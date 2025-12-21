Nový magazín právě vychází!

Dvoračky jsou zpět. Krkonošská legenda se po letech vrací v moderním kabátě

Krkonošská bouda Dvoračky
Jedna z nejznámějších krkonošských bud se po dlouhé pauze znovu otevírá hostům. Dvoračky na svahu Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou projdou 26. prosince slavnostním návratem do provozu. Dva a půl roku byly zavřené – a dnes jsou k nepoznání.

Původně mělo jít jen o částečnou opravu. Realita ale rozhodla jinak. Dřevomorka narušila statiku natolik, že bylo nutné celou stavbu zbourat. Zůstaly jen základy a opěrná zeď. Na jejich místě vyrostla věrná replika, která ctí historii, ale nabídne komfort odpovídající dnešním nárokům. Cena? Přibližně 30 milionů korun.

Atmosféra zůstala zachována

Výsledek stojí za to. Nové Dvoračky mají 18 dvoulůžkových pokojů a každý z nich vlastní koupelnu a toaletu – což dříve nebývalo samozřejmostí. Přibyl výtah, moderní technické zázemí i prostorné sklepy. Tradiční horská atmosféra zůstala, pohodlí se ale posunulo o několik úrovní výš.

Restaurace zatím otevřená nebude. Stravování pro ubytované hosty i nadále zajišťuje sousední Štumpovka, což je v tomto koutě hor osvědčený model. Provoz dvou velkých restaurací by byl dnes personálně i ekonomicky velmi náročný.

Dvoračky a Štumpovka leží ve výšce 1140 metrů nad mořem na oblíbené křižovatce turistických tras – z Rokytnice, Harrachova i Špindlerova Mlýna. Místo má dlouhou historii sahající až do roku 1707, kdy zde stály původní Rokytenské dvorské boudy. Současní majitelé se o tuto lokalitu starají už více než tři desetiletí a postupně jí vrátili někdejší lesk.

Zájem o ubytování je znát už teď. Silvestrovské termíny jsou z větší části obsazené, další zimní pobyty si ale lidé nechávají otevřené. Trend rezervací „na poslední chvíli“ dorazil i na hřebeny Krkonoš.

Pro ty, kteří hledají spojení horské tradice, klidu a nového komfortu, jsou Dvoračky ideální zimní zastávkou. Staré dobré hory – jen o něco pohodlnější než dřív.

Větrné elektrárny u dálnice D4 dostávají zelenou od části obcí

V okolí dálnice D4 na Příbramsku by mohly vzniknout větrné elektrárny. Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje oslovila několik obcí, spolupráci má zatím schválenou s Višňovou a Pečicemi. Firma obcím nabídla umístění dvou větrných elektráren na jejich katastrech, o záměrech se ale ještě povede diskuse, uvedl mluvčí ČEZ Martin Schreier. Větrné elektrárny by na Příbramsku mohly vyrůst například i ve Starosedlském Hrádku. K záměru společnosti PRE obec vypsala referendum, uskuteční se 17. ledna.

Starostka Višňové Kateřina Barker (nez.) se k možné výstavbě elektráren zatím odmítla vyjádřit. Podle místostarosty Pečic Jana Buriana (nez.) se bude nejdřív prověřovat, zda je výstavba v obci vůbec možná. Na odpor místních podle něj projekt nenaráží. „Proběhla u nás k tomu anketa. Více než polovina občanů se vyjádřila, že s tím nemá problém,“ řekl Burian.

Starostka Pečic Eva Hřebejková (nez.) uvedla, že spolupráce s ČEZ je na samém začátku. Zastupitelstvo obce nedávno schválilo smlouvu o spolupráci. „Pro naše rozhodování byl důležitý výsledek ankety a to, že budeme mít nad projektem větrných elektráren od začátku kontrolu a budeme moct mluvit i do věcí, jako je třeba přesné umístění elektráren,“ uvedla Hřebejková. Výstavba i počet elektráren budou podle ní záviset na výsledku povolovacího procesu. „Je jasné, že to nebude za rok ani za dva,“ podotkla.

Obec by podle starostky měla mít jistotu podílu na příjmech z výroby a možnost rozhodovat o tom, kam tyto prostředky investovat. „Partnerství s investorem nám navíc dává šanci využívat příspěvků Nadace ČEZ a zlepšovat tím pádem prostředí v naší obci,“ dodala Hřebejková.

ČEZ podle Schreiera předpokládá, že nad návrhy se ještě povede diskuse, případně lze čekat změny při navazujícím povolovacím procesu. Výši investic je nyní předčasné odhadovat, uvedl. Firma se podle něj snaží při rozvoji projektů větrných elektráren hledat co nejširší shodu. „Vítáme proto vzájemnou spolupráci obcí v regionu, která může znamenat lepší koordinaci a uplatnění místních znalostí a potřeb obcí,“ dodal mluvčí.

Kde by se ještě mohlo stavět?

Ve Starosedlském Hrádku kvůli záměru vypsali referendum. Plebiscity o výstavbě větrných elektráren se v říjnu konaly také v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a v Řisutech na Kladensku. V Krakově lidé se stavbou souhlasili, ve zbylých dvou obcích ji odmítli. Odpůrci větrných elektráren argumentují například zásahem do vzhledu krajiny nebo obavami z hluku. Obce včetně obyvatel naopak mohou díky elektrárnám získat levnější tarif elektřiny.

Krajský úřad zatím k projektům větrných elektráren poblíž D4 oficiálně neobdržel žádosti o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) ani žádosti o takzvané jednotné environmentální stanovisko. „Při posuzování záměrů obdobného typu kraj zohledňuje zejména jejich vliv na krajinný ráz, vizuální dominantu území, kumulaci s dalšími stavbami, hlukové a světelné emise, dopady na živočišné druhy a migrační trasy ptactva a netopýrů,“ uvedl Adam Hejda z tiskového oddělení hejtmanství.

