Šéf ČSOB Hypoteční banky: Češi si trošku zaspekulovali, ale už se zase vracejí k delším fixacím

Češi si už zase berou větší hypotéky. A zatímco jejich objemy v roce 2024 úspěšně rostly, počty smluv vloni ale ještě stále nedosáhly ani na předcovidová čísla. Rostoucí trend je však podle šéfa Hypoteční banky a ČSOB stavební spořitelny Martina Vaška zřejmý a dá se očekávat, že rok 2025 by měl loňská čísla překonat, pokud se nestane něco neočekávaného, jak dnes uvedl v exkluzivním rozhovoru pro Newstream.

Kam se letos podívají hypoteční sazby?

Na základě čísel, které vidíme za rok 2024, kdy trh bank a stavebních spořitelen v Česku skončil na 305 miliardách korun v objemech úvěrů na bydlení, věříme, že se v roce 2025 podíváme k 350 miliardám korun. To znamená, že v objemech jsme se dostali už na předcovidovou úroveň a očekáváme, že i nadále bude nárůst v objemech významný. Podle počtu hypoték v roce 2024 jsme ale ještě stále výrazně daleko za rokem 2020. Jsme nyní zhruba na dvou třetinách dřívějšího počtu hypotečních klientů.

Vnímáme proto, že právě tady, v počtech nových žadatelů, je ještě velký potenciál růstu. Mohli bychom se tak dostat i na předcovidové roky, a z 80 tisíc klientů s hypotékou v roce 2024, vyrůst zhruba k 90 tisícům klientů. Ohledně sazeb si dovolím odhadnout, že se letos podíváme pod 4,5 procenta, pokud ČNB neudělá něco neočekávaného nebo se něco takového nestane v ekonomice.

Typicky kdo si letos nejčastěji bude brát hypotéku?

Věřím tomu, že to budou primárně hypotéky na koupi nemovitostí nebo výstavbu. Za roky 2022 a 2023 totiž tady existuje vysoká odložená poptávka prvoinvestorů, kteří zatím samozřejmě vyčkávali nejen až se ekonomická situace stabilizuje, ale také jestli ceny nemovitostí budou dál pokračovat v klesání, jak se to dělo v roce 2022 a 2023. Vloni už zase ceny nemovitostí ovšem začaly svižně růst, takže si myslím, že většina lidí uvažujících o koupi nemovitosti si asi teď řekne, že už opravdu nastala doba, aby do toho naskočili a ten vlak jim opět neujel.

O které fixace očekáváte letos největší zájem?

V současné chvíli, kdy předpokládáme, že úrokové sazby mají tendenci se snižovat i během roku 2025, lze očekávat, že mezi klienty bude pokračovat zájem o kratší fixace. U roční fixace totiž klient dostává nabídku nové úrokové sazby na další období už po 9 měsících.

Očekávám ale, že největší zájem bude letos nejspíš u 3letých fixací. Pak tu samozřejmě ale máme klienty, kteří si chtějí trochu hrát a zaspekulovat si, a ti si potom na první období berou 1letou či 2letou fixaci a teprve na další období si pak třeba zvolí 3letou fixaci. S tím, jak se úrokové sazby malinko snížily, už tedy vidíme, že klienti zase preferují prodlužování fixace.

A co se podle vás bude v Česku dít v roce 2025 jinak než v roce 2024?

Z pohledu stability ekonomiky, která nám hezky roste, rostou i nominální mzdy a inflace je pod kontrolou, což znamená, že máme i velmi silný růst reálných mezd v roce 2024. Tento vývoj bude podle mne pokračovat i v roce 2025, přičemž se bavíme o růstu mezd mezi 4 až 5 procenty. A to vše přispívá k pozitivnímu růstu zájmu o hypotéky, protože to vytváří příležitost pro klienty, aby si řekli „že nyní je situace stabilní, mzda mi roste a není na co čekat a jdu do toho“.

Ale současně asi porostou i ceny nemovitostí...

Samozřejmě to bude záležet na nabídce a poptávce. A pokud nabídka bude dostatečně silná, tak ceny nemovitostí nějak dramaticky růst nemusí. Jestliže bude poptávka ale výrazně převyšovat nabídku, tak to může být letos jiné. Osobně si však myslím, že ceny nemovitostí v roce 2025 mírně porostou, a to se bavíme v tuto chvíli o hodnotách zhruba kolem 5 procent.

Co na českém hypotečním trhu schází?

Tak produktem, který na českém trhu dlouho chyběl, je například to, co od roku 2024 nabízíme ve spolupráci se startupem Ownest, do kterého naše skupina ČSOB kapitálově vstoupila. Ten klientům zprostředkovává možnost zafixovat si cenu nemovitosti a bydlet v ní po dobu jednoho až dvou let a platit nájem, a přitom se v klidu rozhodnout, jestli si tu nemovitost za pevně danou zafixovanou cenu odkoupí.

Tento produkt už ale na trhu máte. Je tedy něco, co tu ještě postrádáte?

V zásadě asi ne. Hypoteční banka už vyzkoušela podle mne historicky všechno. Před více než 10 lety jsme měli například i služby, kdy jsme umožňovali klientům platit jenom úroky a splátku odkládat pomocí kapitálového investičního pojištění nebo pomocí investic do podílových fondů. Byla to však naprostá marginálie a klienti neměli o toto takzvané „napákování“ vůbec zájem. Jde o to, že máte půjčku, kterou nesplácíte a splácení si odkládáte místo toho do jiného produktu jako je spořicí účet nebo investice. Teoreticky to tak zní docela hezky, prakticky se ale ukázalo, že o to není u nás v Česku zájem.

Roste zájem ale o financování nízkoenergetických domů a bytů, jen vloni byla k tomuto určena každá třetí nově uzavřená hypotéka. A tento trend se bude nejspíš i nadále zvyšovat, protože energetické úspory jsou pro domácnosti a firmy nyní docela hlavním tématem. Pro nás je pak tématem i zjednodušování podání daně z nemovitosti a plně digitální hypotéka.

