Domek na pláži není jen pro bohaté, když se o něj umíte podělit

Apartmán u moře či v Alpách už není jen pro bohaté. Pro ty, kteří zrovna nedisponují volnými desítkami milionů, je tu podílové spoluvlastnictví. Do Česka tento model nově přináší platforma Tuseca.

Mezi Čechy roste zájem o zahraniční nemovitosti, s rostoucími cenami ve všech atraktivních lokalitách od Alp přes Jadran až po Španělsko se tyto domy a byty stávají méně dostupnými. Řešením je koupit si pouze část takové rekreační nemovitosti. A právě s takovouto nabídkou nyní přichází společnost Tuseca, která zájemci umožňuje sdílet pořizovací i provozní náklady s dalšími maximálně sedmi spolumajiteli. Zájemce tak musí složit minimálně jednu osminu pořizovací ceny. V takovém případě bude moci nemovitost užívat šest týdnů v roce.

Byt u moře pro každého

„Většina vlastníků využívá své prázdninové nemovitosti pouze několik týdnů v roce, v průměru osm až deset ,“ vysvětluje Tomáš Dočekal, CEO platformy Tuseca a popisuje proces pořízení takové nemovitosti. Tuseca nejdříve sama vybranou nemovitost koupí a následně ji rozprodává po osminách. Jeden klient si může pořídit maximálně čtyři osminy, tedy polovinu dané nemovitosti.

Každý osminový podíl umožňuje nemovitost využívat 44 nocí, které jsou rozděleny mezi jednotlivá roční období. Každý spoluvlastník tak má garantován pobyt v hlavních sezónách. Například u Chorvatska na každou osminu připadá jeden týden během července a srpna. Kdo nebude chtít své noci „probydlet“ může je dále pronajmout a mít z toho příjem.

Vlastnictví je z právní stránky řešeno přes rakouskou společnost, protože český právní řád nenabízí kombinaci společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, kdy spoluvlastníci jsou zároveň komandisté. A přes českou společnost s ručením omezeným nelze snadno bezúplatně využívat firmou vlastněnou nemovitost.

„Jedná se o optimální, prověřený a bezpečný způsob, který je využíván například v Německu nebo Rakousku, na obdobném principu funguje ale například i úspěšná americká společnost Pacaso, která je průkopníkem tohoto modelu,“ doplňuje Dočekal.

Tuseca spustila prodej nemovitostí v letošním roce, aktuálně má v nabídce deset nemovitostí. Cena osminového podílu se u prémiových domů a vil se pohybuje v od 125 do 185 tisíc eur (Od 3 do 4,4 milionu korun). U prémiových apartmánů se cena pohybuje v rozmezí 65 a 95 tisíci eur (1,5 až 2,3 milionu korun) za jednu osminu podílu.

Inspirace ze zámoří

Tuseca aktuálně plánuje nabízet podíly v realitách v Rakousku, Chorvatsku, Itálii, Španělsku, Maďarsku, Slovensku, ale i v České republice. „Díváme se také na destinace typu Dubaje, Bali či Mexika,“ říká Zdeněk Komenda ze společnosti Tuseca.

Jako spoluvlastníci jedné nemovitosti se může potkat až osm majitelů z různých zemí světa, protože investice není nabízena pouze v Česku, ale také v dalších zemích regionu střední Evropy. Tuseca si za správu jedné nemovitosti bude účtovat 99 eur (2340 korun) měsíčně. Hlavní zisk bude tvořit při rozprodeji nemovitosti na osminové podíly.

Podobný model vlastnictví rekreačních nemovitostí se prvně objevil se Spojených státech. Tam je lídrem trhu společnost Pacaso. Tu spoluzakládal Spencer Rascoff, který stál i u zrodu největšího amerického realitního serveru Zillow. Pacaso se stalo takzvaným jednorožcem, tedy firmou oceněnou na více než miliardu dolarů, během pěti měsíců od vzniku. Konkurenci Pacasa, společnost Ember, podpořil například bývalý společník Elona Muska Peter Thiel.

