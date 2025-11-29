Vítkova CPI Property hlásí pokles tržeb i hrubého zisku
Realitní společnosti CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka klesl od ledna do konce září po úpravě konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 9,2 procenta na 540 milionů eur, tedy přes 13 miliard korun. Celkové tržby se snížily o 14 procent na 1,04 miliardy eur. Firma také dál prodává majetek.
„Obsazenost ve skupině se prakticky nezměnila a zůstala na 92 procentech. Obsazenost kanceláří se mírně zlepšila, zejména v Berlíně a ve Vídni, což kompenzovala mírně nižší obsazenost maloobchodních prostor v důsledku rozsáhlých rekonstrukcí zaměřených na zvýšení hodnoty, především v Rumunsku,“ uvedl podnik.
Čistý zisk skupina meziročně zvýšila o 972 procent na 186 milionů eur. Čistý příjem z pronájmů ale o více než šest procent klesl a dosáhl 588 milionů eur. Hodnota realitního portfolia ke konci září činila 18 miliard eur, zatímco na konci loňského roku to bylo 18,2 miliardy eur.
Skupina zatím letos uzavřela smlouvy o prodeji majetku v hodnotě více než 875 milionů eur, s výjimkou prodeje, za který byly přijaty zálohy v loňském roce. Firma očekává, že smlouvy za dalších 100 až 200 milionů eur uzavře v příštích dvou měsících. Podnik prodává majetek, aby snížil zadlužení. Čistý dluh byl ke konci září v ročním vyjádření dvanáctinásobkem EBITDA.
CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.
Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP
Money
