Stát opět nabízí bytové domy v Harrachově. Snížil cenu

Ministerstvo financí se počtvrté pokouší prodat dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově.

Případný kupec získá budovy, pozemky pod nimi patří městu. V předchozích třech kolech nabídku nikdo nepodal, cenu za oba domy i proto stát postupně snižuje. Původně chtěl minimálně 112 milionů korun, nyní to je 78,44 milionu. Nabídky je možné prodávat do 23. května, vyplývá z údajů na webu ministerstva financí. Jediným kritériem hodnocení je cena, v průměru za jeden byt to vychází na více než pět milionů korun.

Dva domy s 15 byty stojí v Harrachově v místní části zvané Klondajk. Za jeden dům chce ministerstvo financí minimálně 31,175 milionu korun a za druhý 46,265 milionu.

Oba domy postavilo před více než 30 lety město pro místní skláře, nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé. Obě budovy převzal stát od města do svého vlastnictví před čtyřmi lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století. Vedení města by je sice chtělo získat od státu zpět, na podmínkách převodu se s ním ale nedomluvilo. „Na tom se nic nezměnilo a žádná jednání neprobíhají,“ řekl starosta Harrachova Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov)

Radnice chce oba domy získat od státu bezúplatně, zdůvodňuje to tím, že do budov bude třeba investovat. Starosta již dříve náklady na rekonstrukci domů odhadl na 70 milionů korun.

Jiné potenciální kupce od koupi domů odrazuje nejen to, že by získali budovy bez pozemků, ale i riziko soudních sporů s městem. Ani na tomto se podle starosty nic nezměnilo. „Podali bychom žalobu na odstranění staveb,“ řekl Vašíček. Starosta je přesvědčený, že ministerstvo financí k užívání obou domů nemá takzvaný právní titul. Ministerstvo financí již dříve postup radnice označilo za asociální, město naopak tvrdí, že tímto chce pro nájemníky zajistit bydlení s přijatelnou výší nájemného. Pokud by v případném sporu u soudu radnice uspěla a domy na městských pozemcích by bylo nutné zbourat, město by na jejich místě postavilo pro nájemníky nové bytové domy.

