Letos mi končí fixace. Experti radí, jak dál naložit s hypotékou, aby se rodinný rozpočet nehroutil

Většinu lidí, kteří si před pěti lety brali hypotéky s pětiletou fixací, čeká letos nepříjemné zvýšení splátek. Sazby jsou totiž aktuálně až dvojnásobné, což zvyšuje měsíční splátku úvěru i o několik tisícikorun. Zeptali jsme se proto hypotečních odborníků, na jak dlouho si v současnosti aktuální sazby pojistit.

Letos v Česku končí fixace u velkého množství hypotečních úvěrů, které si lidé sjednali v době hypotečního boomu mezi roky 2020 a 2021. Tehdy byla rekordní poptávka po úvěrech a sazby na historických minimech. Lidé si proto nejčastěji volili pětiletou fixaci, přičemž roční sazba se v té době běžně pohybovala na úrovni 2,5 procenta. Nyní ale tyto majitele realit s hypotékou čeká velký skok v pravidelné splátce, protože sazby jsou až jednou tak vysoké.

„Například u hypotéky ve výši 3,5 milionu korun na 30 let byla měsíční splátka 13 829 korun. Při současné sazbě 4,5 procenta ročně, kterou očekáváme po uplynutí fixace, se měsíční splátka zvýší na 17 134 korun. To představuje nárůst o 3300 korun měsíčně,“ vypočítává Lucie Drásalová, hypoteční analytička poradenské společnosti Sirius Finance.

Kolik hypoték se bude letos refinancovat

Očekává se, že i v roce 2025 budou zhruba pětinu hypoték tvořit právě refinancované úvěry na bydlení. „Co se týká objemu refinancovaných hypoték, v posledních letech se podíl na celkové nové produkci pohybuje stabilně mezi 15 a 20 procenty a ani letos neočekáváme výrazné změny,“ říká Ondřej Šuchman z Komerční banky.

Vedle hypoték, kterým letos končí fixace, se ale podle Marka Richtera z Air Bank k refinancování nejspíše odhodlají také ti, kdo si úvěry sjednali v posledních letech, kdy se úrokové sazby pohybovaly nad 5,5 procenta.

Velkou sháňku po refinancování však letos neočekávají všude. Třeba v ČSOB zvýšený zájem klientů u refixací předpokládají až v roce 2026 a později. „V roce 2021, kdy byl hypoteční trh podle objemu prodejů na maximu, byly průměrné úroky hypoték v porovnání s nynějším stavem na mnohem nižších hladinách a zhruba devadesát procent všech hypoték mělo tehdy pětiletou a delší fixaci,“ vysvětluje Miroslav Zetek z ČSOB Hypoteční banky. Dodává, že dříve obecně převažovaly fixace na delší dobu, a to pětileté, sedmileté i víceleté. Ještě do roku 2022 tak mělo devět z deseti klientů fixaci na pět a více let.

Na jak dlouho fixovat

Optimální délka fixace ovšem podle Kristýny Dolejšové z mBank závisí na individuálních potřebách klienta a jeho postoji k riziku. Kratší fixace totiž umožňují flexibilitu v případě poklesu úrokových sazeb v budoucnosti. Ty delší zase mohou být vhodné pro klienty, kteří preferují stabilitu a chtějí se chránit před možným budoucím růstem sazeb. Podle většiny oslovených hypotečních expertů si ale lidé nyní nejčastěji berou hypotéky s fixací na dva až tři roky.

Například v ČSOB Hypoteční bance si tříleté a kratší fixace volí až 95 procent všech klientů, ve Fio si tříletou fixaci vybírá asi 90 procent klientů a většina klientů se takto rozhoduje také v mBank, v Moneta Money Bank či v České spořitelně. Zájem o dvou- a tříleté fixace se ovšem netýká jen těch, kdo si sjednají hypotéku poprvé, protože tuto fixaci si volí lidé často i pro refinancované úvěry.

Zafixovat si hypotéku na dva až tři roky nyní ostatně doporučují i sami hypoteční experti, a to hned z několika důvodů. Jednak se očekává pokračování trendu snižování úrokových sazeb hypoték, a to i za předpokladu, že se toto tempo snižování bude zpomalovat. Aktuálním problémem je také nepřehledná situace na trzích, kvůli které je složité odhadovat další vývoj na delší dobu. Dalším důvodem, proč si lidé nejčastěji teď berou dvou- a tříleté fixace, je fakt, že řada bank právě tyto sazby zvýhodňuje a pětileté či delší fixace mívají vyšší sazby.

Zatímco poradci společnosti Partners radí svým klientům častěji ještě kratší fixace, tedy krátkodobé až střednědobé na jeden až tři roky, šéf hypotečních úvěrů v Raiffeisenbank Milan Voldřich volí raději opatrnější strategii, a doporučuje fixace naopak o něco delší než ostatní experti. „Volil bych fixaci mezi třemi až pěti lety. Přece jen je to jistota, sazby už klesat nebudou a nikde není vyloučeno, že naopak porostou. Pokud splácím úvěr na své bydlení, měl bych volit konzervativnější přístup,“ shrnuje Voldřich.

Jak se budou vyvíjet sazby dále

Průměrná tržní tříletá fixace se nicméně podle Swiss Life Hypoindexu drží již čtvrtý měsíc pod hranicí pěti procent, zatímco pětiletá fixace klesla pod tuto úroveň poprvé letos v březnu. Stále však platí, že změny u jednotlivých fixací jsou velmi malé. Meziměsíční pokles úrokových sazeb se tak pohybuje v řádu pouhých setin procentního bodu, což je podle analytiků Swiss Life zanedbatelná změna, která prakticky nestojí za zmínku.

V kontextu analýzy současné situace a výhledů se podle Zetka dá očekávat, že v příštích měsících by mohl na českém hypotečním trhu i nadále pokračovat pokles úrokových sazeb, i když velmi střídmý. Predikovat další vývoj v této oblasti je však podle něj těžké, protože úrokové sazby hypoték jsou ovlivněny mnoha faktory. „Je nutné zohlednit širší ekonomický kontext, včetně inflace, spotřebitelské poptávky a situace na trhu práce, a to nejen na úrovni České republiky, ale i v evropském a globálním měřítku. Další vlivy zahrnují rizikové náklady spojené například s možností předčasného splacení úvěru nebo nesplácením ze strany klienta,“ vysvětluje Zetek a odhaduje, že sazby by se tak snad v průběhu prvního pololetí 2025 mohly podívat k 4,5 procenta.

Co dělat, když jsou splátky moc vysoké

Aktuální úrokové sazby už tedy nejsou sice tak vysoko jako před dvěma lety, kdy byl nárůst sazeb, a tedy i splátky daleko drastičtější, přesto může několikatisícikorunové zvýšení splátek hypotéky pro některé rodiny představovat citelný zásah do rozpočtu. V takové situaci je podle hypotečních odborníků nutné podívat se na celkové cashflow domácnosti a hledat možnosti, jak snížit jiné výdaje nebo zhodnotit rezervy pro krizové období.

„Pokud to metodika hypotéky, bonita a věk splátce dovolí, je jednou z možností prodloužit si dobu splatnosti. V celkovém součtu to sice znamená větší přeplatek, pomůže to ale snížit aktuální finanční zátěž. Když úrokové sazby v budoucnu klesnou, je možné splatnost znovu zkrátit,“ radí Drásalová. Pokud mají lidé finanční rezervy, mohou dluh postupně umořovat. Jestliže pro někoho nárůst splátek je nebo může být citelný, měl by se pak podle Drásalové poradit se specialistou, který zhodnotí rodinný rozpočet komplexně a navrhne optimální řešení.

