lehké falcované šablony a poškozené prvky krovu byly zesíleny ocelovými příložkami. Vznikl tak prostor pro obytné místnosti v podkroví i pro kompletní zateplení střešního pláště.
Do podkroví a někdejší hospodářské části architekti vložili zcela novou. Obložili ji vláknocementovými deskami a překližkou s přiznaným spojovacím materiálem. Obsahuje hygienické zázemí i technické místnosti a je pečlivě konstrukčně oddělená od historických konstrukcí, aby do nich nepronikala vlhkost.
Podařilo se zachránit část původních dřevěných podlah a také kachlová kamna s labyrintem, která dnes slouží stejně krásně jako kdysi. Běžné vytápění chalupy je řešeno tepelným čerpadlem vzduch–voda, napojeným na chytrý domácí systém, který centrálně řídí topení, osvětlení i elektricky posuvné vnější okenice.
Architekti nezapomněli ani na symbolické gesto. Střecha byla zateplena se stejným detailem lemu, jaký má legendární čepice zmijovka, kterou na Šumavě nosí chalupáři už po generace.
