Šéf pojišťovny: Covid zničil Čechům zdraví, lidé jsou více nemocní

Děti se nemohly potkávat, nesetkávaly se s dětskými bacily v kolektivech, takže dnes jsou více nemocné. Vidíme to ale i u dospělých, říká ředitel pojišťovny Simplea Martin Švec.

Pojišťovna Simplea, která se zaměřuje na rizikové životní pojištění, za čtyři roky existence rychle vyrostla: její ředitel a předseda představenstva Martin Švec čeká, že letos předepsané pojistné dosáhne 850 milionů korun. Simplea je postavena zatím na jednom pojistném produktu. „Zaměřujeme se na pojištění závažných rizik, chráníme příjmy živitelů tak, aby když se něco stane, byla rodina zajištěná,“ vysvětlil filozofii pojišťovny její šéf v pořadu Victory Club Byznys.

Aktuálně má pojišťovna 86 tisíc klientů. Cílovka je podle Švece široká - jsou to lidé, kteří nemají takové rezervy, když se stane něco zásadního, aby to rodina byla schopna finančně ustát. Motorem k uzavření pojištění většinou bývá hypotéka či větší úvěr. Myšlenka na založení Simpley vznikla z toho, že běžné velké pojišťovny různé události z likvidace pojištění vylučují. Simplea podle Švece pojišťuje i závažná onemocnění či třeba duševní nemoci.

Češi v covidu přestali zdravě žít

Brzy po založení Simpley vypukla pandemie covidu. „Nejhorší dopad covidu je aktuální zdravotní stav lidí. Asi to vidíme všichni ve svém okolí. Děti se nemohly potkávat, nesetkávaly se s dětskými bacily v kolektivech, takže dnes jsou více nemocné. Vidíme to ale i u dospělých, kteří k nám chodí do pojištění. BMI nad 35 je o padesát procent více, cholesterol, zdravý životní styl šel úplně bokem, sportoviště byla zavřená. Asi největší dopad to ale mělo na psychický stav lidí. Nárůst duševních onemocnění u nás u vstupu do pojštění je na trojnásobek,“ shrnul zkušenosti šéf pojišťovny Simplea v pořadu Victory Club Byznys.

Jaké jsou lidské příběhy za pojistnými situacemi?

Pojistí vás pojišťovna, když jste už těžce nemocní?

Co syndrom vyhoření a psychické nemoci?

Kolik pokusů o pojistný podvod pojišťovna odhalila?

Podívejte se na videorozhovor ze seriálu Victory Club Byznys s šéfem pojišťovny Simplea Martinem Švecem v úvodu článku.