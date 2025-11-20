Bydlení u komína. V Karlíně vyroste nový dům s plechovou fasádou
V Karlíně, jedné z nejrychleji se rozvíjejících pražských čtvrtí, roste nový dům. Projekt Konstanta Karlín sází na corten, dvě hmoty a pasáž, která otevírá blok a vrací ulici městský rytmus.
Karlín patří mezi nejživější pražské čtvrti. Místo, kde stále dýchá historie, ale současně bují kavárny, restaurace, galerie a moderní kanceláře. A právě tam, v místě bývalých průmyslových objektů v ulici Kollárova, vyrůstá dům, který do Karlína zapadá architekturou s industriálním charakterem.
Společnost CASPYAN dokončila demolici původních staveb i kompletní přípravu pozemku a zahajuje hlavní fázi výstavby projektu Konstanta Karlín. Polyfunkční dům nabídne 44 bytů v dispozicích 1+kk až 3+kk a tři komerční jednotky v aktivním parteru. Dokončení je plánováno na 2. čtvrtletí 2027.
Dům s železnou fasádou
Dům stojí v lokalitě, která se vyznačuje unikátní vrstvou bývalé průmyslové zástavby, městských činžovních domů i novodobé architektury. Architektonické studio Karlínblok navrhlo dům tak, aby působil současně, ale zároveň respektoval industriální charakter Karlína. Dominantním prvkem je cortenová fasáda, jejíž ocelový povrch s patinou přirozeně odkazuje k historii místa k dílnám Františka Křižíka, k továrním halám i legendárním komínům, které dodnes tvoří nezaměnitelné panorama čtvrti.
Objekt je členěn do dvou hmot, mezi nimiž vzniká průchozí pasáž propojující Kollárovu ulici s vnitroblokovou zahradou. Tento městotvorný prvek podporuje přirozený pohyb lidí a posiluje charakter bloku s aktivním parterem, komercí a komunitním životem. „Nový objekt rozvíjí blokovou strukturu Karlína a současně reaguje na industriální minulost lokality. Pasáž otevírá dům směrem k ulici, propojuje jej se zelení vnitrobloku a přispívá k živému městskému prostředí,“ vysvětluje architekt Vladimír Kružík ze studia Karlínblok.
Střecha projektu nabídne penthouse o ploše 351 metrů čtverečních s vlastním soukromým vstupem prostřednictvím výtahu. Velkorysé interiéry plynule navazují na venkovní terasu, která díky své výšce poskytne výhledy na městské střechy i tamní komíny.
Karlín dnes patří k nejžádanějším pražským lokalitám, což se odráží také v cenách bydlení. Nabídka bytů zde začíná přibližně na 7,5 milionech korun u menších jednotek a průměrná cena se pohybuje okolo 165 – 170 tisíc korun za metr čtvereční. U novostaveb a architektonicky výraznějších projektů, jako je Konstanta Karlín, se ceny běžně dostávají do rozmezí 190 – 220 tisíc korun za metr čtvereční, přičemž u penthousů či unikátních bytů s terasami mohou přesáhnout i 240 – 250 tisíc koun za metr čtvereční.
