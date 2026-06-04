Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi
Spor o rozsáhlou vilu v provensálském Gordes dospěl k pravomocnému verdiktu. Francouzský soud potvrdil její demolici i pokuty. Podle českých médií má nemovitost v lokalitě realitní magnát Radovan Vítek.
Luxusní vila s panoramatickým výhledem v jedné z nejmalebnějších obcí Provence má být zbourána. Francouzský kasační soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, podle něhož musí rozsáhlá stavba na jihu Francie zmizet. Vilu si měl v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář. O demolici už dříve usilovala radnice obce Gordes, kde stavba stojí, protože podle ní nerespektuje místní urbanistická pravidla. Informují o tom francouzská média.
Francouzská média vlastníka nejmenují. Česká média však už v minulosti informovala, že v Gordes má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek.
Mít vlastní byt či dům v zahraničí chce stále více Čechů. Zatímco ti nejbohatší si kupují honosná sídla na luxusních adresách nebo investují do gigantických resortů, další se spokojí s vilkami a byty. Ideálně u moře nebo sjezdovky.
Miliardáři naučili Čechy toužit po zahraničních nemovitostech
Reality
Mít vlastní byt či dům v zahraničí chce stále více Čechů. Zatímco ti nejbohatší si kupují honosná sídla na luxusních adresách nebo investují do gigantických resortů, další se spokojí s vilkami a byty. Ideálně u moře nebo sjezdovky.
Soud odmítl poslední odvolání
Kasační dvůr v Paříži v úterý zamítl odvolání podané jednou ze společností, která za kontroverzním developerským projektem v Gordes stojí. Jeho rozhodnutím se tak stal pravomocným rozsudek odvolacího soudu v Nîmes o demolici vily, kterou si český miliardář nechal vystavět v letech 2012 až 2017 v jedné z nejznámějších vesnic v pohoří Luberon v oblasti Provence.
Z usedlosti vznikl rozsáhlý obytný komplex
Spor iniciovala radnice s tím, že renovace zakoupené zemědělské usedlosti porušila místní urbanistická pravidla. Na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních, stojící na sedmihektarovém pozemku, podle tisku vyrostl rozsáhlý obytný komplex s obytnou plochou přes 1300 metrů čtverečních ve dvou podlažích a suterénu.
K hlavní budově přiléhá několik kamenných přístavků, propojených velkorysými terasami s panoramatickým výhledem, píše francouzský tisk. Náklady na výstavbu se podle něj odhadují na šest milionů eur, tedy zhruba 145 milionů korun.
Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.
Domek na pláži není jen pro bohaté, když se o něj umíte podělit
Reality
Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.
Pokuty i příkaz k demolici
Prvoinstanční soud už v roce 2022 nařídil odstranění stavby a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur. Odvolací soud v Nîmes loni v lednu nařízení potvrdil a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur a 250 tisíc eur.
Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda bylo správně aplikováno právo.
Gordes patří k symbolům Provence
Obec Gordes, která leží zhruba 30 kilometrů východně od Avignonu a má asi 1600 obyvatel, patří podle tisku k nejmalebnějším místům ve Francii. V minulosti tuto lokalitu s oblibou vyhledávali umělci.
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Koupí vilu na Bali a za rok ji prodají za trojnásobek. Češi objevili nový investiční trik
Reality
Koupí vilu na exotickém ostrově, často ji ani osobně nevidí, a za pár měsíců ji prodají se ziskem. Zahraniční nemovitosti lákají čím dál víc Čechů a v Indonésii už více než čtvrtina investorů sází na rychlé „flipování“. Klíčovou roli přitom hraje Instagram.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.