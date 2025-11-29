Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Vítkova CPI Property hlásí pokles tržeb i hrubého zisku

Vítkova CPI Property hlásí pokles tržeb i hrubého zisku

Radovan Vítek z CPI Property Group
ČTK
ČTK
ČTK

Realitní společnosti CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka klesl od ledna do konce září po úpravě konsolidovaný hrubý provozní zisk (EBITDA) o 9,2 procenta na 540 milionů eur, tedy přes 13 miliard korun. Celkové tržby se snížily o 14 procent na 1,04 miliardy eur. Firma také dál prodává majetek.

„Obsazenost ve skupině se prakticky nezměnila a zůstala na 92 procentech. Obsazenost kanceláří se mírně zlepšila, zejména v Berlíně a ve Vídni, což kompenzovala mírně nižší obsazenost maloobchodních prostor v důsledku rozsáhlých rekonstrukcí zaměřených na zvýšení hodnoty, především v Rumunsku,“ uvedl podnik.

Čistý zisk skupina meziročně zvýšila o 972 procent na 186 milionů eur. Čistý příjem z pronájmů ale o více než šest procent klesl a dosáhl 588 milionů eur. Hodnota realitního portfolia ke konci září činila 18 miliard eur, zatímco na konci loňského roku to bylo 18,2 miliardy eur.

Skupina zatím letos uzavřela smlouvy o prodeji majetku v hodnotě více než 875 milionů eur, s výjimkou prodeje, za který byly přijaty zálohy v loňském roce. Firma očekává, že smlouvy za dalších 100 až 200 milionů eur uzavře v příštích dvou měsících. Podnik prodává majetek, aby snížil zadlužení. Čistý dluh byl ke konci září v ročním vyjádření dvanáctinásobkem EBITDA.

CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, České republice, Polsku a v dalších zemích střední a východní Evropy. Společnost má sídlo v Lucembursku a její akcie se obchodují na burze ve Frankfurtu nad Mohanem.

Tadeáš Silovský

Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP

Money

Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny. 

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Radovan Vítek

Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard

Reality

ČTK

Přečíst článek

USA pozastavují azyl: Trump po vraždě gardistky zavírá dveře migrantům

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americká imigrační služba USCIS pozastavila udělování azylu všem cizincům. Den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do Spojených států, to podle agentury Reuters oznámil šéf služby Joseph Edlow. Ministerstvo zahraničí zároveň přestalo vydávat víza Afgháncům v reakci na středeční střelbu, při níž podle úřadů afghánský imigrant nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu.

„USCIS pozastavila všechna azylová rozhodnutí až do chvíle, kdy budeme moci zaručit, že budou všichni cizinci prověřeni a zkontrolováni v maximální možné míře,“ uvedl bez dalších podrobností Edlow.

Trump ve čtvrtek svůj plán zveřejnil krátce poté, co oznámil úmrtí dvacetileté gardistky Sarah Beckstromové, z jejíž vraždy bude obžalován devětadvacetiletý Afghánec, který přišel do země v roce 2021 jako jeden z tisíců lidí, kteří s USA spolupracovali v boji proti Tálibánu.

Ministr zahraničí Marco Rubio v pátek pode Reuters oznámil, že jeho úřad nebude až do odvolání vydávat víza lidem s afghánskými pasy.

Trump se již před tragickou střelbou rozhodl v rámci svého protimigračního plánu výrazně omezit počet lidí, kteří mohou v USA dostat azyl. Bílý dům v říjnu oznámil, že dramaticky sníží počet přijímaných uprchlíků, tedy lidí čelících perzekuci či prchajících před válkou. V následujících 12 měsících jich má být nejvíce 7500, zatímco za Trumpova předchůdce Joea Bidena to bylo až 125 tisíc.

Protesty v Tbilisi

OBRAZEM: Gruzínci požadují obnovení cesty do EU. Protestují již rok v kuse

Politika

Davy demonstrantů se opět sešly v gruzínském hlavním městě Tbilisi, aby si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie. Tisíce lidí - mnozí s vlajkami Gruzie a Evropské unie, s bubny, píšťalkami a transparenty - pochodovaly po Rustaveliho třídě, hlavní tepně metropole, uvedly tiskové agentury.

ČTK

Přečíst článek

Související

Elon Musk

Revoluce ve státní správě se nekoná. Trumpův úřad DOGE zmizel dřív, než stihl dokončit mandát

Money

ČTK

Přečíst článek

OBRAZEM: Gruzínci požadují obnovení cesty do EU. Protestují již rok v kuse

Protesty v Tbilisi
ČTK
ČTK
ČTK

Davy demonstrantů se opět sešly v gruzínském hlavním městě Tbilisi, aby si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie. Tisíce lidí - mnozí s vlajkami Gruzie a Evropské unie, s bubny, píšťalkami a transparenty - pochodovaly po Rustaveliho třídě, hlavní tepně metropole, uvedly tiskové agentury.

„Gruzie patří do Evropy a nedovolíme, aby proruská vláda, která se drží moci za pomoci volebních podvodů, nás připravila o evropskou budoucnost,“ řekla agentuře AFP jednašedesátiletá filoložka Cjala Nodjaová. „Autoritářství v ruském stylu zde nevyhraje,“ dodal sedmačtyřicetiletý profesor matematiky Ilja Šigvinadze.

Každodenní protesty začaly loni 28. listopadu 2024, kdy premiér Iraklij Kobachidze oznámil, že země pozastavuje přístupová jednání s EU až do roku 2028. Do ulic po premiérově projevu vyrazily tisíce demonstrantů, kteří se shromáždily se před sídlem parlamentu v Tbilisi. Demonstrace se konaly i v dalších městech.

10 fotografií v galerii

.Ale účast na každodenních demonstracích před parlamentem od té doby poklesla, z několika desítek tisíc na několik stovek lidí, protože demonstranti a opoziční vůdci čelí vysokým pokutám, zatýkání a i uvěznění.

Vládnoucí strana Gruzínský sen se pokusila omezit protestní hnutí zpřísněním pravidel pro veřejná shromáždění a také schválením balíku zákonů zaměřených proti spolkům na obranu lidských právy, nevládním organizacím a nezávislým médiím. Některé zákony se podle kritiků inspirovaly vzory z Ruska, kde prezident Vladimir Putin tvrdě potlačil veškerý, poznamenala agentura AP a dodala, že pokuty za první přestupek se zvýšily desetinásobně a za druhý přestupek již hrozí vězení.

Zatčení postihlo stovky lidí, mezi kterými se ocitla i matka devíti dětí a badatelka sovětské minulosti Rusiko Kobachidzeová coby účastnice protestů před parlamentem. Kobachidzeovou tento měsíc policisté dvakrát zadrželi za blokování ulice, za což ji soud potrestal jedním a čtyřmi dny ve vězení. „Nechci, aby mé děti a vnoučata žili v zemi, kde nebudou smět otevřeně mluvit a kde se nedočkají spravedlnosti,“ řekla AP.

Dalibor Martínek: Rozštěpí Kuba ODS? Na to se bude muset ještě moc snažit

Dalibor Martínek: Rozštěpí Kuba ODS? Na to se bude muset ještě moc snažit

Názory

ODS si svou volební prohru opravdu užívá. Fiala se Stanjurou opustí v lednu vedení strany. Martin Kuba se svými jihočeskými kumpány opouštějí rovnou celou stranu. A severomoravská buňka se bouří proti pražskému vedení a nasazuje vlastního kandidáta na předsedu. Je to začátek zániku ODS, nebo refreš?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Úřady také zesílily tlak na opozici. Gruzínský sen podal žalobu k ústavnímu soudu, aby zakázal tři hlavní opoziční uskupení v zemi. Ve vězení je už několik opozičních vůdců, další emigrovali, anebo čelí trestnímu stíhání, které odpůrci vlády označují za politicky motivované.

Jakkoli jsou jednání s EU pozastavená, představitelé vládní strany trvají na tom, že Gruzie nadále usiluje o vstup do EU. Za to se podle průzkumů zasazuje 80 procent obyvatel země. Ale Brusel tento měsíc ve zprávě o rozšiřování EU poukázal na úpadek demokracie v počínání gruzínských úřadů a varoval, že represe jsou neslučitelné s hodnotami EU, připomněla AP.

Související

Doporučujeme