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newstream.cz Reality Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi

Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi

Luxusní vila v Provence spojovaná s Radovanem Vítkem má jít k zemi
iStock
ČTK
ČTK

Spor o rozsáhlou vilu v provensálském Gordes dospěl k pravomocnému verdiktu. Francouzský soud potvrdil její demolici i pokuty. Podle českých médií má nemovitost v lokalitě realitní magnát Radovan Vítek.

Luxusní vila s panoramatickým výhledem v jedné z nejmalebnějších obcí Provence má být zbourána. Francouzský kasační soud v úterý potvrdil loňské rozhodnutí odvolacího soudu, podle něhož musí rozsáhlá stavba na jihu Francie zmizet. Vilu si měl v minulém desetiletí nelegálně postavit český miliardář. O demolici už dříve usilovala radnice obce Gordes, kde stavba stojí, protože podle ní nerespektuje místní urbanistická pravidla. Informují o tom francouzská média.

Francouzská média vlastníka nejmenují. Česká média však už v minulosti informovala, že v Gordes má nemovitost realitní magnát Radovan Vítek

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Petra Nehasilová

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Soud odmítl poslední odvolání

Kasační dvůr v Paříži v úterý zamítl odvolání podané jednou ze společností, která za kontroverzním developerským projektem v Gordes stojí. Jeho rozhodnutím se tak stal pravomocným rozsudek odvolacího soudu v Nîmes o demolici vily, kterou si český miliardář nechal vystavět v letech 2012 až 2017 v jedné z nejznámějších vesnic v pohoří Luberon v oblasti Provence.

Z usedlosti vznikl rozsáhlý obytný komplex

Spor iniciovala radnice s tím, že renovace zakoupené zemědělské usedlosti porušila místní urbanistická pravidla. Na místě původní budovy o rozloze 200 metrů čtverečních, stojící na sedmihektarovém pozemku, podle tisku vyrostl rozsáhlý obytný komplex s obytnou plochou přes 1300 metrů čtverečních ve dvou podlažích a suterénu.

K hlavní budově přiléhá několik kamenných přístavků, propojených velkorysými terasami s panoramatickým výhledem, píše francouzský tisk. Náklady na výstavbu se podle něj odhadují na šest milionů eur, tedy zhruba 145 milionů korun.

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pez

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Pokuty i příkaz k demolici

Prvoinstanční soud už v roce 2022 nařídil odstranění stavby a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur. Odvolací soud v Nîmes loni v lednu nařízení potvrdil a uložil dvě pokuty ve výši 100 tisíc eur a 250 tisíc eur.

Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda bylo správně aplikováno právo.

Gordes patří k symbolům Provence

Obec Gordes, která leží zhruba 30 kilometrů východně od Avignonu a má asi 1600 obyvatel, patří podle tisku k nejmalebnějším místům ve Francii. V minulosti tuto lokalitu s oblibou vyhledávali umělci.

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Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start

Životko za pár stovek? Simplea láká mladé na levnější start
iStock
nst
nst

Životní pojištění často prohraje s hypotékou, nájmem, dětmi i rezervou. Simplea proto přichází s produktem Start, který mladým lidem zlevňuje vstup do pojistné ochrany. Nejde ale o levnou pojistku navždy. Cena se má každý rok měnit podle věku klienta.

Životní pojištění je přesně ta věc, kterou mladí lidé často odloží na „až jednou“. Až bude vyšší plat, až bude po hypotéce, až se našetří rezerva, až děti trochu povyrostou. Jenže právě v téhle fázi života bývá domácnost nejzranitelnější. Má závazky, ale ještě nemá vybudovaný majetek.

Pojišťovna Simplea teď zkouší tento paradox rozbít novým rizikovým životním pojištěním Start. Jeho hlavní slib zní jednoduše: mladší klient má na začátku platit výrazně méně, aniž by kvůli tomu musel automaticky snižovat pojistnou ochranu. Háček je ale fér říct hned na začátku. Není to levné pojištění navždy. Je to levnější start, který se bude s věkem klienta přepočítávat.

„Mladí lidé dnes často řeší hypotéku, rodinu i tvorbu finanční rezervy. Právě proto řada z nich životní pojištění odkládá nebo si nastaví jen minimální ochranu,“ říká Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea. Podle něj má nový produkt lidem umožnit, aby byli chráněni už od začátku dospělého života, ale zároveň je pojistné nesvázalo na desítky let dopředu.

Na životko je čas. Generace Z víc řeší pojištění domácích mazlíčků či elektroniky

Money

Nejstarším z nich je letos 29 let a k pojištění přistupují jinak než jejich rodiče či prarodiče. To ale neznamená, že by generace Z byla méně zodpovědná než ty předchozí, jak dokazuje nejnovější průzkum společnosti Deloitte. Klasická pojištění (života, zdraví, bydlení aj.) zoomeři, jak se lidem narozeným po roce 1996 také přezdívá, vnímají v životě jako klíčové, ale zatím jsou bez závazků, takže ve svém věku si často pořizují primárně cestovní pojištění nebo „niche“ pojištění – například domácích mazlíčků či elektroniky.

nst

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Levnější začátek, ne kouzelná sleva

Start funguje jinak než klasické životní pojištění s průměrovaným pojistným. U běžné varianty klient platí částku rozpočítanou na dlouhé období. U Startu se pojistné každý rok odvíjí od aktuálního věku a rizika. V mládí je tedy nižší, postupně ale roste.

Důležitý detail: nižší pojistné na začátku nemá znamenat nižší krytí. Klient si může sjednat stejné pojistné částky po celou dobu. Při každoročním prodloužení pak zaplatí cenu odpovídající svému věku. Simplea tím míří na mladší klienty, kteří by jinak kvůli ceně volili slabší ochranu nebo klesající pojistné částky.

„U mladších klientů se dnes kvůli ceně často volí klesající pojistné částky. To ale nemusí odpovídat jejich skutečné potřebě ochrany – právě na začátku kariéry jim obvykle rostou příjmy, závazky i odpovědnost vůči rodině,“ doplňuje Švec.

Rozdíl v prvním roce je výrazný. U klasické varianty v modelu vychází pojistné na 3875 korun měsíčně, u Startu na 799 korun. Jenže právě tady je potřeba číst i malá písmena. Klient má před sjednáním dostat modelaci vývoje pojistného pro všechny pojistné roky až do roku, kdy dosáhne 65 let. Jinými slovy: dnes nízká cena, zítra vyšší účet.

Petr Borkovec/Partners
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Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talks miliardář Petr Borkovec.

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Každý rok nové rozhodnutí

Simplea produkt staví na tom, že klient nezůstane zavřený v jedné variantě na třicet nebo čtyřicet let. Každý rok má mít tři možnosti: přijmout nové pojistné a zachovat stejné pojistné částky, ponechat si původní platbu a úměrně snížit pojistné částky, nebo přejít na klasickou Simplea 2.0 s průměrovaným pojistným.

„Nechtěli jsme vytvořit produkt, ve kterém klient zůstane uzamčený jednou provždy. Naopak. Dáváme mu možnost každý rok vyhodnotit vlastní situaci a rozhodnout se, co je pro něj nejlepší,“ říká Švec.

To je podstatné. Potřeba pojištění se v životě mění. Jinou ochranu potřebuje člověk na začátku kariéry s hypotékou a malými dětmi, jinou ten, kdo má po letech naspořeno, investuje a část závazků už splatil.

Bez nového zdravotního dotazníku

Zajímavý je i přechod na klasickou variantu. Pokud se klient v budoucnu rozhodne přejít ze Startu na Simplea 2.0, pojišťovna nebude znovu zkoumat jeho zdravotní stav ani uplatňovat nové čekací doby. Klient také nemusí znovu vyplňovat osobní dotazník.

Za každý rok trvání produktu Start má navíc získat slevu jedno procento na pojistném u nové smlouvy, nejvýše však 15 procent. Simplea zároveň uvádí, že klientovi každý rok nabídne prodloužení smlouvy až do roku, kdy dosáhne 65 let, a individuálně mu nezvýší pojistné kvůli zhoršení zdravotního stavu ani kvůli počtu pojistných událostí.

Co Start kryje

Produkt je určen pro lidi od 18 do 64 let a sjednává se pro jednu osobu. Kryje hlavní životní rizika: smrt, invaliditu, pracovní neschopnost, závažná onemocnění, trvalé následky úrazu, ošetřovné i dlouhodobou péči.

„Životní pojištění má člověku pomoci hlavně v době, kdy ještě nemá vybudovaný majetek a jeho rodina je nejzranitelnější. Přesně na tom je Start postavený,“ uzavírá Švec.

Pro koho to dává smysl

Start může oslovit hlavně mladé klienty, kteří chtějí vyšší krytí, ale nechtějí hned platit průměrované pojistné na desítky let dopředu. Může to být řešení pro člověka, který právě řeší bydlení, zakládá rodinu nebo nechce kvůli pojištění brzdit tvorbu rezervy.

Není to ale produkt pro ty, kteří chtějí mít jednu neměnnou platbu a třicet let se o nic nestarat. Tady bude nutné každý rok hlídat vývoj ceny a rozhodnout, jestli si ponechat rozsah ochrany, snížit pojistné částky, nebo přejít na klasiku.

Simplea tak nepřichází s kouzlem, které by zlevnilo riziko. Spíš mění pořadí účtu. Mladý klient má na začátku zaplatit méně, protože je mladší a statisticky méně rizikový. Později ale přijde dražší fáze. A právě tahle otevřenost bude pro klienty klíčová: Start může být chytrý začátek, pokud člověk ví, že start není cíl.

Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar

Zprávy z firem

Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance. 

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Nizozemská ASML je nejhodnotnější evropskou firmou všech dob

ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Globální růst akcií firem působících v sektoru umělé inteligence se projevuje i v Evropě. Akcie evropského výrobce technologií pro výrobu čipů ASML ve středu posílily o téměř dvě procenta a dostaly se na svůj dosavadní strop. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti dosáhla částky 674 miliardy dolarů a ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob.

Kdo na začátku roku vsadil na evropského výrobce čipových technologií ASML, neprohloupil. Akcie společnosti od začátku ledna posílily o více než 50 procent. Díky tomu tržní kapitalizace společnosti překonala částku 674 miliard dolarů, díky čemuž se stala nejhodnotnější evropskou firmou všech dob, připomíná agentura Bloomberg. Dosavadní rekord získal dánský výrobce léků na hubnutí Novo Nordisk, jehož akcie dosáhly rekordní úrovně v červnu 2024.

„Společnost ASML je letos druhým nejvýkonnějším titulem v indexu blue chipů Euro Stoxx 50,“ připomíná Henry Ren z Bloombergu. „Přesto se akcii nepodařilo překonat průměrně navážený koš akcií výrobců polovodičů, který rostl dvojnásobně,“ dodává analytik Bloombergu.

Naráží tak na skutečnost, že technologické akcie starého kontinentu stále nedokážou v tempu růstu dohnat globální konkurenci. V případě polovodičového sektoru jde tedy zejména o akcie amerických, tchajwanských a čínských výrobců.

Růst ASML v posledních dnech souvisí zejména s důvěrou investorů ve schopnost nizozemské společnosti spolupracovat s tchajwanskou TSMC a se společností Samsung Electronics, jimž dodává klíčové technologie pro výrobu čipů.

V důsledku toho například JPMorgan Chase & Co. nedávno zvýšila cílovou cenu, totéž učinila také švýcarská UBS.

Jensen Huang na veletrhu Computex 2026

Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

Zprávy z firem

Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

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Evropa ve slevě

Evropské akciové trhy se začínají přibližovat těm americkým a technologické firmy hrají prim. Bloomberg připomíná, že ASML se stala nejhodnotnější evropskou firmou již vloni v září, když v tržní kapitalizaci přeskočila SAP.

V top 10 se pak objevují tradičnější byznysy jako bankovnictví (HSBC), farmacie (Roche a Novartis) nebo spotřebitelský sektor, včetně luxusu (L'Oréal, LVMH a Hermès).

Podle květnového reportu „Europe’s Edge in 2026“, který společně vydaly společnosti Stoxx a DWS zaměřené na tvorbu indexů a ETF, mají evropské akciové trhy proti těm americkým jednu klíčovou výhodu – akcie, často srovnatelné, jsou podhodnocené.

Evropské trhy se i nadále obchodují s výraznou cenovou slevou vůči Spojeným státům, která činí přibližně 35 procent. Budoucí poměry ceny k zisku u evropských akciových indexů se pohybují kolem 15násobku, zatímco u amerických referenčních indexů je to zhruba 22násobek,“ stojí v reportu. Podle jeho tvůrců pak je důležité i to, že prémii evropské trhy vykazují i po očištění o specifické rozložení v jednotlivých sektorech.

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Rodinné farmy čelí kromě obvyklých problémů, jako jsou výkyvy počasí, zahraniční konkurence či zdražující pohonné hmoty, také zvyklostem českého spotřebitele. Ten totiž chce mít své jahody či rajčata k dispozici, i když venku mrzne. Nicméně stále více lidí dbá na sezonu a hledá kvalitu.

Ivana Pečinková

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