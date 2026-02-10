Vítkova CPI si v Londýně půjčila miliardy a splatila staré závazky
Realitní společnost CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka v minulých dnech v Londýně vydala zelené dluhopisy v britských librách v objemu zhruba 11 miliard korun se splatností v roce 2033 a úrokovou sazbou 6,875 procenta. Výtěžek z nové emise skupina okamžitě využila k odkoupení starších dluhopisů s kratší splatností, napsal server Seznam Zprávy.
„Odkoupili jsme část dluhopisů s nízkým kuponem, zároveň jsme ale vykoupili také významnou část dluhopisů splatných v roce 2029 s kuponem sedm procent," uvedl mluvčí CPI Property Group Jakub Velen.
Levnější podmínky
Celkově odkoupila své vlastní bondy za 12,1 miliard korun, a to včetně úroků. Hlavním záměrem transakce bylo právě prodloužení splatnosti závazků. Skupina využila podle serveru relativně levnějších podmínek na britském trhu, takže se po převodu britských liber na eura snížil i úrok z nově vydaných bondů.
„Nová emise dluhopisů v britských librách byla přepočtena do eur, což odpovídá zhruba úrokové sazbě 5,3 procenta, takže celkový dopad na úrokové náklady byl neutrální. Zároveň došlo k výraznému prodloužení splatnosti našeho dluhu,“ dodal Velen.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.
