Ceny bytů v metropoli vyhání Pražany do menších měst

Pražský realitní trh se téměř nehýbe. V okolí metropole je naopak poměrně živo. Podle aktuálních dat MM Reality a Bezrealitky jsou tam prodeje nyní na trojnásobku oproti dlouhodobému průměru.

„Pražskou situaci bych nazval patovou. Majitelé raději neprodávají, než aby tratili na ceně, a počet transakcí je skutečně nízký. Naproti tomu Středočeský kraj je v prodejích na svých dlouholetých a mnohde i historických maximech,“ uvádí Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services a realitní digitální služby Bezrealitky.

Důvod je jednoduchý. Naplňuje se dlouho předpovídaný přesun domácností z Prahy do okolních spádových měst. Ve městech jako Kladno, Beroun, Kolín, Roztoky, Brandýs, Neratovice nebo Benešov se jen za první kvartál prodalo více bytů než za celý rok 2021. A prodeje jsou nyní na trojnásobku oproti dlouhodobému průměru.

Bydlení v Praze bude luxus

Podobný vývoj očekává i Vít Soural, šéf analytické společnosti Flat Zone. Bydlet co nejdál od velkého města, ideálně na vesnici, podle něj je a bude nejlevnější variantou bydlení. „Poptávka po bydlení v Praze zřejmě nikdy neopadne, i protože je v hledáčku zahraničních investorů, kteří zde vidí potenciál v dalším růstu cen,“ říká Vít Soural.

Podle něj se bydlení v Praze do budoucna stane luxusem, a poptávka se z ní přelije například právě do Středočeského kraje. „Česko nebude pragocentrické. Podobně jako v Německu zde bude více velkých měst,“ míní Soural.

Tento trend potvrzuje i průzkumu, který pro finanční skupinu ČSOB realizovala agentura Nielsen, z něhož vyplynulo, že více než polovina dotazovaných přemýšlí kvůli vysokým cenám nemovitostí o přestěhování do levnější lokality. Útočiště by přitom hledalo na vesnici 79,1 procenta Čechů, kteří věří, že je bydlení na vesnici dostupnější než to ve městě.

Rozdíly jednotlivých regionů nejlépe ilustruje vývoj cen starších bytů v hlavním městě. Zatímco v Praze se ceny s jarem zastavily ve svém propadu a vzrostly o jedno procento na 113 tisíc korun za metr, ve Středočeském kraji dokonce ceny vzrostly o osm procent a přiblížily se stejné hodnotě jako před rokem.