Trh ožívá. Češi si zvykli na dražší hypotéky a chtějí nakupovat, říká šéf skupiny EHS

Tolik očekávané jarní oživení realitního trhu nastává. Čechům se vrací chuť nakupovat. „Kupující má teď více možností jednat o ceně. Rok zpátky na to všichni spěchali, aby koupi stihli s dobrými podmínkami hypoték, nejenom s výhodnými úroky, ale i podmínkami pro jejich uzavření,“ říká Hendrik Mayer, šéf European Housing Services.

Reklama

Co se aktuálně děje na realitním trhu?

Aktuálně vidíme, že po poklesu, který jsme zaznamenali hlavně ve druhé polovině roku 2022, se už poptávka po bytech zase pomalu zvedá a ceny přestaly klesat. Očekáváme příchod lepší nálady. Češi si totiž už zvykli, že hypoteční sazby se už zřejmě nikdy nevrátí k úrovni jeden a půl procenta. Ceny energií, které trh také ovlivňovaly, už se stabilizovaly, nebo klesají.

Jarní oživení trhu, o kterém se mluvilo, skutečně nastává?

Vidíme to každý den na poptávce. Začíná se to hýbat. Vysokou poptávku můžeme registrovat i u nájmů. Zájem už ale není tak extrémně vysoký jako loni, kdy najednou k běžné poptávce přibyli uprchlíci. I proto už neočekáváme tak drastické zvýšení cen nájmů.

Jiří Kučera: V Česku kupují luxusní bydlení téměř výhradně Češi. V Dubaji Rusové likvidují trh Reality Český trh s luxusním bydlením je klidný investiční přístav, kterému dominují Češi, říká Jiří Kučera, šéf realitní kanceláře Luxent. Ta se specializuje na luxusní nemovitosti. Většina běžných lidí, kteří přemýšlejí o nákupu bydlení, se zhrozí při první návštěvě banky, kam si jdou pro hypotéku. Měsíční splátka u bytu sedmdesát metrů na okraji Prahy nyní dělá kolem padesáti tisíc korun. Hypoteční trh je kvůli tomu mrtvý. Dalibor Martínek Přečíst článek

Tuzemský realitní trh rozmrzá

O kolik se tedy zvýšila poptávka po bytech?

Vidíme, že už od ledna se poptávka oproti říjnu nebo listopadu zvýšila o 20 až 30 procent. Neznamená to sice, že lidé hned kupují, ale zájem prokazatelně vzrostl.

Kdo aktuálně tahá za silnější stranu provazu? Kupující nebo prodávající?

Kupující má teď více možností jednat o ceně. Rok zpátky na to všichni spěchali, aby koupi stihli s dobrými podmínkami hypoték, nejenom s výhodnými úroky, ale i podmínkami pro jejich uzavření. Byt, který se dostal nabídky, se téměř okamžitě prodal. Vyjednávat lepší cenu nešlo, na jeden byt bylo hned několik zájemců. Taková situace se podle mě už nebude nikdy opakovat. Situace, která teď nastala je přiměřená. Lidé, kteří mají zájem o koupi bytu, mají možnost vybírat si nebo zkontrolovat, zda je byt v dobrém stavu, jak technicky, tak i právně. To dříve nikdo moc neřešil.

Tohle se v Praze dlouho nestalo. Kunovský zlevňuje nové byty Názory Co bylo před pár měsíci nemyslitelné, stává se nyní realitou. Největší český developer Dušan Kunovský zlevňuje nové byty v projektu Harfa. Pozor, nezlevňují staré byty na okrajích měst nebo neúsporné domy z první republiky, jak se to děje poslední rok. Zlevňují byty ze zcela nového, ještě nepostaveného projektu. Dalibor Martínek Přečíst článek

A jak vypadá jednání o ceně?

To záleží na tom, s jakou cenou prodávající počítá. Když se dívá na stará data, za jakou cenu se před rokem nebo ještě i před půl rokem byt prodal a myslí si, že za tu cenu to prodá teď, tak pravděpodobně bude muset jít s cenou trošku dolů. Člověk musí počítat s tím, že ceny mezitím klesaly a bude muset možná slevit.

Ceny se vrací na předcovidovou úroveň?

Jsme určitě výše, než v roce 2020, ale už v roce 2021 a na začátku 2022, jak to extrémně rostlo v desítkách procent za rok, úplně neskutečně, tak jsme zase zpátky na normálním růstovém grafu.

Realitní trh překvapivě ožívá. I přes nejvyšší sazby hypoték za dvacet let Reality Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 12,6 miliardy korun, což je proti únoru nárůst o 60 procent. Úroková sazba u skutečně nových hypoték bez refinancování třetí měsíc za sebou klesla, a to z únorových 5,9 na 5,86 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu. ČTK Přečíst článek

Ve kterém regionu se nyní nejvíc prodává?

Je to určitě Praha a pak Brno. Ceny i nájmy v Brně pořád rostou a možná teď dokonce rychleji, než v Praze.

Ceny nájemného porostou

Jaká je aktuálně poptávka po nájemním bydlení a jak se bude vyvíjet?

Je výrazně vyšší, než byla například rok dva zpátky. Jsem z Německa a tam jsme více zvyklí na nájemní bydlení. Přijde nám zcela běžné. V Česku jsem měl dlouho pocit, že mladí hned po skončení školy, po nástupu do první práce a překonání zkušebky šli do banky pro hypotéku. Přišlo mi to úžasné, ale občas i nepochopitelné, protože to bylo až nezdravé. Každý myslel, že má více méně lidské právo mít hned hezký byt, ideálně za dobrou cenu v centru Prahy. Bylo to trošku nepřirozené a bylo to tím, že peníze byly tak levné. Hypotéky měly směšně nízké úroky. Teď, když se úroky vrátily k normální výši, všichni to vnímají jako velké zdražení, aniž by si uvědomili, že jsme na ně byli v minulosti zvyklí. Mnoha lidem teď hypotéky nevychází tak „výhodně“ a z donucení musí do nájemního bydlení. Mnoho jich ale pak zjistí, že to má i výhody. Nemusí se zadlužit na 30 let, mohou byt měnit podle toho, jak se změní jejich životní situace, nebo podle toho, kde budou chtít pracovat. Nejsou tak vázaní, jako vlastním bydlením.

Jak nájemní bydlení funguje v Německu?

V Německu je to úplně běžné. Země je větší, lidé se často i kvůli práci i kvůli vztahům pohybují a nechtějí se moc vázat. Velký rozdíl oproti Česku je i v tom, že v Německu kvůli pronájmu musím dát k dispozici téměř všechny detaily svého života, referencí z bývalých nájmů až po výši platu. V Česku se tohle moc neřeší. Majitel o takové detaily zpravidla nestojí, a jak vidíme na našem serveru Bez realitky, kde pronajmeme čtyři tisíce bytů měsíčně, dochází pak velmi často k tomu, že je nespokojený. V Německu si opravdu člověk velmi dobře rozmyslí, koho si pustí do bytu.

Pavel Kliment: Nájmy porostou. U bytů, kanceláří i hal Reality Vyšel 16. ročník Trend Reportu, nejucelenější studie o vývoji na českém realitním trhu. Pavel Kliment, partner KPMG a expert na nemovitostní trh ve svém příspěvku shrnul důležité poznatky studie. A jaký hlavní závěr z nich vyvodil? Ceny realit výrazně neklesnou a nájmy čeká růst. Pavel Kliment Přečíst článek

Jak vysoko letos ještě porostou nájmy?

Nepředpokládám, že by stále ještě poptávka po nájmech klesala. Nebudou proto padat ani ceny, ba naopak. Porostou plus minus jako inflace, tzn. kolem 10 procent. Souvisí to i s tím, jak se lidé chtějí stěhovat z venkova do Prahy nebo jiných měst a jaký je tam počet bytů.

Která z osmi společností vaší realitní skupiny je nejsilnější, co se týče počtu transakcí a možná i obratu?

Z pohledu obratu je to určitě M&M reality s dvěma tisíci makléři po celé republice. Počet transakcí je zhruba stejný u Bez realitky i M&M reality.

Trh se mění. Kupující si může vybírat

Pod značku Ownest jste rozjeli byznys kombinující nájemní a vlastnické bydlení. Je o službu zájem?

Ano, je velký zájem, protože mnoho zejména mladších lidí teď získává hypotéku obtížněji. Kupují si tak čas, už bydlí skoro ve svém, a za tři roky mají našetřeno, tak si to mohou koupit, pokud jim to vyhovuje, nebo si to mohou rozmyslet.

Jak službu financujete?

Financujeme v rámci skupiny, ale kvůli vysokému zájmu už řešíme i další financování. Každý měsíc od spuštění sledujeme až desítky zájemců. Zájemce posuzujeme velmi podobně jako banky. Musí jít o někoho, kdo má potenciál splnit podmínky pro získání hypotéky brzy. Zároveň musíme společně vytipovat byt, který má smysl, například by neměl být předražený.

Stavebnictví skomírá. Zahajování výstavby nových bytů se odkládá Reality „Přestože ceny nemovitostí zažívají mírnou korekci, lidé o jejich nákup nemají příliš vysoký zájem. Na vině jsou především drahé hypotéky a vyčkávání na další pokles cen nemovitostí,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Štěpán Křeček Přečíst článek

Kde jste se inspirovali?

Podobné programy běží ve velkém ve Spojených státech, v Anglii nebo v Austrálii. Systém jsme analyzovali a snažili se jej přizpůsobit českému trhu.

Co dalšího se kromě zvyšující se poptávky aktuálně na tuzemském realitním trhu děje?

Možná největší změnou za posledních 10 let, je, že si lidé mohou vybírat. Člověk často koupil byt jenom, když se mu líbil a když byla cena ok. Málokdo si dělal kontrolu, jestli je tam vše v pořádku. Často se lidé spálili nebo pak byli překvapeni, nekoukali do katastru, jestli tam není věcné břemeno, nějaká zástava, nebo zda je to povodňová oblast či jiné komplikace. Neřešilo se to, protože šlo o rychlost. Teď mám svůj byt za tu cenu a neřešili to. Ani majitelé nebyli moc ochotni. A to se teď mění, tím, že lidé mají více času si vybírat, mají více možností.

Malaga se dostala do hledáčku milionářů. Stěhují se tam z Floridy, říká majitel realitní kanceláře Reality Tuzemský realitní trh loni zamrzl. Projevilo se to i na mírném propadu cen. Ve Španělsku, konkrétně pak na jihu, bylo naopak v roce 2022 extrémně živo. „V celém Španělsku byly první a druhé čtvrtletí roku 2022 nejlepšími dvěma čtvrtletími, co se prodejů týče po roce 2008,“ říká Viktor Margita, spolumajitel realitní kanceláře Viva Espaňa. Do Malagy míří cizinci z celého světa, i Češi. Apartmán tam vyjde levněji než byt v Praze. Petra Jansová Přečíst článek

Levná Albánie láká na byty u moře za dva miliony. Ještě atraktivnější ale budou tamní Alpy Reality Ceny nemovitostí v Česku sice mírně klesají, ale byt o velikosti 60 metrů čtverečních za dva miliony lze v tuzemsku pořídit spíš jen v okrajových lokalitách. V Albánii za tuto cenu koupíte apartmán s výhledem na moře. Investičně atraktivní mohou být i albánské hory. „Na hranicích s Černou Horou či Severní Makedonií jsou již teď lyžařská střediska, která byste nerozeznali od těch v Itálii. Podstatný rozdíl je v ceně pobytu. Za celou rodinu tady utratíte to, co v Itálii za jednu osobu,“ říká v rozhovoru pro Newstream Daniel Mikulka ze společnosti Myalbania.cz. Petra Jansová Přečíst článek