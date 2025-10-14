Stát opět nabízí bytové domy v Harrachově. Cena za ně už je poloviční
Stát pošesté nabízí dva bytové domy s nájemníky v krkonošském Harrachově na Jablonecku. Cenu opět snížil. Nyní chce za oba minimálně 56,04 milionu korun, což je polovina původního požadavku. Oproti předchozímu kolu je cena nižší zhruba o 11 milionů korun. Nabídky mohou zájemci podávat od 24. listopadu do 5. prosince, vyplývá z údajů na webu ministerstva financí.
Za předchozích pět kol nedostal stát ani jednu nabídku, původně za oba domy požadoval přes 112 milionů korun. Nevýhodou tohoto prodeje je, že stát nabízí jen domy, pozemky pod nimi patří městu. Radnice má sice o domy zájem, chce je ale od státu dostat bezúplatně. Argumentuje tím, že domy jsou ve špatném stavu a potřebují nákladnou rekonstrukci za desítky milionů korun. „Na našem názoru se nic nezměnilo,“ řekl starosta Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov).
Radnice oba domy už v minulosti vlastnila. Získala je rozestavěné před více než 30 lety a dostavěla je pro místní skláře. Nyní v nich bydlí většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé. Obě budovy převzal stát zpět od města do svého vlastnictví před čtyřmi lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století. Spory kvůli domům mezi státem a městem ale tím uzavřené nejsou.
Radnice žaluje stát o 20 milionů korun jako náhradu za náklady vynaložené za dostavbu domů a stát chce naopak po městu deset milionů za bezdůvodné obohacení, což je podle něj částka, kterou město vybralo na nájemném. Starosta řekl, že ministerstvu financí nyní poslali návrh na smírné řešení. „Jsme ochotni zaplatit dva miliony korun, což je skutečná částka, kterou jsme vybrali na nájemném, a stát by na nás naopak převedl domy,“ uvedl Vašíček. Předpokládá, že návrhem Harrachova se bude zabývat ministerstvo až po jmenování nového ministra financí.
Domy stojí v Harrachově v místní části zvané Klondajk. Za čtyřpatrový dům s osmi obsazenými byty a šesti garážemi požaduje ministerstvo financí v šestém kole veřejné soutěže minimálně 33,05 milionu korun a za třípatrový dům s šesti obsazenými byty a čtyřmi garážemi 22,99 milionu. Jediným kritériem hodnocení je cena.
