Další nová čtvrť v Praze. Penta a Sudop koupily od Českých drah pozemky u hlavního nádraží
Investiční skupina Penta a společnost Sudop Invest koupily od Českých drah pozemky u pražského hlavního nádraží za 320 milionů korun. Jde o 9400 metrů čtverečních plochy, Penta v této oblasti chce vytvořit novou čtvrť, která propojí Vinohrady, Žižkov a centrum města. Penta a České dráhy o tom informovaly v dnešních tiskových zprávách. V říjnu dráhy Pentě prodaly také pozemky u Nákladového nádraží Žižkov.
Prodej podle Penty navazuje na předchozí fáze stavebního rozvoje pozemků u hlavního nádraží. Ty byly realizované na základě smlouvy uzavřené v roce 1992 mezi Československými státními dráhami a mezinárodním konsorciem, které Penta ve společném projektu se Sudopem převzaly v roce 2017. Prodeji předcházelo jednání, kterým se podle tiskových zpráv Českým drahám podařilo vylepšit podmínky dřívějších smluv.
"Pozemky v okolí hlavního nádraží už neslouží provozním potřebám Českých drah. Je proto přirozené, že hledáme cesty, jak toto území využít smysluplněji a otevřít ho městu. Dohoda o prodeji pozemků je dalším krokem v proměně zanedbaných ploch na moderní městskou čtvrť. Prostředky, které tímto získáme, chceme investovat zpět do nákupu nových vlaků a kvalitnějších služeb pro naše cestující," uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.
Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas
Reality
Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.
Developerská část společnosti Penta s přízviskem Real Estate v lokalitě již postavila stavby Churchill I a II. Novým podchodem se pak propojilo hlavní nádraží a Praha 3. Nyní chce společnost na tento projekt navázat a přestřešit část kolejiště nádraží, což by vedlo k dalšímu propojení lokalit.
Penta Real Estate na začátku října oznámila, že koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc metrů čtverečních postaví 530 bytů, polovinu řešeného území budou tvořit zelené plochy. Se zahájením prací počítá na přelomu roku a s dokončením výstavby během roku 2029. Dráhy již loni prodaly památkově chráněnou výpravní budovu a přilehlé pozemky hlavnímu městu a letos se dohodly na prodeji části plochy se společností Sekyra Group.
V listopadu roku 2023 pak Penta od Českých drah pořídila také dlouhodobě nevyužívané pozemky na Florenci v sousedství pražské magistrály za téměř 244 milionů korun. Částka může ještě vzrůst podle výsledku nyní projednávané změny územního plánu. Na pozemcích bude Penta pokračovat ve výstavbě nové čtvrti v okolí své kancelářské budovy Masaryčka.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.