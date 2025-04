Miliardáři naučili Čechy toužit po zahraničních nemovitostech

Mít vlastní byt či dům v zahraničí chce stále více Čechů. Zatímco ti nejbohatší si kupují honosná sídla na luxusních adresách nebo investují do gigantických resortů, další se spokojí s vilkami a byty. Ideálně u moře nebo sjezdovky.

Nemovitosti, nejenom ty v Česku, se dlouhodobě těší oblibě tuzemských dolarových milionářů. Napříč generacemi tvoří investiční nemovitosti rovnou pětinu jejich portfolia, uvádí Wealth Report J&T Banky. Nejčastěji ve formě klasických rezidenčních nemovitostí. Čeští a slovenští dolaroví milionáři mají zpravidla zainvestováno do regionu Středomoří, tedy do Španělska, Itálie či Chorvatska. Oblibě se těší také Rakousko. Někteří ale vyrážejí za nákupy a investicemi ještě dál.

Karibský ráj Kellnerů

Trend nákupu nemovitostí v zahraničí přirozeně spustili tuzemští miliardáři, kteří i méně movitým Čechům ukázali možnost, jak si nemovitost ve vysněné cizině užít – propojit osobní zájmy a byznys. Tragicky zesnulý Petr Kellner si oblíbil Britské Panenské ostrovy, území ležící nedaleko pobřeží Portorika. Nejčastěji přitom navštěvoval třetí největší ostrov Virgin Gorda, kde měl také velké plány. Kromě osobních, chtěl se tam přestěhovat na důchod, i ty byznysové. Vlastnil tam například restauraci Sugarcane, kde po jeho smrti místní přátelé uspořádali vzpomínkovou akci. Zároveň byl majitelem luxusního resortu Saba Rock vybudovaného na skále v moři s apartmány, restaurací, barem, kotvištěm pro jachty a heliportem. Celý komplex pro něj navrhli jeho dvorní architekti z ateliéru ADR tak, aby odolal případným hurikánům.

Kellnerovi pozůstalí vlastní také nemovitosti na Kajmanských ostrovech a figurují i ve francouzské společnosti Sci La Foret se sídlem v lyžařském resortu v Savojských Alpách. Ta měla původně za cíl vybudovat komplex u tamního letiště.

České hory už jen pro bohaté. Apartmán ve Špindlu prodává developer za 34 milionů Reality Společnost PSN rozšiřuje své portfolio o projekt druhého bydlení v prestižní lokalitě Špindlerova Mlýna. Tradiční horský penzion mění na devět luxusních apartmánů. Ten nejmenší vyjde na necelých pět milionů. pej Přečíst článek

Francouzský zámek Radovana Vítka

Ve Francii zakotvil i realitní magnát Radovan Vítek. V provensálské vesničce Gordes, kterou pro její malebnost v minulosti vyhledávali umělci, si pro sebe zrekonstruoval zemědělskou usedlost. Ne ovšem tak, jak by si představovali místní. Investor podle nich nerespektoval urbanistická pravidla. Z původní stavby o rozměru 200 metrů čtverečních vznikla zhruba šestkrát větší vila. Zrekonstruovanou usedlost má Radovan Vítek podle rozhodnutí soudu v Nîmes zbourat. V roce 2015 zakoupil Vítek také rozlehlé panství s historií sahající až do 17. století ležící asi 60 kilometrů od Londýna v hrabství Surrey nedaleko města Cranleigh. Zahrnuje kromě samotného domu s osmi ložnicemi čtyři menší chaty, vnitřní bazén, tělocvičnu a saunu, koňské stáje, krytou jízdárnu a heliport. Od bývalého majitele, slavného bubeníka Ringo Starra, ho měl podle tehdejších odhadů koupit za 25 milionů dolarů.

Luxusní Křetínského adresy

Domy v Británii a Francii vlastní i miliardář Daniel Křetínský. Jak uvedl server BBC, je majitelem rozsáhlé nemovitosti Heath Hall v ulici The Bishops Avenue, známé jako „Billionaires’ Row“, ulice miliardářů. Za dům se 14 pokoji, který má k dispozici vnitřní a venkovní bazény, domácí kino a wellness s posilovnou, parní lázní a saunou, Křetínský údajně v roce 2015 zaplatil 65 milionů liber. Stejně atraktivní nemovitost vlastní i v Paříži hned vedle Elysejského paláce. Městský dům se nachází v ulici s přímým výhledem na palác a rozkládá se na 700 metrech čtverečních. Kdysi patřil císařovně Evženii, provdané za Napoleona III., a měl různé šlechtické majitele. V 19. století měl dům tunel, který ho spojoval s Elysejským palácem, alespoň podle průvodce pařížskými ulicemi Felixe de Rochegudeho. Dům koupil Křetínského holding s názvem Paris Real Estate za 21,5 milionu eur (asi 517 milionů korun).

Architekt miliardářů Kolář: V zahraničí stavíme raději, v Česku je to náročné Reality Hodně času tráví architekt Petr Kolář mimo Česko. Ateliér ADR, který s Alešem Lapkou založil před více než 30 lety, má hodně zakázek v zahraničí. Stavět tam je totiž mnohem jednodušší než v tuzemsku. Aktuálně pracuje třeba na projektu vesnice v Kanadě nebo resortu v Hondurasu. Ale realizace ateliéru lze najít i v Česku, třeba v Krkonoších. Petra Nehasilová Přečíst článek

Česká stopa na Maledivách

Na Maledivy jezdil český miliardář Jiří Šmejc s celou svojí rodinou velmi často. A jeho vášeň nakonec dostala reálné obrysy na jednom z devatenácti korálových atolů. Na neobydleném ostrově Velaa, který si pronajal na 50 let, vybudoval za čtyři miliardy luxusní resort. Ten se otevřel v prosinci 2013 a kromě přepychových vilek nabízí návštěvníkům i golfové hřiště, zastřešený tenisový a squashový kurt nebo tři restaurace. O moderní design se postaral známý architekt Petr Kolář z ADR. Na ostrov se hosté dostávají hydroplánem z hlavního města Malediv Male. Kromě areálu, který si oblíbili VIP hosté z celého světa včetně vysoko postavených politiků a šejků, si na ostrově Jiří Šmejc vybudoval i vlastní vilu se čtyřmi ložnicemi a čtyřmi koupelnami.

Z tropického ráje na sjezdovky

Investice tuzemských firem ale nutně nemíří pouze za sluncem. Skupina investorů v čele s podnikatelem Martinem Kulíkem, který stojí mimo jiné za rozvojem Horní Malé Úpy, a předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem developuje brownfield v Kanadě. Do Nového Skotska přivezli i přední české architekty. Původní lyžařské středisko vzniklo v Cape Smokey před 40 lety u příležitosti zimních kanadských sportovních her. Zaměření pouze na zimní sezonu a orientace výhradně na sportovní vyžití se mu ale staly osudnými, chátralo a nemělo využití. Změnit se má na turisticky atraktivní přímořské město, kde by mohlo žít až 3500 lidí. Kromě hotelu, soukromých apartmánů nebo restaurací tam vznikne i stezka v korunách stromů, marina nebo vycházkové, běžecké, cyklo i bike trasy. Nejzajímavější turistickou atrakcí bude sjezdovka, která končí přímo v oceánu. V provozu je nová kabinová lanovka a hotové jsou také základy stezky v korunách stromů. Vše by mělo být hotovo do deseti let.

Dovolená může stát i 20 milionů, říká šéf luxusní cestovky. Bohatí milují soukromé tryskáče a jachty Money Cestovní kancelář EliteVoyage zaměřená na luxusní zájezdy pro miliardáře loni dosáhla obratu 280 milionů korun. A letos míří ještě výš. Kam vyrážejí ti nejbohatší Češi a Slováci a jaké ceny jsou ochotni platit za šnorchlování s rejnoky, pozorování gorilí tlupy nebo třeba soukromou prohlídku Sixtinské kaple? Petra Nehasilová Přečíst článek

Česká stopa v kostarické džungli

Výjimečný hotelový resort zasazený do kostarické džungle je splněným snem mladých investorů. Filip a Petra Žákovi si pozemek o ploše 2500 metrů čtverečních pořídili před několika lety po prodeji produkční a stavební firmy. Ve spolupráci s českými architekty zde vytvořili moderní letovisko. Jako první vznikla betonová vila pro investora a jeho rodinu, která je zároveň určená ke krátkodobým pronájmům. K ní posléze přibyly další, naposledy se resort rozrostl o pět stromových domů. Českého architekta si vyvezl do zahraničí i Martin Baňka. Ten na jižním pobřeží ostrova Jáva postavil zatím více než dvě desítky vil. A další jsou v plánu. Cílí jimi na bohaté Indonésany i Čechy.

Češi „dobývají“ Kostariku. Uprostřed džungle postavili další luxusní vily Reality Minimalistické a funkční jsou vily, které navrhla architektka Dagmar Štěpánová do džungle v Kostarice. Na 90 metrech čtverečních nabídnou veškeré pohodlí a hlavně výhled na Pacifik. Petra Nehasilová Přečíst článek

Článek vyšel také v jarním čísle magazínu Newstream Club, jehož hlavním tématem je globální úspěch a jak ho dosáhnout z Česka. Časopis je k dostání na stáncích či ve formě předplatného na Send.cz. Jeho digitální verzi je možné objednat přímo na webu Newstreamu.

Magazín Newstream CLUB 7 - obálka Newstream.cz

Fotogalerie: „Nekouzelnější“ místo v Česku? Grandhotel Pupp v Karlových Varech Enjoy Hostil Bacha, Beethovena či Richarda Wagnera. V karlovarském Grandhotelu Pupp se ale ubytovala i Marie Terezie, car Petr Veliký nebo Franz Kafka. V novodobé historii ho vyhledávají hlavně hvězdy tamního filmového festivalu. A služby pětihvězdičkového hotelu ocenili i cestovatelský server Amazing Places. Stal se „nejkouzelnějším místem“ v Česku. pej Přečíst článek