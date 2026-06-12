Hypotéky jedou, ale levné nejsou a nebudou
Banky v květnu poskytly hypotéky za 52,6 miliardy korun, což je o polovinu víc než loni. V meziměsíčním srovnání ale trh hypoték mírně ochladl, proti dubnu se jejich objem snížil o 14,5 procenta. Úvěry na bydlení zdražily. Průměrná hypoteční úroková sazba se podle Hypomonitoru meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta.
Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu hypoteční úvěry za 52,6 miliardy korun. Ve srovnání s loňským květnem to znamená nárůst o 54 procent, oproti dubnu se objem hypoték snížil o 14,5 procenta.
Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 14 procent na 38,1 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 4,67 procenta z dubnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
„Květnová hypoteční aktivita polevila, což není pravděpodobně po silném předzásobení v předcházejících měsících překvapivé,“ uvedl hlavní ekonom ČBA Jaromír Šindel.
Počty i objemy nových hypoték ale podle něj stále zůstávají silnější než v závěru loňského roku. V květnu banky poskytly 7871 nových hypoték, což bylo o 20 procent víc než před rokem.
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Refinancování zůstává vysoko
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, ať už interně, nebo z jiné instituce, v květnu klesl na 14,5 miliardy korun z dubnových 17,2 miliardy korun. Stále je to o 105 procent víc než loňský průměr 7,1 miliardy korun u refinancovaných úvěrů a téměř trojnásobek oproti 3,9 miliardy korun v roce 2024.
Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték mírně klesl pod 28 procent. Stále je ale nad loňským průměrem 21 procent.
V květnu se domácnosti refinancovaly za sazbu 4,52 procenta, což je o 0,05 procentního bodu méně než 4,57 procenta před rokem.
Sazby se zvedly
Průměrná hypoteční úroková sazba se meziměsíčně zvýšila o 0,15 procentního bodu na 4,67 procenta. Proti loňskému květnu je vyšší o 0,07 procentního bodu.
„Vývoj hypotečního trhu zůstává pod tlakem externích faktorů. Aktuální geopolitická situace na Blízkém východě přispívá k nejistotě na finančních trzích a udržuje úrokové sazby hypotečních úvěrů na zvýšených úrovních. Bohužel zatím nevidíme jasné signály, že by se situace měla v nejbližší době výrazně zlepšit,“ uvedl specialista hypotečních úvěrů UniCredit Bank Michal Neubauer.
Průměrná hypotéka má 4,84 milionu
Průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky byla v květnu 4,84 milionu korun. Ve srovnání s dubnem se snížila o jedno procento, proti loňskému květnu je vyšší o 17 procent. Meziroční nárůst velikosti hypotéky podle Hypomonitoru souvisí s růstem cen nemovitostí.
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