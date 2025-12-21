Dvoračky jsou zpět. Krkonošská legenda se po letech vrací v moderním kabátě
Jedna z nejznámějších krkonošských bud se po dlouhé pauze znovu otevírá hostům. Dvoračky na svahu Lysé hory v Rokytnici nad Jizerou projdou 26. prosince slavnostním návratem do provozu. Dva a půl roku byly zavřené – a dnes jsou k nepoznání.
Původně mělo jít jen o částečnou opravu. Realita ale rozhodla jinak. Dřevomorka narušila statiku natolik, že bylo nutné celou stavbu zbourat. Zůstaly jen základy a opěrná zeď. Na jejich místě vyrostla věrná replika, která ctí historii, ale nabídne komfort odpovídající dnešním nárokům. Cena? Přibližně 30 milionů korun.
Atmosféra zůstala zachována
Výsledek stojí za to. Nové Dvoračky mají 18 dvoulůžkových pokojů a každý z nich vlastní koupelnu a toaletu – což dříve nebývalo samozřejmostí. Přibyl výtah, moderní technické zázemí i prostorné sklepy. Tradiční horská atmosféra zůstala, pohodlí se ale posunulo o několik úrovní výš.
Restaurace zatím otevřená nebude. Stravování pro ubytované hosty i nadále zajišťuje sousední Štumpovka, což je v tomto koutě hor osvědčený model. Provoz dvou velkých restaurací by byl dnes personálně i ekonomicky velmi náročný.
Dvoračky a Štumpovka leží ve výšce 1140 metrů nad mořem na oblíbené křižovatce turistických tras – z Rokytnice, Harrachova i Špindlerova Mlýna. Místo má dlouhou historii sahající až do roku 1707, kdy zde stály původní Rokytenské dvorské boudy. Současní majitelé se o tuto lokalitu starají už více než tři desetiletí a postupně jí vrátili někdejší lesk.
Zájem o ubytování je znát už teď. Silvestrovské termíny jsou z větší části obsazené, další zimní pobyty si ale lidé nechávají otevřené. Trend rezervací „na poslední chvíli“ dorazil i na hřebeny Krkonoš.
Pro ty, kteří hledají spojení horské tradice, klidu a nového komfortu, jsou Dvoračky ideální zimní zastávkou. Staré dobré hory – jen o něco pohodlnější než dřív.
