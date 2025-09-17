Stát jako neúspěšná realitka. Dvě bytovky v Harrachově nikdo nechce. Ani se slevou

Dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově na Jablonecku se ministerstvu financí nepodařilo prodat ani na pátý pokus. I když úřad cenu snížil na 67,24 milionu korun, do veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil. O výsledku informovala mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
Dva bytové domy v Harrachově se státu nepodařilo prodat ani napáté, přestože je v aukci nabídl s výraznou slevou. „Nebyla předložena žádná nabídka. Další postup bude předmětem dalšího posouzení,“ uvedla Pavlasová z ministerstva financí.
Oba domy s 14 byty a deseti garážemi stát neúspěšně nabízí od loňského jara. Původně za ně požadoval minimálně 112 milionů korun. Přestože cenu postupně snižuje, v pěti vyhlášených kolech veřejné soutěže nikdo nabídku nepředložil.
Prodej komplikuje, že stát prodává jen domy bez pozemků. Ty patří městu. Jeho vedení má sice o domy zájem, chtělo by je ale získat bezúplatně. Starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov) to už dříve zdůvodnil tím, že do budov bude třeba investovat. Náklady na rekonstrukci domů odhaduje na 70 milionů korun.
Oba domy stojí v Harrachově v místní části zvané Klondajk. Postavilo je město před více než 30 lety pro místní skláře, nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé. Stát obě budovy převzal od města do svého vlastnictví před čtyřmi lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.
Bude to druhý Štiřín? Národní dům na Vinohradech kupce opět nenašel
Národní dům v Praze na Vinohradech se nepodařilo prodat ani na pátý pokus. Do elektronické aukce, kterou vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se ani tentokrát nikdo nepřihlásil. Úřad uvedl, že vypíše nové výběrové řízení na prodej nemovitosti na náměstí Míru.
Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.
Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
Škoda Auto se stala třetí nejprodávanější značkou na evropském trhu. České automobilce se rekordně daří, je tahounem českého průmyslu, a dobývá nové trhy. Letos patrně opět prodá přes milion svých aut. Vrhla se na elektromobilitu, ale spalovací auta nezatratila. V čem se skrývá úspěch největší české průmyslové firmy, na jejímž úspěchu jsou závislé spousty dalších českých průmyslových firem? „Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli, co chtějí,“ říká Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto zodpovědný za prodej a marketing.
V čem spočívá úspěch Škody Auto. Je to cena, design?
Myslím, že úspěch Škoda Auto spočívá ve třech faktorech. Jednak je to nové produktové portfolio, které je silné jak v modelech se spalovacím motorem, tak i v elektrických, které jsou velmi úspěšné. Všechny vozy jsou kvalitní, nabízejí hodně prostoru. Mají v sobě chytrá řešení a také zdařilý design. Ten hraje u škodovky čím dál tím větší roli. Rovněž výrazně posílila síla značky. Škoda již dávno není nejlevnější značka na trhu, dnes je silnou a respektovanou značkou. Lidé rádi jezdí škodovkou, rádi se k ní vracejí. Máme velkou loajalitu zákazníků. Právě síla značky nám pomáhá budovat si pozici v Evropě.
A v neposlední řadě stojí za úspěchem efektivní řízení, snižování nákladů, maximální využití výroby. Máme dobrou spolupráci s odbory Kovo a jejich předsedou Jaroslavem Povšíkem, aby se kapacita závodu dala maximálně využít. To přispívá k tomu, že máme dostatek produkce a dostali jsme se na třetí místo mezi automobilkami v Evropě, což je velký úspěch. Skutečně se nám daří a také profitabilita je na úrovni, která nám umožňuje investovat do budoucnosti.
Jak řešíte vztahy či kompatibilitu se značkami Volkswagenu?
Zaměřujeme se hlavně na externí konkurenci. Když se podíváme na data, odkud k nám přicházejí zákazníci, tak to není mnoho od koncernových značek, ale spíše od externí konkurence. Přirozeně existuje určitá rivalita, nicméně naše pozornost směřuje především k zákazníkovi a ke konkurentům mimo koncern Volkswagen. Zvolená strategie se nám velmi dobře osvědčuje.
Máme modely, které jsou si velmi podobné, například Passat a Superb, které jsou na stejné platformě a vyrábějí se ve stejném závodě. Ale potom máme produkty, které se kompletně odlišují. I když jsou na stejné platformě – jako jsou třeba Golf a Octavia. Vozy sdílející stejnou platformu, ale koncepčně výrazně jiné.
Pokud se podíváme na elektrické vozy, například na model Elroq, tak v této kategorii nemá žádná jiná koncernová značka podobný vůz. Brzy budeme na trhy uvádět Epiq, což je vůz, kde stejnou platformu mají rovněž vozy značek Cupra a Volkswagen. Na druhé straně, další vůz, který budeme uvádět, a kterému říkáme Space BEV (prostor s elektrickým pohonem – pozn. red.), velké, sedmimístné SUV, to je vůz, který nebude mít žádná jiná značka v koncernu. Je to model v segmentu, ve kterém je ostatních vozů poměrně málo. Takže je to kombinace – někdy jsou to podobné vozy, a někdy vozy, které ostatní značky nemají.
Snažíme se mít portfolio takové, abychom zákazníkům nabídli to, co chtějí. Kouzlo faktu mít víc značek v koncernu spočívá v tom, že každá se zaměřuje na trochu jiné zákazníky. Někteří na zákazníky, kteří mají rádi funkční řešení, někdo na jedince, kteří se více orientují na prestiž anebo na design. Našli jsme si svoje místo na trhu, na kterém se nám daří. Máme jasnou pozici a orientaci značky, což znamená, že si s ostatními značkami
v koncernu někdy i konkurujeme.
V Česku je registrovaných devět milionů aut, ale z toho jen 36 tisíc elektroaut. Přesto Škoda Auta sází na elektroauta. Je to nutnost daná legislativou. Ale, není to mylná sázka?
Neprodáváme jenom v České republice. Prodáváme po celé Evropě. Jsou země, které na elektromobilitu přecházejí mnohem rychleji. Zejména Skandinávie nebo Holandsko. V Dánsku nám model Elroq pomohl dostat se do první trojky. V těchto zemích jsme tedy velmi úspěšní. Snažíme se zákazníkům dodávat to, co chtějí. Ve střední, východní a jižní Evropě dominují více vozy se spalovacími motory. Naše filozofie vždy byla zaměřovat se na zákazníka. Nikdy jsme neříkali, že chceme dělat jenom elektrické vozy. Máme kombinaci, a to se nám v současné době vyplácí.
Škoda představila městský elektromobil Epiq. Vyrábět se začne příští rok
Automobilka Škoda Auto představila nový koncept připravovaného plně elektrického modelu s názvem Epiq. Malý městský SUV crossover by se měl začít vyrábět v příštím roce. Vůz o délce 4,1 metru má mít dojezd až 425 kilometrů kilometrů. Prodávat by se měl za cenu kolem 25.000 eur, tedy v přepočtu zhruba 612 tisíc korun
Není možné technologicky, ekonomicky a sociálně přejít kompletně na elektrické vozy v roce 2035. V současné době probíhá diskuse, jak by se měla upravit legislativa. Myslím, že by bylo vhodné mít na evropském trhu kombinaci elektrických a spalovacích vozů, podle toho, co budou zákazníci chtít. Evropa není stejná, země mají různou afinitu k obnovitelným zdrojům energie. Je potřeba najít řešení, které bude vyhovovat všem zemím.
Jenom odbočka. Proč máte v názvu svých aut často písmeno Q, které je v češtině poměrně nepoužívané?
Má to tu logiku, že se v určité době rozhodlo, že názvy elektrických vozů začínají na E a končí na Q. U spalovacích motorů začínají názvy vozů z kategorie SUV na K a končí na Q. Velice dobře to funguje. Do určité míry se tím odlišujeme od ostatních značek. Nikdy jsme nechtěli jít cestou, že bychom naše vozy označovali čísly, to je neosobní. Škoda je značka, která má jednu z hlavních hodnot být lidská. Pro lidi je důležité, aby vůz, který je vlastně jakýmsi členem rodiny, měl nějaké jméno, se kterým se zákazník může asociovat. Jména někdy vycházejí z názvů z minulosti, jako Octavia nebo Superb. U novějších modelů jsou to pak jména, která začínají určitým písmenem.
Jak podstatnou součástí v obchodní strategii je design aut?
Jeho role je čím dál důležitější. Pominu podobu vozů z éry socialismu. Škoda Auto při přechodu do kapitalismu začínala se strategií dobrá kvalita za nižší peníze. To znamená technologie koncernu Volkswagen, hodně prostoru ve voze, ale design nehrál příliš velkou roli. Postupně se zlepšoval, třeba jak přicházely nové generace vozu Superb nebo Octavia. Design začal hrát velkou roli. V dnešní době je to jeden z hlavních prodejních argumentů. Nové vozy jsou designově velmi povedené. Když jsme uváděli první generaci modelu Enyaq na trh, tak se ještě zvolil design s přední maskou, která připomíná vozy se spalovacími motory s klasickým chladičem, i když není potřeba.
Vycházeli jsme z toho, že lidé ještě nechtějí výrazněji měnit design, nejsou připraveni na velkou změnu. S naším novým designovým jazykem Modern Solid, který jsme uvedli od nového vozu Enyaq a stejně tak u vozu Elroq, už jdeme modernější cestou. Říkáme tomu Tech - Deck Face. Přední část vozu je bez chladiče, s čistými linkami. S novými, progresivními světlomety. Dnes už jsou na to lidé připraveni. Je to líbivé, a na druhou stranu se to odlišuje od jiných značek. Elektrické vozy mají tendenci vypadat všechny stejně, nám se podařilo je odlišit. Dali jsme i slovní logo na kapotu, které vypadá trochu více prémiově a je více mezinárodní.
Když se podíváme, proč si lidé kupují značku Škoda, tak design bývá u těchto nových vozů v první pětce argumentů. Určitě budeme touto cestou pokračovat. Nyní jsme na autosalonu v Mnichově ukázali studii vozu Vision O. Naznačili jsme, jak by design měl vypadat v budoucnosti. Tento vůz by měl přijít na trh až v příští dekádě. Jdeme spíš evolucí než revolucí.
Dřív měli lidé rádi škodovky, protože byly levné, Teď, protože jsou krásné, říká Martin Jahn
Škoda už je v Evropě třetí nejprodávanější značkou
Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí meziročně prodej o 13,6 procenta na 509 400 vozů. V Evropě prodala 409 100 aut, meziročně o 10,5 procenta více, a poprvé se tak posunula ze čtvrté na třetí příčku mezi nejprodávanějšími značkami. Podíl prodaných elektromobilů a hybridů v Evropě se více než zdvojnásobil na 22,8 procenta. Automobilka to oznámila v tiskové zprávě.
Nejúspěšnějším modelem Škody Auto je Octavia. Nyní je na trhu čtvrtá řada tohoto auta a chystá se facelift. Co bude dál s tímto modelem? Bude elektrická? Nebo bude pátá řada?
Chceme současný model Octavia dál rozvíjet. To znamená, že dostane ještě jedno osvěžení designu, aby víc odpovídala moderní době. Co bude potom záleží, jak se změní pravidla v Evropské unii ohledně elektrických vozů a nulových CO2 emisí. Osobně jsem přesvědčen, že je potřeba držet technologickou nezávislost. Pokud se ukáže, že budeme moci udržovat výrobu vozů se spalovacími motory, budeme přehodnocovat plány, jak nakládat i s modelem Octavia. Zatím je na to ale příliš brzy.
Jak se Škodě Auto daří na ostatních trzích mimo Evropu?
Je to tak, že většina trhů mimo Evropu je z mnoha důvodů tak nákladově náročná, že dovoz ve větší míře nepřichází v úvahu. Je potřeba tam vyrábět lokální modely s designem a cenami určenými přímo pro lokální zákazníky. Jako například v Indii. Do Indie jsme vůz Octavia vyváželi, ale se současnými celními podmínkami a s výrobními náklady není možné na indickém trhu dosahovat větších objemů při zachování základní profitability. V zemích jako je Indie nebo Vietnam sázíme na lokální produkci, lokální modely. Octavia je pro tyto trhy příliš drahá, model je koncipován pro Evropu. Byl koncipovaný také pro ruský trh, kde se i ve větších objemech vyráběl, ale po zahájení války na Ukrajině byla výroba ukončena a závod v Rusku prodán. Modely jako Octavia, Kodiaq nebo Karoq jsou závislé od evropského trhu.
Jak se rozvíjí indický trh, kde máte výrobní závod a jde o nejlidnatější zemi světa?
V Indii jsme v letošním roce uvedli na trh nový model Kylaq. Je to vůz ve specifickém segmentu pod čtyři metry, což je v Indii velmi oblíbený segment. Je také daňově zvýhodněný. Díky tomu tam rosteme meziročně o sto procent. Na indickém trhu jsme první evropská značka a celkově sedmí. Nicméně na všech těchto trzích je to velká výzva, čelíme velkému tlaku konkurence z Asie.
Tradičně dlouhodobě v Indii figurují japonské a korejské značky. Dnes se tam ve velkém stylu snaží přicházet čínské značky. Na trhu probíhá výrazný cenový boj. Je to náročná situace. Chceme na tomto trhu růst, ale musíme růst s profitabilními požadavky.
Blume končí v čele Porsche. Investoři ztratili trpělivost
Děláme všechno pro to, aby se nám podařilo milion překročit.
Jaké jsou rozvojové plány Škodovky?
Daří se nám v severní Africe, kde chceme dál růst v zemích jako je Maroko nebo Egypt. To jsou pro nás velmi úspěšné trhy. Doufáme, že se nám podaří vrátit se do Alžírska. Snažíme se růst na Středním východě, kde chceme ještě v letošním roce otevřít prodej v Saúdské Arábii. Nedávno jsme vstoupili do Kataru a Ománu. Ve Vietnamu byla před několika měsíci zahájena výroba. Díváme se na další trhy v ASEANu, kam by bylo možné vstoupit. Vzhledem k sílící konkurenci čínských značek a faktu, že země z tohoto regionu zvažují politiku ohledně CO2, tak čekáme, jaké budou podmínky. Je nutné vědět, s jakým portfoliem můžeme do těchto zemí vstoupit.
V Česku jsou největším problém ceny energií. A také, že nejsou lidi, říká Martin Jahn
Škoda Auto je největší firma českého průmyslu. Jaké jsou z vašeho pohledu podnikatelské podmínky? Panuje zde například minimální nezaměstnanost, což znamená, že je složité sehnat nové zaměstnance…
Dostupnost kvalifikované pracovní síly je v Česku dlouhodobě problém. Škoda Auto tento problém řeší i interně. Máme vlastní učňovské školství, střední školu, vysokou školu. Do vzdělávání hodně investujeme, stejně tak do rekvalifikace. Tradičně spolupracujeme také s vysokými školami.
Nicméně si myslím, že z hlediska celé ekonomiky je potřeba podpořit dovoz kvalifikovaných pracovních sil a celý proces zjednodušit. Voláme také po lepší podpoře aplikovaného výzkumu a vývoje. V poslední době se nám podařilo dosáhnout zlepšení jak v zákonné podpoře, tak i v dalších projektech. Čekáme, jak dopadne vyjednávání o rozpočtu, abychom věděli, že peníze na aplikovaný výzkum jsou dostatečné.
Hodně nás pálí ceny energií. Máme jedny z nejvyšších cen energií v Evropě. Pro velkou část průmyslu je to velká zátěž, se kterou je třeba něco dělat. Dále je potřeba reformovat naše školství, aby lépe odpovídalo požadavkům, které průmysl a služby mají. Nicméně prostředí v České republice je celkově dobré. Ale nejsme schopni dosahovat potenciálu, který máme.
Škoda vylepšila svůj bestseller. Podívejte se na novou Octavii
Například v tom, že mají úzkou spolupráci s naší firmou. Učňové, žáci střední školy nebo i studenti na vysoké škole mají možnost pracovat ve firmě, dělat stáže. Školy jsou spojené s managementem společnosti Škody Auto, dbáme na o to, aby se na školách vyučovalo, co odpovídá našim potřebám. To je problém ve zbytku školství, kde se často zaměřují na obory, které nejsou v praxi potřeba. Nebo vyučují, co bylo potřeba včera, ne co je potřeba dnes nebo zítra.
Jaké jsou tři nejbližší priority Škody Auto?
Je to snaha o vyšší efektivitu. Tlak na náklady je veliký. Vozy jsou dražší ať už kvůli zdražování vstupů, materiálů a energie, ale také kvůli požadavkům na emisní normy nebo na bezpečnost produktu. Zákazník není ochoten tato navýšení akceptovat. Dále je to rozhodnutí o budoucím portfoliu firmy, kde pořád panuje nejistota v oblasti legislativy týkající se CO2. A dále zahraniční expanze, rozhodnutí, do kterých trhů si můžeme dovolit vstoupit, a zda je to smysluplné. V rámci České republiky jsou největším problémem ceny energií.
Co je nového na „mladém“ trhu alternativních účastnických fondů v Česku, které od letoška rozšířily možnosti investic pro penzijní fondy? Jak mají o tento typ investování zájem klienti a kolik takto už investovali? Zeptali jsme se v penzijních společnostech i nezávislých expertů.
Možnosti investic pro penzijní fondy v Česku se pomalu rozšiřují. Už více jak tři čtvrtě roku mají možnost investovat také prostřednictvím alternativních účastnických fondů s odvážnější strategií a širšími možnostmi diverzifikace i rizika. Tyto fondy, které doplňují stávající třetí pilíř, tak postupně kvůli tomu vznikají. Podle investičního analytika Martina Dočekala jsou ale stále v rané fázi s objemy v řádu maximálně nižších jednotek miliard korun, přičemž se jedná o stovky nebo nanejvýše pár tisíc klientů. Zatím tak jde podle něj spíše o pilot, kdy se testuje zájem klientů a distribuce.
„Alternativní penzijní fondy doplňují stávající třetí pilíř, jehož stojaté vody už velmi úspěšně rozčeřil Dlouhodobý investiční produkt (DPI). Nově tak budou mít i některé penzijní fondy větší volnost ohledně nástrojů, do kterých mohou investovat,“ popisuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani. K investiční strategii jednotlivých fondů pak poznamenává, že ačkoliv je omezený počet penzijních společností, dle avizovaných plánů se budou portfolia jejich alternativních penzijních fondů spíše doplňovat, protože každá z nich se zaměřuje na jiná aktiva.
Investiční strategie se dost liší
Investoři penzijních fondů tak budou mít podle Brodani na výběr, zda se prostřednictvím penzijních fondů zaměří spíše na zdejší lokální firmy, infrastrukturní projekty, startupy nebo rostoucí firmy, anebo zda si vyberou třeba také kryptoaktiva. „Konkrétní kvality jednotlivých portfolií ale prověří až čas. Každopádně trpělivost je při penzijních investicích klíčová, ať už se jedná o penzijní fond nebo DIP,“ konstatuje Brodani.
Výrazně odlišné investiční strategie jsou přitom vidět už i na prvních alternativních fondech. První na trhu etablovaný Future alternativní fond od Generali penzijní společnosti, který získal i první licenci od ČNB, avizoval hned od počátku zájem o kombinovanou strategii. Tento fond Future tak podle Dočekala sází na vyváženější přístup, kdy polovina míří do alternativ (od private equity, přes nemovitosti a komodity až po krypto aktiva) a druhou polovinu alokuje v akciích stovky největších globálních značek.
Oproti tomu „Fond budoucnosti doplňkového penzijního spoření Penzijní společnost České spořitelny se zatím drží hlavně peněžního trhu a akcií a do dalších tříd aktiv plánuje větší expozici teprve v příštích letech, tedy začíná mnohem opatrněji,“ podotýká Dočekal. Fond budoucnosti se tedy zaměřuje hlavně na lokální investice v České republice od rezidenčních nemovitostí, přes výzkum a vývoj až po biomedicínu, obnovitelné zdroje a elektromobilitu. Součástí dlouhodobé investiční strategie jsou ovšem prý i investice mimo ČR. „Fond má v portfoliu například akcie zahraničních firem z oblasti moderního zdravotnictví a bydlení a investoval už i do zahraničního podílového fondu. Nicméně máme v plánu i lokální investice, směřující k podpoře rozvoje v České republice,“ tvrdí Jakub Krkoška z České spořitelny – penzijní společnosti.
Sjednání investice do fondu probíhá podle něj navíc stejným způsobem jako u ostatních fondů společnosti. „K tomu, abychom zájemci mohli investice do Fondu pro budoucnost nabídnout, musí prokázat dostatečnou znalost a orientaci ve finančním světě a dostatečně dlouhý investiční horizont spolu s potřebnou mírou tolerance k možným výkyvům. Na druhou stranu, Fond pro budoucnost můžou mít i dětské smlouvy, pokud rodič podmínky splňuje,“ upřesňuje Krkoška. Za necelých devět měsíců letošního roku se fondu podle něj podařilo zlákat téměř pět tisíc účastníků, kteří do něj investovali v objemu 164 milionů korun.
Alternativní účastnický fond od Rentea penzijní společnosti pro změnu podle Dočekala staví své portfolio skutečně alternativně, kdy do těchto rizikovějších investic směřuje až 90 procent prostředků. Podle ředitele Rentei Martina Švece chtějí zatím nyní primárně zužitkovat prostředky, které jim už klienti svěřili a do budoucna pak takto budovat diverzifikované portfolio. „V dalších týdnech by pak měli být oznámeny další fondy zaměřené na podobné strategie. A brzy oznámíme investice do fondů spravovaných francouzskými nebo polskými správci a v jednání jsou pak i další regiony mimo ČR. Z hlediska regionální diverzifikace chceme do portfolia přidat pak i fondy ze západní Evropy a USA, s nimi však jednání trvají déle než s těmi středoevropskými,“ avizuje Švec. Do krypta ale aktuální fond investovat prý nebude. Do fondu podle Švece zatím investovala asi pětina všech účastníků, tedy zhruba 20 tisíc klientů, jejichž investice už objemově překonaly hranici 2 miliard korun.
I nováčci mají odlišné investiční strategie
Uprostřed září na trh pak vstoupil se svým novým Realitním účastnickým fondem také Conseq, který se, jak už název i sám napovídá, zaměřuje jen na investice do realitního byznysu. Chce tak navázat na zkušenosti se správnou druhého nejstaršího realitního fondu na trhu Conseq realitní. Fondy budou mít i shodnou investiční strategii spočívající v budování diverzifikovaného nemovitostního portfolia, primárně zaměřeného na trh logistiky, lehkého průmyslu, retail a kanceláří. Investování do jiných aktiv tedy nepřichází v úvahu. „Fond Conseq realitní (na který alternativní realitní fond přímo navazuje) investuje v menší míře do průmyslových nemovitostí v Polsku,“ odpovídá Jan Macek, Relationship manager Conseq Investment Management na otázku, zda jejich fond investuje i v cizině.
Novinkou z tohoto týdne je pak i spojení Rentei a platformy Aspire11, která startuje s Alternativním účastnickým fondem v objemu 500 milionů euro (cca 12,5 miliardy korun), které přes ni během pěti let investuje penzijní společnost Rentea a investiční společnost Partners Invest ze skupiny Partners. Uvedené spojení těchto dvou společností má českým střadatelům otevřít přístup k privátním, tedy neveřejným trhům a investičním příležitostem, ke kterým měli dosud přístup jen ti nejbohatší investoři.
Kdo investuje do alternativních fondů
Když se podíváme na zahraničí, pak právě investice do různých alternativních aktiv v nabídce našich penzijních fondů chyběly, proto lze podle Brodani očekávat, že i v ČR se najde řada lidí, kteří si své penzijní portfolio vyskládají z konzervativnějších penzijních fondů, DIP a alternativních fondů. „S ohledem na to, že daňový odečet umožňuje odečíst si z daní až 48 tisíc korun (a to nad rámec státního příspěvku při investici 1700 korun do penzijních fondů), pak je vcelku velký prostor pro to, aby si lidé odkládali ve třetím pilíři mnohem větší částky, než je tomu nyní. Tomu by i širší nabídka produktů mohla pomoct. Zatímco ještě před dvěma lety byl třetí pilíř nastaven spíše pro konzervativní investory, s DIPem a alternativními penzijními fondy už si může své penzijní portfolio vyskládat i dynamičtější investor,“ říká Brodani.
Obzvláště pro mladé lidi je tak podle ní vhodná doba si revidovat své penzijní úspory a zamyslet se, zda plně využívám státní podporu a zda využívám všechny možnosti produktů, které mi stát ve třetím pilíři umožňuje. V této situaci je také dobré komunikovat se zaměstnavatelem, zda nabízí příspěvek do třetího pilíře, což je výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
Podle Dočekala do alternativních účastnických fondů investují převážně mladší klienti a lidé s vyšší finanční gramotností. Typicky to jsou vysokoškoláci nebo investoři, kteří jsou už zvyklí na akcie nebo investiční fond a kteří se zároveň nebojí více riskovat a mají delší časový horizont, jež je u těchto alternativních investic doporučován. „Starší generace zůstává spíše u konzervativních strategií a pohlaví by zde nemělo hrát zásadní roli, spíše by měl hrát roli úroveň investičního vzdělání a zkušenosti,“ myslí si Dočekal. Obecně ale půjde podle něj spíše o úzký segment investorů, kteří se rozhodnou investovat do alternativních účastnických fondů. „Většina Čechů stále hledá bezpečí a ochranu prostředků, z řady mladých lidí by ale zájem mohl do budoucna růst, protože kombinuje možnost vyššího zhodnocení s benefity třetího pilíře, tedy nároku na státní příspěvek a daňové odpočty,“ odhaduje Dočekal.
Partners rozšiřuje nabídku investic na stáří. Nově půjde sázet i na Private Equity
Skupina Partners nabízí nový typ investice na stáří. Díky Alternativnímu účastnickému fondu Rentea mohou investoři vkládat prostředky do rizikovějších investičních nástrojů, jako jsou soukromé firmy. Tyto investice nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale jsou také rizikovější oproti konzervativnějším investicím.
Češi se už se ani zdaleka nebojí reklamovat svou dovolenou s cestovní kanceláří, pokud není zájezd zrovna podle jejich představ. Rozporují oprávněné chyby, ale často i docela absurdní věci. Zeptali jsme se proto expertů, jak správně zájezd či některé jeho části či služby reklamovat, abyste měli vůbec šanci na úspěch.
Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
U penzijních společností si nově můžete vybrat také investování do alternativních aktiv. Vznikají kvůli tomu nové alternativní fondy, které umožní investování do nemovitostí či do kryptoaktiv. Změnu zákona na přímé investice penzijních fondů do bydlení teprve vláda ale chystá, jak před pár dny oznámil ministr financí Zbyněk Staňura. Přečtěte si, kde už investování do alternativních fondů ale možné je a kde se teprve chystá.
