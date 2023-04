Půjčky v rodinách už se vyčerpaly. Češi kvůli hypotékám hledají jiné zdroje pro financování

Pětina lidí stále plánuje si v nejbližších letech vzít hypotéku. Oproti minulosti se však lidé připravují nejen na vyšší splátky, ale i na vyšší sumu, kterou musí našetřit na dofinancování koupě nemovitosti. V rodině si ovšem může podle expertů už půjčit méně lidí než dřív. Vyplývá to z březnového reprezentativního průzkumu agentury IPSOS pro Českou bankovní asociaci (ČBA).

Český hypoteční trh začíná podle odborníků z České bankovní asociace (ČBA) už trochu ožívat. Hypotéku tak nyní stále plánuje každý pátý Čech. A i celkově zájem o úvěry na bydlení v březnu meziročně stoupl, a to o třetinu. Rostoucí životní náklady i vysoké ceny nemovitostí ovšem lidem komplikují nejen jejich situaci, ale i samotné získávání a splácení úvěrů, vyplývá z průzkumu, který se uskutečnil mezi tisícovkou respondentů.

Role hypotečních poradců oslabila

Stále větší prim proto při výběru hypotéky i refixaci hraje u žadatelů úroková sazba a výše měsíční splátky. Doporučení hypotečního poradce už tedy nemá zdaleka takovou váhu jako dříve.

„Je to v celku logické. Rostoucí životní náklady a vyšší úrokové sazby ukrajují z rodinného rozpočtu významnou část. Každé procento úroků je na výši splátky znát. Proto dávají Češi jednoznačně přednost nižším splátkám před doporučením finančních poradců,“ podotýká Michal Straka z agentury Ipsos.

Hypotéka vezme přes dvě pětiny příjmu

Hypoteční splátka si z rozpočtu domácnosti totiž bere čím dál více. Ti, co hypotéku už mají, v průzkumu přiznali, že jejich hypoteční splátky činí nejčastěji 20 až 24 procent z čistého měsíčního příjmu. Až třetina těch, kdo ale hypotéku teprve plánuje, už však počítá s tím, že budou muset vyčlenit na splátky více jak 40 procent z měsíčního rodinného příjmu.

Zvedá se navíc i suma, kterou si musí žadatel o hypotéku připravit jako vlastní zdroj na dofinancování úvěru. Zatímco dříve stačilo k získání hypotéky mít v průměru našetřeno 200 tisíc korun, nyní to je minimálně dvojnásobek. Téměř dvě pětiny těch, kteří hypotéku teprve plánují, podle průzkumu počítají s výdaji na dofinancování až 400 tisíc korun.

Dofinancování hypotéky je čím dál těžší

Navzdory vysokým a nepříliš klesajícím úrokovým sazbám hypoték ale stále pětina Čechů uvažuje o tom, že si v nejbližších letech pořídí vlastní bydlení právě s hypotékou. Do budoucna počítají i s tím, že se budou muset kvůli tomu uskrovnit. V prvé řadě ale budou muset najít alternativní zdroj spolufinancování, tedy peněz, které potřebují k doplnění vlastních zdrojů. Vlastní ani rodinné úspory už jim podle expertů v mnoha případech nestačí.

Češi si nejčastěji plánují vzít na hypotéku sumu ve výši tři miliony korun. A v takovém případě je pak částka na dofinancování ještě vyšší. Více než polovina z těchto lidí už tak počítá s tím, že dofinancuje koupi nemovitosti částkou do 600 tisíc korun. Což je podle Michala Straky až dvojnásobek toho, co nejčastěji vydávali ti, kteří už hypotéku v současnosti mají. Každý desátý si pak připravuje ještě mnohem více, a to 800 tisíc až milion korun.

Na dofinancování koupě nemovitosti Češi v téměř polovině případů používají především vlastní úspory (44 procent). Pětině pomáhá se spolufinancováním partner nebo partnerka. Úspory na stavebním spoření na dofinancování využívá 19 procent a 17 procent si chybějící peníze půjčuje v rámci rodiny. „Zdá se ale, že půjčky v rodinách se už docela vyčerpaly. Je už i vidět, že lidé se snaží proto hledat další zdroje dofinancování například třeba přes investiční nástroje,“ poznamenává Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

Refixace hypoték spekulace nepřinesly

Vedle nových úvěrů na bydlení je tu ale každý rok velká skupina lidí, která řeší konec fixace své původní úrokové sazby. Jen vloni končila takto fixace až pětině lidí s hypotékou. Zhruba 70 procent z nich se s novými podmínkami po refixaci nicméně podle průzkumu vyrovnalo stejně dobře jako předtím, ačkoliv sazby většině z nich výrazně stouply.

Další třetinu dlužníků s hypotékami ovšem čeká refixace v následujících dvou letech. Polovina z nich se kvůli tomu domnívá, že bude muset omezit základní výdaje, aby mohli splácet novou výši hypotéky. Nejčastěji očekávají, že nová úroková sazba bude čtyři nebo pět procent. Z dostupných dat z trhu ani z výzkumu IPSOS tak zatím není podle expertů zřejmé, že by si nějaké významné procento lidí svou hypotéku fixovalo pouze krátkodobě se spekulací na brzký pokles sazeb.

Pár čísel k cenám nemovitostí

Podle dat z katastru nemovitostí zpracovaných pro ČBA Dataligence ceny bytů i domů v České republice postupně klesají. V některých regionech pokles činil v březnu ve srovnání s vrcholem z poloviny loňského roku až více než dvacet procent. Reálný pokles cen ale Češi nevnímají. Jejich očekávání jsou tak docela různorodá. Téměř 40 procent lidí se podle průzkumu domnívá, že ceny nemovitostí v následujících letech ještě porostou, zhruba čtvrtina je ovšem přesvědčena o opačném trendu, tedy že ceny nemovitostí budou klesat.

Ve vlastním nyní bydlí téměř dvě třetiny Čechů, přičemž 37 procent má vlastní dům a 28 procent vlastní byt. V nájmu zatím bydlí jen třetina obyvatel České republiky.

...a k hypotečnímu trhu

Druhá polovina roku 2022 byla ve znamená velkého poklesu aktivity na hypotečním trhu. Počet hypoték vloni dokonce poklesl na nejnižší hodnoty za posledních 20 let. Letošní březnová čísla ale přináší už podle ČBA mírné oživení, stále však jde o nejnižší březnovou hodnotu od roku 2014 a zhruba poloviční objem oproti průměru roku 2020.

