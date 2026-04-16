newstream.cz Money Trh se utrhl ze řetězu: Hypotéky rostou, varování před zdražením přichází

Trh se utrhl ze řetězu: Hypotéky rostou, varování před zdražením přichází

Hypoteční trh v Česku v březnu výrazně ožil. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než v únoru a meziročně dokonce o 69 procent více. Nové hypotéky bez refinancování vzrostly meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Průměrná úroková sazba přitom mírně klesla na 4,43 procenta.

Za silnými čísly podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela stojí především snaha klientů zajistit si výhodnější podmínky ještě před zpřísněním pravidel a očekávaným vývojem sazeb. Roli sehrál i předchozí pokles úroků, který ale podle něj může narušit aktuální geopolitická situace.

Počet nových hypoték vzrostl na 8381, což je o více než 30 procent více než v únoru a o čtvrtinu více než před rokem. Zároveň dál roste i průměrná výše úvěru, která se v březnu vyšplhala na 4,81 milionu korun. To je téměř o čtyři procenta více než o měsíc dříve a o 19 procent více než loni.

Výrazně posílilo také refinancování. Objem refinancovaných a navýšených úvěrů dosáhl 15,1 miliardy korun, což je více než dvojnásobek loňského průměru. Podíl refinancování na celkovém objemu hypoték tak stoupl na 27,3 procenta. Domácnosti přitom refinancovaly za průměrnou sazbu 4,16 procenta.

Podle odborníků stojí za tímto trendem kombinace končících fixací z doby nízkých sazeb a novějších úvěrů s vyšším úročením. Zároveň se do vývoje promítá i dřívější pokles tržních sazeb, který krátkodobě zlepšil dostupnost hypoték.

Výhled do dalších měsíců už ale tak optimistický být nemusí. Podle hlavního ekonoma Moneta Money Bank Petra Gapka byl březen mimořádně silný i díky relativně příznivým cenám úvěrů, ty však mohou kvůli geopolitickému vývoji opět růst. Konflikt na Blízkém východě totiž tlačí nahoru ceny pohonných hmot, což může zvýšit inflaci a následně i úrokové sazby.

Kombinace nižších sazeb a vyšších částek hypoték zároveň zvýšila průměrnou měsíční splátku nového úvěru zhruba o 2800 korun. I přes mírný pokles sazeb oproti loňsku, který splátku snížil asi o 400 korun, se průměrná měsíční splátka pohybuje kolem 25 600 korun.

Realitní podcast s Tomášem Rusňákem

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Dalibor Martínek

Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Jak náročné je dnes začít s rekonstrukcí památkově chráněného objektu, a to jak legislativně, finančně i lidsky?

Je to náročné ve všech třech rovinách. Legislativně je u každé rekonstrukce kulturní památky nutné získat závazné stanovisko památkové péče. Prvním krokem bývá historický průzkum objektu, který si většinou hradí vlastník. Jeho cena se pohybuje kolem sta tisíc korun. Finančně je rekonstrukce památky náročná už ve fázi přípravy projektu. Dokumentace, historické průzkumy, projektová dokumentace a další podklady stojí často několik set tisíc korun. Teprve poté přichází samotná rekonstrukce, během níž téměř vždy vznikají další vícenáklady. A především je takový projekt především o lidech. Je potřeba schopný projektový manažer, administrátor dotací a samozřejmě kvalitní stavební profese od stavbyvedoucího až po technický dozor.

Jak dlouho dosud trvaly rekonstrukce a co bylo z vašeho pohledu nejtěžší zvládnout?

Rekonstrukce historických areálů je vždy dlouhodobý proces. V rámci projektu IROP Karlova Koruna probíhala v letech 2019 až 2023 rekonstrukce jízdárny, konírny a kočárovny. Obnova některých budov ale začala prakticky už po restituci na začátku devadesátých let. Když se člověk podívá na podobné projekty v Evropě, je to vlastně běžné. Obnova historických areálů trvá desítky let.

Které stavební prvky nebo detaily bylo nejobtížnější zachovat či obnovit?

Jednoznačně krov zámecké jízdárny. Realizace repliky původního krovu byla řemeslně velmi zajímavá, ale zároveň mimořádně náročná na provedení.

Setkali jste se během oprav s překvapivými nálezy, které změnily přístup k rekonstrukci?

Ano. Ukázalo se například rozsáhlé napadení krovu dřevokaznými houbami, což vedlo k nutnosti jeho téměř kompletní výměny. Z původní konstrukce zůstaly pouze dvě vazby. Velkým překvapením byl také věk některých trámů. Dendrochronologický průzkum ukázal, že některé trámy v krovu jízdárny jsou téměř stejně staré jako samotný zámek Karlova Koruna, tedy starší než budova jízdárny.

Kde se dnes při obnově památek nejvíce „láme chleba“? V řemeslech, materiálech, nebo v přístupu k dědictví?

Podle mě především v přístupu k dědictví. Modernizace a hledání nových funkcí pro historické objekty je stále složité, protože současná filozofie památkové péče bývá často velmi úzce zaměřená na konzervaci. Nové funkce, které budovy potřebují pro svůj další život, nejsou vždy dostatečně podporovány. Najít funkční symbiózu se státními orgány je někdy složité a hodně záleží na konkrétních lidech.

Jak hledáte rovnováhu mezi tím, co je původní, a tím, co musí být nové, aby budova mohla fungovat?

Upřímně řečeno na to často nemáme tak velký vliv, jak by se mohlo zdát. V tomto ohledu mají klíčovou roli památkáři.

Vnímáte rekonstrukci spíše jako konzervaci minulosti, nebo jako pokračování jejího příběhu?

Jednoznačně jako pokračování příběhu. Památky během historie jen zřídka zůstávaly beze změny. Jejich funkce se přirozeně vyvíjela.

Kde je podle Vás hranice mezi citlivou modernizací a zásahem, který už bourá autenticitu?

Velkou roli hraje dobrý vkus. Troufám si říct, že právě proto většina šlechtických rodů, které na svých památkách skutečně žily a vyrůstaly, má pro tuto rovnováhu přirozený cit.

Indické akcie jsou stále terno. Válka na Blízkém východě je ale značně oslabuje

Investoři neustále hledají příležitosti. V posledních měsících masivněji objevují indické akcie, které nabízejí zajímavé výnosy. Přestože patří Indie k nejrychleji rostoucím ekonomikám světa, nadále tu přetrvávají specifická rizika.

Termín diverzifikované portfolio v posledních letech nabývá na nových významech. Již totiž neplatí, že „stačí“ vsadit na mix amerických akcií a dluhopisů, a investor má v podstatě jednoduchou cestu k výnosu porážejícímu inflaci. Geopolitická nejistota tak velí ke komplexnější diverzifikaci, díky čemuž i retailoví investoři objevují méně prvoplánové akciové trhy.

Podle šéfa investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimíra Holovky v posledním roce sledujeme přesun prostředků z amerických trhů směrem do Evropy a Asie.

„Nicméně Evropa se nadále potýká se specifickými problémy a sázky na Čínu mohou být problematické, například kvůli transparentnosti dat,“ připomíná Holovoka v podcastu Newstream Byznys Talks. Právě kvůli potenciálním problémům s čínskými akciemi se v posledních letech stále více investorů zaměřuje na Indii. „Jde o trh s obřím potenciálem, a to zejména kvůli příznivému demografickému vývoji, politické stabilitě a také postupující digitalizaci. V důsledku toho je zjevný růst střední třídy, která se stává obří konzumní silou. I proto může být z investičního hlediska zajímavý zejména spotřebitelský sektor,“ dodává Holovka.

Data potvrzují růst

Právě o potenciálu Indie se v posledních třech letech mluvilo na investičních konferencích. Daří se ale skutečně přeměňovat velký potenciál, který v největší zemi světa je, do pozitivních investičních příběhů? Data ukazují, že ano.

Například index Nifty 50, který zahrnuje 50 největších indických společností, za posledních pět let posílil o 66 procent. Je tak srovnatelný s trhem americkým (měřeno indexem S&P 500), navíc, a to je podstatné, se mu daří vyhýbat propadům v době, kdy padají například trhy americké či evropské, které jsou často úzce provázané sentimentem i ekonomickými závislostmi.

Pro další růst pak vedle trasnformace společnosti a z ní plynoucí investiční příležitosti, hovoří stabilně vysoký růst indické ekonomiky. Goldman Sachs například očekávají pro rok 2026 růst indického HDP o 6,9 procenta.

Firmám se daří

Při pohledu na výkon jednotlivých firem pak také můžeme pozorovat pozitivní trendy. Banka J. P. Morgan očekává pro letošek růst ziskovosti veřejně obchodovaných firem o 16 procent.

Indický trh přitom nabízí několik příležitostí, které v Evropě ani na americkém trhu již neexistují. Vedle spotřebitelského sektoru J. P. Morgan očekává růst automobilového průmyslu, který souvisí s pokračujícím bohatnutím tamní společnosti a pokračujícím nárůstem počtu lidí, kteří si koupí vůz poprvé v životě. Zároveň indická centrální banka zvažuje komerčním bankám doporučit snížení rizika na půjčky na nákup automobilu, což by mohlo automotive sektor dál podpořit.

Pozitivní růst a rostoucí zájem investorů pak mnoho firem přiměl zvážit vstup na burzu, jak upozorňuje poradenská společnost EY.

Rizika na Blízkém východě

Přesto existuje několik potenciálních problémů, které by investoři měli zvážit. První je aktuální nacenění některých firem, jež je mnohdy vyšší, než čemu by odpovídaly tržby. A bude dobré sledovat, zda se firmám bude dařit naplňovat potenciál a doručí požadované výsledky.

Zásadnější pak je vliv energetických surovin. Indie je čistým dovozcem ropy, a tak se aktuální geopolitická situace, zejména sankce proti ruské ropě a válka na Blízkém východě, může negativně podepsat na výkonu celé země.

