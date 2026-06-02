Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar
Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance.
Na trh vstupuje nový nebankovní hráč, Stelar Holding. Firma sdělila serveru newstream.cz, že bude usilovat o klienty kapitálového trhu z řad fyzických i právnických osob. Začíná přitom s více než půl milionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Za projektem Stelar Holding stojí investiční skupina Axelor společně se zakladateli společnosti SMS finance Zbyškem Kawulokem a Lumírem Wolterem.
Poradenství, investice i reality
Stelar má velké plány. „Skupina v blízké době zahrne nejen poradenskou síť, ale i obchodníka s cennými papíry, investiční společnost, servisní společnost, realitní kancelář či nemovitostní fond Aurelia,“ uvedla firma.
Od konkurence se chce lišit důrazem na kvalitu, špičkovým IT zázemím a také širokým záběrem – od běžných produktů pro domácnosti, jako jsou životní a neživotní pojištění či hypotéky, přes investiční produkty, až po sofistikované služby pro profesionální zákazníky poskytované prostřednictvím investiční společnosti či obchodníka s cennými papíry.
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Trhy
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Start s velkou klientskou základnou
Projekt Stelar se od začátku bude řadit mezi největší nebankovní finanční skupiny v Česku. Jednak se do něj začlení nezávislá finančně-poradenská síť s více než 500 tisíci klienty a 600 vázanými zástupci dosud známá pod značkou SMS finance, jednak bude těžit z know-how svého majoritního vlastníka – investiční skupiny Axelor. Ta je v oblastech energetiky, nemovitostí a IT rozkročena do 16 zemí Evropy.
Trh se konsoliduje
„Český kapitálový trh se nadále rozvíjí a prochází zásadními změnami. Na jednu stranu na něm působí čím dál více subjektů a roste také objem spravovaných peněz, na druhé straně vnímáme významnou profesionalizaci a konsolidaci velkými hráči. Jako aktivní účastník trhu jsme se na tento vývoj rozhodli reagovat a vytvořit vertikálně integrovaný subjekt, jenž svou kvalitou a technologickou vyspělostí osloví nejen retailové klienty, ale dokáže poskytovat špičkové služby i fondům kvalifikovaných a retailových investorů, emitentům cenných papírů či jiným investičním skupinám,” říká Michal Špírek, výkonný ředitel Stelar (na snímku).
Podle Špírka Stelar kromě finančního-poradenství a servisní společnosti pro nezávislé finanční poradce zaměřené na investice brzy zkonsoliduje také obchodníka s cennými papíry, investiční společnost či služby v oblasti realit. Pod novou značku se zařadí rovněž nemovitostní fond Aurelia.
Vznik a následný provoz holdingu Stelar bude financován výhradně z prostředků jeho akcionářů. „Hlavní část investic půjde především do oblasti IT a infrastruktury napříč všemi společnostmi nově vznikajícího holdingu. Vedle toho ale plánujeme na všech úrovních posílit i personálně, a to jak management, tak oblast marketingu, obchodu a back office,” uvádí Zbyšek Kawulok s tím, že akcionáři holdingu Stelar pro příštích pět let vyčlenili jen na rozvoj celkem čtvrt miliardy korun.
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