Kauza Štiřín: Zámek nechceme, přilehlý park ano, říká starosta Kamenice
Zámek Štiřín se neprodal ani v osmé aukci, pořádané státem. Cena za jeden rok aukce od aukce padala ze 3,4 miliardy korun až na 796 milionů korun. Do poslední aukce se sice přihlásil „zájemce“, jenže nepřihazoval, takže i tato aukce skončila fiaskem. Další aukce ve stávajícím formátu zřejmě nebude, stát se domluvil s obcí Kamenice, kde zámek stojí, že jí přenechá některé pozemky. „Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít,“ říká Pavel Čermák, starosta Kamenice.
Do aukce o zámek Štiřín se sice na osmý pokus poprvé přihlásil zájemce, zaplatil kauci, ovšem nepřihazoval. Aukce tak i tentokrát zkrachovala. Jaký bude nyní postup obce Kamenice, pod kterou areál zámku spadá?
Budeme pokračovat v jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o tom, aby nám bezúplatně převedli tři balíčky pozemků. Jeden balíček jsou pozemky, které jsou za plotem areálu směrem ke komunikacím, které zámek lemují. Máme tam připravený projekt chodníku. Už mnoho let se tento projekt nedostal k projednávání na stavebním úřadě. Nedostali jsme stavební povolení, stát nám nedal souhlas s výstavbou tohoto chodníku. Usilujeme o to, aby na nás stát tyto pozemky převedl. Vypadá to, že se nám stát podařilo přesvědčit, že je to ve veřejném zájmu. Ze začátku si to nemysleli, teď už si to myslí. Převod je na dobré cestě.
Co je tím druhým balíčkem pozemků, o který usilujete?
Jsou to dva pozemky, kde je bývalá ubytovna pro personál zámku. Je to objekt mimo hlavní budovy, na protějším kopečku. Tam bychom chtěli udělat předškolní zařízení v duchu školky nebo dětské skupiny. Vypadá to, že jsme stát přesvědčili, že je tento projekt ve veřejném zájmu.
Poslední balíček je zámecký park. V minulosti byly spory, zda je v katastru nemovitostí zapsán správně jako les. Stát usiloval o to, aby to bylo přepsáno na louku. Kdyby to byla louka, tak to smí prodávat, když je to les, tak to nesmí prodávat. Po letitých peripetiích bylo rozhodnuto, že les je les. Stát to nesmí prodávat a převedl to na Lesy ČR.
Takže o tento les budete usilovat?
Ne, na to asi nemáme nárok. Ale umím si představit, že pokud získáme ty louky, kde se nyní nacházejí rododendrony a vzácné stromy, tak se s Lesy ČR domluvíme na společném postupu, aby park nebyl rozdělený. Naším cílem je, aby park byl veřejně přístupný. Aby nehrozila situace, že ho někdo oplotí a udělá si z něj soukromou zahradu.
Kolem zámku jsou ještě další pozemky, které jsou v jiném vlastnictví. To také chcete řešit?
To v tuto chvíli neřešíme. Nyní máme naději, že získáme od státu park a budeme mít povinnost se o něj starat. Takové rozhodnutí bude mít důsledky do obecního rozpočtu v řádu milion až dva miliony korun ročně. Se zastupiteli jsme projednali, že bychom o to stáli, a vypadá to, že jsme stát přesvědčili o tom, že když se obec bude starat o park, je to win-win situace. Možná i pro budoucího majitele zámku.
Každopádně pro obyvatele a veřejnost, když bude park přístupný, to má velkou hodnotu. Ve chvíli, kdy se toto stane, tak pozemky, které jsou v jiném vlastnictví, což jsou dva rybníky, tak to park neovlivní. A potom jsou to pozemky úplně na kraji parku. Pro zámek byly důležité, protože na jednom z nich byla golfová jamka. Pro nás to úplně klíčové není. Pro správu parku se budeme snažit vyjednat i se soukromými vlastníky, což jsou obyvatelé Kamenice, spolupráci. Pokud nebudou mít touhy změnit územní plán a proměnit je ve stavební pozemky, tak se asi domluvíme.
Jak přemýšlíte o budoucnosti samotného zámku Štiřín, který se státu nepodařilo prodat?
V našem zájmu bylo postupovat podle toho, co je pro nás nejdůležitější. A to bylo zajistit si tam průchod okolo zámku, protože pokud by to v budoucnu soukromý majitel bojkotoval, tak nemáme žádné pěší propojení mezi dvěma částmi Kamenice. Druhá priorita byl pozemek, který by se nám hodil pro školku. Třetí priorita, ale možná leitmotiv celého prodeje, bylo otevřít park veřejnosti. V minulosti to tak bylo. V průběhu let se areál čím dál víc uzavíral, až to skončilo tak, že tam je nyní elektrický ohradník. Údajně proti zvěři, ale je to spíš proti lidem.
Využití zámku nás přirozeně zajímá, protože to ovlivňuje život v Kamenici. Stát o tom s námi ze začátku vůbec nejednal, byli jsme na nože. Stát říkal, máme tady geniální areál za tři miliardy korun a nedáme vám z toho ani metr, nesmíme ze zákona snížit hodnotu majetku.
Situace se změnila. Je nyní nějaké jednání státu s vámi o budoucnosti zámku?
O zámku nám neříkali nikdy nic. Ve smyslu, že naděje na bezúplatný převod nikdy nebyla a do poslední chvíle ani není. Čerstvý krok je, že bychom možná měli šanci odkoupit úplný konec jednoho pozemku, který navazuje na hospodářský dvůr zámku a je tam čistička odpadních vod. Takže bychom si koupili pozemek s čističkou a čističku provozovali, i ve prospěch občanů Kamenice. Už to není převod, je to nákup. Ve stejném gardu by mohla existovat diskuse o zámku. Ale Kamenice s pěti tisíci občany nemá v rozpočtu peníze, aby mohla provozovat hotelový komplex nebo kongresový komplex se sto lůžky, restaurací a přednáškovými sály. To je nad rámec toho, co bychom dokázali vzít na sebe.
Víte, co stát bude se zámkem dál dělat, když se mu ho nepodařilo prodat?
Se zástupci státu jsme se o tom takto nebavili. Oni říkají, teď jsme připravení s vámi velmi rychle uzavřít smlouvy. Do další aukce už by to šlo bez pozemků, o kterých jsme se bavili. Ale asi ani na úřadu nevědí, jaká bude situace, protože mezitím budou volby. Do voleb asi žádná nová aukce vyhlášená nebude. A po volbách? Pan Babiš v televizi prohlásil, že by se to spíš nemělo prodávat. Takže pokud bude mít šanci o tom rozhodovat, možná se přístup státu změní. Umím si představit, že si zámek stát nechá a bude ho pronajímat.
Velkou nevýhodou pro byznys je, že je to národní kulturní památka, a cokoliv tam budete chtít dělat, musíte konzultovat s památkáři. Máme s tím zkušenost. Získali jsme do majetku hrobku rodiny Ringhofferů. Je u ní rezavý kovaný plot. A když jsme se od památkářů dozvěděli, jak se to má opravovat, tak to je jako bychom si chtěli koupit ten zámek. Umím si představit, že správa zámku bude provozně velmi náročná. Stát vám dá povinnost, ale už vám nedá podporu. Asi nejlepší variantou by bylo, kdyby zámek zůstal v rukou státu, stát by si vyčlenil peníze na údržbu národní kulturní památky a provozoval by to jako hotel.
Nebojíte se, že po volbách se může změnit také situace kolem vašich předjednaných dohod o převodu některých pozemků?
Mám ty obavy, přirozeně. Smlouvy ještě uzavřené nemáme. Je to velmi daleko předjednané, až po ministerstvo financí, které o tom rozhoduje. Ale je pravda, že volby do toho mohou zasáhnout. I když by neměly, protože my se nebavíme s politiky, ale s úředníky, kteří tam po volbách jistě zůstanou. Volby by na tyto domluvy neměly mít vliv, ale obávám se, že mohou mít.
