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newstream.cz Reality Kdo ještě dosáhne na Lipno? Nové apartmány u přehrady budou stát až 19 milionů

Kdo ještě dosáhne na Lipno? Nové apartmány u přehrady budou stát až 19 milionů

Nový projekt na Lipně
A8000, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Největší česká přehrada láká další developerský projekt. Lipno Vista nabídne 179 apartmánů a sází na kombinaci druhého bydlení, rekreace a výnosu z pronájmu.

Lipno už dávno není jen místem pro letní dovolenou a rodinnou rekreaci. Stále víc se z něj stává adresa pro druhé bydlení a investiční apartmány. Dalším projektem, který chce z tohoto trendu těžit, je Lipno Vista od developera SHD Real Estate.

Rezidenční areál má vyrůst přímo u vody a nabídnout 179 jednotek od 1+kk po 4+kk

Ceny šplhají vysoko

Podle veřejně dostupné nabídky začínají nejmenší apartmány zhruba na 4,8 milionu korun. Jednotky 2+kk vycházejí přibližně od 6,8 do více než 10 milionů, třípokojové apartmány se pohybují kolem 10 až 14 milionů. Největší 4+kk už míří přes 19 milionů korun.

K ceně je navíc nutné připočítat sklep a případně garážové stání. Sklep je povinnou součástí nákupu, garážové stání podle nabídky stojí 672 tisíc korun.

Lipno Vista se neprodává jen jako rekreační bydlení, ale také jako investice. Prodejní prezentace pracuje s očekávanou návratností pět až šest procent ročně při krátkodobém pronájmu přes správce. Takový výnos ale není garantovaný. Bude záležet na obsazenosti, sezoně, provozních nákladech, ceně správy i konkurenci v lokalitě. Právě celoroční využitelnost Lipna je proto pro investory klíčová. V létě nabízí vodní sporty, cyklistiku a turistiku, v zimě lyžování, běžky nebo bruslení.

 

A8000 jako součást příběhu Lipna

Za návrhem projektu stojí architektonické studio A8000, které má k Lipnu dlouhodobě blízko. Ateliér se podílí na širší proměně Lipna nad Vltavou z rekreační obce v celoroční turistickou destinaci

Budovy mají být zasazené do svažitého terénu tak, aby nerušily panorama jezera. Areál se soustředí kolem nového náměstí se stromy, které má fungovat jako přirozené místo pro setkávání rezidentů. Architektura pracuje s přírodními materiály, především se dřevem a kamenem, doplněnými o kovové prvky střech. Doprava má zůstat skrytá v podzemí, takže povrch areálu bude určený hlavně pěším, zeleni a klidovému provozu.

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Architekt Krupauer: Revitalizujeme brownfield v Kanadě. Je to podobné jako v severních Čechách

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Ještě v 90. letech nevěděli, co vlastně slovo brownfield znamená. O tři dekády později na svém kontě mají desítky projektů na revitalizaci těch největších. Nejenom v Česku, ateliér A8000 zamířil i do Kanady.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Prahu čekají další velké realitní obchody. Na trhu jsou hotely i kanceláře za miliardy

Pražské Palladium se prodává! Novým majitelem bude fond ze skupiny Erste
Profimedia
Petra Nehasilová
pej

Loňský rekord českého realitního trhu táhlo několik obřích obchodů v čele s Palladiem. Letos jsou objemy nižší, investoři ale z trhu nemizí. V Praze se podle Savills připravují další transakce s kancelářemi a hotely za miliardy korun.

Český trh komerčních nemovitostí loni zažil rok, který se jen tak opakovat nebude. Objem investic podle poradenské společnosti Savills meziročně vzrostl o 137 procent, což byl nejvyšší růst v Evropě. Rekord z velké části táhlo několik mimořádně velkých transakcí.

Největším příkladem je prodej obchodního centra Palladium za více než 700 milionů eur. Podle Savills šlo o největší transakci svého druhu ve střední a východní Evropě. Spolu s dalšími obchody, jako byly Harfa Business Center, Kavčí Hory Office Park, centrála České spořitelny, Hilton, Atrium Flora nebo Myslbek, pomohlo Palladium vytáhnout celý trh na rekordní úroveň.

Jen pět největších transakcí loňského roku dosáhlo celkového objemu zhruba 1,67 miliardy eur. To je více, než činil průměrný roční objem celého českého investičního trhu v letech 2021 až 2024.

Hilton Prague

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

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V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

nst

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Letošek je slabší. Ale ne nutně špatný

Právě kvůli mimořádnosti loňského roku vypadá letošní srovnání výrazně slabší. Do konce května 2026 se v Česku zobchodovaly komerční nemovitosti za 752 milionů eur. Ve stejném období loňského roku to bylo 2,138 miliardy eur.

Samotný pokles ale podle Savills neznamená, že by investoři z trhu mizeli. Spíše se trh vrací z výjimečných hodnot k běžnějším objemům. „Pokles objemů v první polovině roku 2026 neznamená pokles investorského zájmu. Spíše se vracíme k běžnějším tržním hodnotám po naprosto mimořádném roce, který se zřejmě nebude jen tak opakovat,“ uvedl David Sajner, investiční ředitel v Savills.

Pokud by se podařilo dokončit všechny aktuálně rozjednané transakce, mohl by celoroční objem podle Savills dosáhnout až 3,3 miliardy eur. Konzervativnější odhad počítá s částkou kolem 2,7 miliardy eur. I to by z letošního roku udělalo jeden ze silnějších roků poslední dekády.

Cizinci se vracejí, Češi ale pořád dominují

Jedním z důležitých signálů je návrat zahraničního kapitálu. V posledních letech český trh táhli hlavně domácí investoři. Letos jejich převaha slábne, i když stále zůstávají největší skupinou kupujících. Z celkového objemu transakcí do konce května 2026 připadlo na české investory 48 procent. Výraznější podíl měli také investoři z Izraele se 17 procenty a z Itálie se 16 procenty. Aktivní byli rovněž investoři z Rakouska, USA nebo Švýcarska.

Riverside Karlin

Kellnerová, Strnad, Lapčík: Prémiové pražské nemovitosti se vracejí do českých rukou

Reality

Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.

Petra Nehasilová

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Mezi letošní zahraniční nákupy patří například budova Na Příkopě 14, kterou získala skupina Generali, Augustine Hotel Prague koupený skupinou Kempinski, budova Jindřišská 16 v rukou ATL Immoinvest nebo první investice francouzského fondu MNK Partners, který koupil výrobní prostory společnosti Gunnebo ve Zlíně.

„Po několika letech výrazné převahy domácího kapitálu sledujeme oživení zájmu zahraničních investorů,“ říká Sajner.

Kanceláře jsou zpět v hledáčku

Největším investičním segmentem jsou letos kanceláře. Do konce května do nich podle Savills směřovalo zhruba 348 milionů eur, tedy 46 procent celkového objemu. Mezi významné letošní kancelářské transakce patří Jindřišská 16, Keystone, ČS Antala Staška, T-Mobile HQ, Olympus HQ nebo bývalá radnice Prahy 10. V Praze se podle Savills připravuje dalších zhruba dvacet kancelářských transakcí v odhadovaném objemu kolem 1,5 miliardy eur.

Zájem se přitom netýká jen prémiových kancelářských budov. Investoři se stále více dívají také po starších objektech, které mohou modernizovat, energeticky vylepšit nebo případně změnit jejich využití. 

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

Reality

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Hotely drží tempo, retailové parky už narážejí na nabídku

Silný zájem pokračuje také o hotely. Po loňských transakcích s hotely Hilton, Four Seasons nebo Vienna House Diplomat se letos obchodovaly například Vienna House by Wyndham Andel's Prague nebo Augustine Hotel Prague. Další hotelová aktiva v centru Prahy jsou podle Savills v přípravě.

Stabilní zůstává i poptávka po retailových parcích. Tady ale český trh naráží na omezenou nabídku a určitou nasycenost. Investoři proto častěji hledají příležitosti i za hranicemi, zejména v Polsku, Rakousku nebo Německu.

V samotném srdci Mariánských Lázní, jen pár kroků od Kolonády a Zpívající fontány, se letos otevřel Swissôtel Mariánské Lázně.

Švýcarský luxus v Mariánkách. Swissôtel ukazuje, kam se posouvají české lázně

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Do Mariánských Lázní vstoupila značka Swissôtel ze skupiny Accor a s ní i jiný pohled na lázeňství jako byznys. Nový pětihvězdičkový hotel nesází na klasické léčebné pobyty, ale na kratší návštěvy, kvalitní architekturu a moderní wellness. Projekt tak zapadá do širší proměny lázeňských nemovitostí, které se stále více orientují na náročnější klientelu a vyšší přidanou hodnotu služeb.

Petra Nehasilová

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Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB

Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB
ChatGPT, Newstream
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?

Nejlepší nabídky u spořicích účtů se už nyní pohybují nad čtyřmi procenty ročně, a pokud ČNB zítra (ve čtvrtek 18. června 2026) skutečně zvýší sazby, banky mohou mít důvod přidat další desetiny.  A nejde už jen o tržní spekulaci. Možnost utažení měnové politiky připustil v rozhovoru pro Bloomberg guvernér ČNB Aleš Michl. Uvedl, že argumenty pro zvýšení sazeb zesílily a že úprava už na červnovém zasedání je reálnou možností. „Nerozhodujeme se o tom, zda přejít k přísné politice. Rozhodujeme se, jak přísná má být,“ řekl.

Pro střadatele je případné zvýšení sazeb dobrá zpráva. Pokud ČNB zvedne základní sazbu, bankám se otevře prostor k tomu, aby lépe úročily i vklady domácností.

Zvedne Michl poprvé sazby? V ČNB se schyluje k bitvě mezi inflací, Babišem a Hormuzským průlivem

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Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.

ČTK

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Kde teď dostanete nejvíc

Nejvyšší sazbu drží Raiffeisenbank, která při splnění podmínek nabízí až 4,20 procenta ročně do 500 tisíc korun. Do špičky se ale počítá i Partners Banka se sazbou 4,06 procenta, ta však platí jen jako časově omezený bonus za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem.

Za nimi následuje mBank se sazbou 4,01 procenta do 500 tisíc korun a Banka Creditas se čtyřmi procenty. V obou případech je ale potřeba číst podmínky: u mBank platí zvýhodnění první tři měsíce bez podmínek, potom přichází na řadu příjem na účet a platby kartou. Creditas zase navazuje čtyřprocentní sazbu na pravidelné investování.

Proti květnu stojí za pozornost hlavně garance a nové pásmování. ČSOB prodloužila platnost sazby 3,80 procenta do konce července. Komerční banka i UniCredit Bank drží garance do konce června. UniCredit navíc nově rozlišuje dvě pásma: do 500 tisíc korun lze při splnění podmínek získat až 3,50 procenta, do dvou milionů korun pak tři procenta.

Pro střadatele z toho plyne jednoduché pravidlo: dívat se jen na maximální sazbu nestačí. Banky nejlepší úroky podmiňují aktivitou na účtu, platbami kartou, pravidelným investováním nebo časově omezenou akcí.

Žebříček spořicích účtů v červnu 2026

Nejvyšší sazby, limity a hlavní podmínky. Tabulku lze na mobilu posouvat do stran.

Banka Max sazba Limit Podmínky pro max. sazbu Poznámka
1Raiffeisenbank 4,20 % do 500 000 Kč 10 plateb kartou měsíčně + pravidelné investování nebo investiční portfolio podle podmínek banky. Výše pásma záleží na typu účtu. Bez investičního bonusu lze při aktivitě dosáhnout na nižší sazbu.
2Partners Banka 4,06 % do 500 000 Kč Zvýhodněná sazba za doporučení nového klienta nebo pro nového klienta s doporučovacím kódem. Pro doporučujícího platí na 1 měsíc, pro nového klienta na 3 měsíce. Bez zvýhodnění je standardní sazba spořicího účtu 3,20 %.
3mBank 4,01 % do 500 000 Kč První 3 měsíce bez podmínek. Poté příjem min. 15 000 Kč měsíčně a alespoň 5 plateb kartou. Garance sazby 4,01 % do 30. 6. 2026. Vyšší zůstatky jsou úročeny nižšími sazbami.
4Creditas 4,00 %  do 500 000 Kč Investice min. 3 000 Kč měsíčně pro sazbu 4,00 %. Nižší investice od 1 500 do 2 999 Kč měsíčně zajistí úrok 3,50 %. Bez investice platí sazba 3,00 %. Zůstatky nad 500 000 Kč banka úročí 1 %.
5ČSOB 3,80 % do 250 000 Kč
(Premium do 1 mil. Kč)		 Příjem alespoň 15 000 Kč, 5 plateb kartou a investice nebo pojištění alespoň 1 500 Kč měsíčně. Platnost sazby prodloužena do 31. 7. 2026. U vyšších zůstatků sazba klesá.
6Česká spořitelna 3,80 % do 400 000 Kč Plus účet, George a pravidelné investování nebo penzijní spoření, typicky min. 2 000 Kč měsíčně. Bez investiční aktivity je sazba výrazně nižší. Nad 400 000 Kč je úročení minimální.
7VÚB Banka 3,70 % bez omezení Bez podmínek. Česká pobočka slovenské banky. Účet se zakládá online, banka může požadovat doložení daňového domicilu.
8Komerční banka 3,50 % do 1 mil. Kč U nových klientů automaticky, u stávajících obvykle převod alespoň 100 000 Kč z jiné banky a aktivace bonusu v KB+. Garance sazby do 30. 6. 2026. Při nesplnění podmínek je základní sazba výrazně nižší.
9UniCredit Bank 3,50 % do 500 000 Kč 3 platby kartou měsíčně a příjem alespoň 20 000 Kč nebo pravidelná investice 2 000 Kč měsíčně. Nově dvě pásma: do 500 000 Kč až 3,50 %, do 2 mil. Kč až 3,00 %. Garance do 30. 6. 2026.
10Trinity Bank 3,30 % bez omezení Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Noví klienti (od 10. 4. 2026): Skvělý účet s úročením 3,30 % p.a. Stávající klienti: pásmové úročení 3,01–2,01 % dle výše vkladu nebo až 3,01 % na HIT účtu.
11Fio banka 3,25 % do 200 000 Kč Bez složitých podmínek, nutnost mít běžný účet. Od 200 000 Kč do 1 mil. Kč sazba klesá na 0,10 %. Fio Konto platí jen pro fyzické osoby.
12J&T Banka 3,25 % bez omezení Vklad od 1 mil. Kč nebo stávající klient s investicemi či vklady alespoň 100 000 Kč. Spořicí účet je typicky určen pro klienty s vyšším objemem peněz nebo vztahem s bankou.
13MONETA Money Bank 2,60 % do 1 mil. Kč Bez podmínek. Garance do 30. 6. 2026. Nad 1 mil. Kč platí sazba 0,50 %.
14Air Bank 2,60 % do 500 000 Kč Alespoň 5 plateb kartou měsíčně. Pro vyšší limit je nutný součet vkladů a příchozích plateb alespoň 25 000 Kč měsíčně. Air Bank dlouhodobě sází spíš na jednoduchost nabídky než na krátkodobé akce pro úzkou skupinu klientů.

Tip: „Max. sazba“ bývá často bonusová. Rozhoduje limit, pásma, garance a to, zda podmínky splníte každý měsíc. 

Zdroj dat: veřejné sazebníky bank platné k 17.6.2026, vlastní zpracování Newstreamu.

Pozn. red.: Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Banky čekají na verdikt ČNB

Do samotného červnového žebříčku se případné rozhodnutí ČNB ještě nepropsalo. Může ale rychle změnit další vývoj. Banky v anketě Newstreamu připouštějí, že pokud centrální banka sazby zvýší, nemusí zůstat jen u tichého přihlížení.

„V obchodní logice se řídíme především konkurenčním prostředím na trhu, protože naším cílem je mít nabídku dlouhodobě mezi těmi nejlepšími. V případě této změny lze reakci trhu spíše očekávat a my bychom velmi pravděpodobně také reagovali,“ uvedla Ivana Pícková, členka představenstva a ředitelka retailového bankovnictví Banky Creditas.

Důležité je i to, kam by se případná změna propsala. Creditas by podle Píckové pracovala spíše se základní sazbou než jen s bonusem pro vybrané aktivní klienty. A změna by nemusela trvat dlouho. „Pokud děláme změny, umíme je realizovat poměrně rychle, i v řádu dnů,“ dodala.

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Ne všem a ne hned

O něco opatrnější je ve vyjádření Raiffeisenbank, která nyní drží první místo v žebříčku. Případné zvýšení sazeb ČNB by podle banky automaticky neznamenalo plošné přidání všem střadatelům. „Pokud tato situace nastane, budeme úpravu zvažovat,“ uvedl Vladimír Bureš, Product Owner Accounts v Raiffeisenbank. Pokud by ke změně došlo, šlo by podle něj pravděpodobně o úpravu bonusových částí úroku. Obvykle se taková změna podle banky děje v řádu týdnů.

Trinity Bank naznačuje, že by po případném zvýšení sazeb ČNB chtěla klientům nabídku zatraktivnit. „Pokud by tedy ČNB zvýšila základní sazbu, nabídne i Trinity Bank po takovém zvýšení ještě zajímavější zhodnocení úspor klientům,“ uvedla mluvčí banky Eva Muchnová. „O konkrétní podobě změny ale zatím rozhodnuto není,“ dodala.

Air Bank konkrétní slib nedává. Tvrdí, že případný krok ČNB bude posuzovat v širším kontextu trhu, ekonomiky i potřeb klientů. Zároveň zdůrazňuje, že nechce stavět nabídku na krátkodobých akcích pro úzkou skupinu lidí. „V Air Bank se snažíme držet produkty co nejjednodušší a nejpřehlednější,“ uvedl mluvčí banky Michal Kuzmiak.

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Boj o vklady nikdy úplně neskončil

Otázkou je, zda by zvýšení sazeb ČNB znovu rozjelo ostrý konkurenční boj o vklady domácností. Banky se v tom úplně neshodují. Creditas tvrdí, že boj o klienty ve skutečnosti nikdy nepolevil.

„Nemyslím, že by byl konkurenční boj kdy zbrzděn, aby se musel znovu rozjet. Bankovní prostředí je v Česku vysoce konkurenční. Klienti si dokážou velmi rychle a snadno srovnat nabídky na trhu a podle toho se i chovat,“ říká Pícková.

Raiffeisenbank naopak očekává spíše střídmější reakci trhu. Podobně Trinity Bank nepředpokládá návrat situace z pandemických let, kdy se banky o úspory domácností přetahovaly výrazně agresivněji. „Nemyslíme si, že by došlo k něčemu podobnému jako v období pandemie. Samozřejmě se však banky budou snažit klienty svojí nabídkou zaujmout,“ uvedla Trinity Bank.

Pro klienty z toho plyne jednoduchý závěr: pokud ČNB sazby skutečně zvýší, spořicí účty mohou znovu ožít. Vyšší úrok ale nejspíš nepřijde automaticky všem. Spíš se bude dál hrát přes bonusy, pásma, garance, aktivitu na účtu nebo investice.

Kdo chce z úspor dostat maximum, měl by proto sledovat nejen nejvyšší číslo v reklamě, ale i drobný text pod ním. Právě tam se často rozhoduje, jestli čtyřprocentní sazba skutečně platí i pro něj.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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