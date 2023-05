Hypotéka se starou, nízkou sazbou? Jde to, ale jen někde a jen pro někoho

Rozvod nebo dědictví, to jsou nejčastější důvody, kdy banky svolí ke speciální variantě poskytování hypotéky. Nový dlužník získá úvěr za původních, o dost výhodnějších podmínek, než by dostal nyní. Říká se tomu převzetí hypotéky dlužníkem. Nový dlužník díky tomu ušetří i několik tisíců korun měsíčně oproti stávajícím sazbám. V tuto chvíli tento typ hypotéky nabízí v plném rozsahu jen čtveřice bank a jedna další částečně. Přečtěte si, které to jsou a za jakých podmínek převzetí hypotéky umožňují.

V době, kdy úrokové sazby hypoték dosahují dvoj- až trojnásobné verze dřívějších hodnot, zní možnost alternativního typu hypotéky – hypotéky s převzetím původního dluhu – skoro jako sen. Místo sazby, která je nyní v průměru 6,3 procenta, tak převzít hypotéku se sazbou pod dvě procenta je nevídané.

Tento typ hypotéky ale rozhodně není a asi ani v dohledné době nebude běžně v nabídce všech bankovních domů. A i když už jej náhodou vaše banka poskytuje, rozhodně to není hypotéka, na kterou dosáhne vždy každý žadatel o úvěr na bydlení. Banky tento typ hypotéky totiž vnímají spíše jako službu klientům ve výjimečných případech.

Banky s převzetím hypotéky

Momentálně převzetí hypotéky nabízí v Česku jen trojice největších bank spolu s Fio bankou. Jako poslední z největších tuto službu znovu v dubnu zavedla finanční skupina ČSOB. „Možnost převzetí hypotéky v rámci Hypoteční banky ze skupiny ČSOB, zavádíme v návaznosti na zvýšenou poptávku po podobném typu služeb. Pro zájemce o nákup nemovitosti se jedná o opravdu zajímavou nabídku, jak dosáhnout na bydlení ještě za ‘starých’ podmínek,” vysvětluje Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky.

Podmínky pro převzetí hypotéky jsou přitom podle něj opravdu totožné jako podmínky pro hypotéku původní. Banka nebude převzatý úvěr nijak upravovat, kupující má možnost získat nemovitost například s hypotékou, jejíž úrokovou sazbu majitel zafixoval ještě za výhodnějších podmínek. Zachovány mají být ale i další podmínky, jako je třeba celková výše úvěru, jeho splatnost, nebo právě zmiňovaná fixace.

Místo třeba šestiprocentní sazby tak může mít nový dlužník hypotéku za polovinu či třetinu současné sazby. Má to pochopitelně ale podmínku. Navzdory všem okolnostem, kterým zrovna čelí, musí obvykle také projít skóringem banky, tedy posuzováním své platební schopnosti splácet danou hypotéku.

„Ke klientovi, který kupuje nemovitost spolu s hypotečním úvěrem, přistupujeme jako ke každému jinému. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že poté, co zákazník projde standardním ověřovacím procesem, převezme úvěr od původního dlužníka,“ potvrzuje Vašek. V rámci smluvních podmínek ale klient může obdržet ještě i další služby spojené s hypotékou. Dosáhne i na výhodnější pojištění nemovitosti a má k dispozici i bankovní účet.

Hypotéka jako prevence průšvihu

Další bankou, která se tomuto způsobu poskytování hypotéky věnuje je Česká spořitelna. „Převzetí hypotéky je výhodné nejen pro kupujícího, ale i pro prodávajícího. S ohledem na vyšší úrokové sazby je aktuálně poptávka po koupi nového bydlení nízká. Prodej nemovitosti s hypotékou, kterou prodávající splácí u České spořitelny, je tak velkou výhodou,” říká Petra Skrbková, šéfka týmu Bydlení v České spořitelně.

Vzhledem k tomu, že aktuální úrokové sazby u hypoték se nyní pohybují okolo šesti procent, zatímco ty původní jsou často kolem hranice 2,5 procenta i méně, banka kupujícímu ušetří na splátce v průměru 3 200 korun měsíčně. A díky možnosti převzít hypotéku s původní sazbou se prodávajícímu podle Skrbkové zvýší i šance na rychlejší prodej nemovitosti.

Možnost převzetí hypotéky s původní sazbou je určena klientům, kteří u Spořitelny mají hypoteční úvěr a potřebují z jakéhokoliv důvodu prodat svoji nemovitost. To může být například z důvodu stěhování rodiny do většího bytu. Pro kupujícího je to zase zajímavá příležitost převzít hypoteční úvěr s výhodnější úrokovou sazbou.

„Vnímáme tuto službu zejména jako preventivní opatření, kterým snižujeme riziko, že naši klienti spadnou do dluhové pasti,“ doplňuje mluvčí banky Filip Hrubý. Banka se takto sice „pojišťuje“ proti budoucímu problému, ale v zásadě podle Hrubého stále platí, že počet nesplácených hypoték je velice nízký a nepřesahuje 0,1 procenta hypoték z celého hypotečního portfolia. „Možnosti převzetí hypotéky s původní úrokovou sazbou novým dlužníkem využívají jen nižší jednotky klientů měsíčně,“ dodává Hrubý.

Převzetí hypotéky dalším dlužníkem standardně zařizuje i Komerční banka. Nejčastěji se to podle Ondřeje Šuchmana, manažera hypoték Skupiny KB týká hypoték na účel koupě bytu nebo rodinného domu. „Nový klient musí také projít skóringem, aby byl schopen hypotéku splácet,“ připomíná Šuchman. Pokud je klient bonitní a skóringem projde, za dodatek smlouvy k tomuto typu poskytnuté hypotéky zaplatí v KB poplatek ve výši čtyř tisíc korun.

Ve Fio bance se převzetí hypotéky jinou osobou, která u hypotéky již figuruje jako spoludlužník, řeší také dodatkem k původnímu úvěru. Ani zde se tedy nesepisuje nová úvěrová smlouva. „Většinou se jedná o případy, kdy jeden ze spoludlužníků zemře nebo se manželé, kteří mají společnou hypotéku, rozvádějí. V takovém případě je to tak, že spolužadatel hypotéku přebírá. To, zda zůstane původní sazba či nikoliv, se řeší individuálně,“ objasňuje mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Osamocenému žadateli se často může ale výrazně zhoršit bonita, a proto je podle Heřmánka vždy potřeba u každého konkrétního případu posoudit to, jak moc se pro banku mění riziko. Při prodeji nemovitosti ale banka převzetí neumožňuje a nový klient získá hypotéku jen za aktuálních podmínek.

Ostatní banky s touto hypotékou zatím otálejí

V mBank umožňují přidání či odebrání spoludlužníka, ale ne absolutní převzetí dluhu. „Standardně se jedná o novou žádost za účelem koupě. Zatím na změně nepracujeme,“ konstatuje mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. V nabídce převzetí nemá ani Moneta Money Bank či UniCredit Bank. „V rámci proklientského přístupu to však v UniCredit Bank řešíme individuálně s výhodnějšími podmínkami pro klienta v rámci nového úvěru,“ upřesňuje mluvčí Petr Plocek.

