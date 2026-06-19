Kdo ještě dosáhne na Lipno? Nové apartmány u přehrady budou stát až 19 milionů
Největší česká přehrada láká další developerský projekt. Lipno Vista nabídne 179 apartmánů a sází na kombinaci druhého bydlení, rekreace a výnosu z pronájmu.
Lipno už dávno není jen místem pro letní dovolenou a rodinnou rekreaci. Stále víc se z něj stává adresa pro druhé bydlení a investiční apartmány. Dalším projektem, který chce z tohoto trendu těžit, je Lipno Vista od developera SHD Real Estate.
Rezidenční areál má vyrůst přímo u vody a nabídnout 179 jednotek od 1+kk po 4+kk.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Ceny šplhají vysoko
Podle veřejně dostupné nabídky začínají nejmenší apartmány zhruba na 4,8 milionu korun. Jednotky 2+kk vycházejí přibližně od 6,8 do více než 10 milionů, třípokojové apartmány se pohybují kolem 10 až 14 milionů. Největší 4+kk už míří přes 19 milionů korun.
K ceně je navíc nutné připočítat sklep a případně garážové stání. Sklep je povinnou součástí nákupu, garážové stání podle nabídky stojí 672 tisíc korun.
Lipno Vista se neprodává jen jako rekreační bydlení, ale také jako investice. Prodejní prezentace pracuje s očekávanou návratností pět až šest procent ročně při krátkodobém pronájmu přes správce. Takový výnos ale není garantovaný. Bude záležet na obsazenosti, sezoně, provozních nákladech, ceně správy i konkurenci v lokalitě. Právě celoroční využitelnost Lipna je proto pro investory klíčová. V létě nabízí vodní sporty, cyklistiku a turistiku, v zimě lyžování, běžky nebo bruslení.
A8000 jako součást příběhu Lipna
Za návrhem projektu stojí architektonické studio A8000, které má k Lipnu dlouhodobě blízko. Ateliér se podílí na širší proměně Lipna nad Vltavou z rekreační obce v celoroční turistickou destinaci.
Budovy mají být zasazené do svažitého terénu tak, aby nerušily panorama jezera. Areál se soustředí kolem nového náměstí se stromy, které má fungovat jako přirozené místo pro setkávání rezidentů. Architektura pracuje s přírodními materiály, především se dřevem a kamenem, doplněnými o kovové prvky střech. Doprava má zůstat skrytá v podzemí, takže povrch areálu bude určený hlavně pěším, zeleni a klidovému provozu.
Ještě v 90. letech nevěděli, co vlastně slovo brownfield znamená. O tři dekády později na svém kontě mají desítky projektů na revitalizaci těch největších. Nejenom v Česku, ateliér A8000 zamířil i do Kanady.
Architekt Krupauer: Revitalizujeme brownfield v Kanadě. Je to podobné jako v severních Čechách
Reality
Ještě v 90. letech nevěděli, co vlastně slovo brownfield znamená. O tři dekády později na svém kontě mají desítky projektů na revitalizaci těch největších. Nejenom v Česku, ateliér A8000 zamířil i do Kanady.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.