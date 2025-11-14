Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Reality Další nová čtvrť v Praze. Penta a Sudop koupily od Českých drah pozemky u hlavního nádraží

Na tomto místě bude stát administrativní budova.
Se svolením Penta Real Estate
ČTK
Investiční skupina Penta a společnost Sudop Invest koupily od Českých drah pozemky u pražského hlavního nádraží za 320 milionů korun. Jde o 9400 metrů čtverečních plochy, Penta v této oblasti chce vytvořit novou čtvrť, která propojí Vinohrady, Žižkov a centrum města. Penta a České dráhy o tom informovaly v dnešních tiskových zprávách. V říjnu dráhy Pentě prodaly také pozemky u Nákladového nádraží Žižkov.

Prodej podle Penty navazuje na předchozí fáze stavebního rozvoje pozemků u hlavního nádraží. Ty byly realizované na základě smlouvy uzavřené v roce 1992 mezi Československými státními dráhami a mezinárodním konsorciem, které Penta ve společném projektu se Sudopem převzaly v roce 2017. Prodeji předcházelo jednání, kterým se podle tiskových zpráv Českým drahám podařilo vylepšit podmínky dřívějších smluv.

"Pozemky v okolí hlavního nádraží už neslouží provozním potřebám Českých drah. Je proto přirozené, že hledáme cesty, jak toto území využít smysluplněji a otevřít ho městu. Dohoda o prodeji pozemků je dalším krokem v proměně zanedbaných ploch na moderní městskou čtvrť. Prostředky, které tímto získáme, chceme investovat zpět do nákupu nových vlaků a kvalitnějších služeb pro naše cestující," uvedl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Developerská část společnosti Penta s přízviskem Real Estate v lokalitě již postavila stavby Churchill I a II. Novým podchodem se pak propojilo hlavní nádraží a Praha 3. Nyní chce společnost na tento projekt navázat a přestřešit část kolejiště nádraží, což by vedlo k dalšímu propojení lokalit.

Penta Real Estate na začátku října oznámila, že koupila od Českých drah za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Na ploše 40 tisíc  metrů čtverečních postaví 530 bytů, polovinu řešeného území budou tvořit zelené plochy. Se zahájením prací počítá na přelomu roku a s dokončením výstavby během roku 2029. Dráhy již loni prodaly památkově chráněnou výpravní budovu a přilehlé pozemky hlavnímu městu a letos se dohodly na prodeji části plochy se společností Sekyra Group.

V listopadu roku 2023 pak Penta od Českých drah pořídila také dlouhodobě nevyužívané pozemky na Florenci v sousedství pražské magistrály za téměř 244 milionů korun. Částka může ještě vzrůst podle výsledku nyní projednávané změny územního plánu. Na pozemcích bude Penta pokračovat ve výstavbě nové čtvrti v okolí své kancelářské budovy Masaryčka.

Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do pěti procent, téměř každá čtvrtá firma hodlá přidat od pěti do deseti procent. Nejvyšší šanci na růst mezd mají zaměstnanci velkých a středních firem. Vyplývá to z průzkumu Komorový barometr mezi 448 podniky napříč obory a regiony.

Avizovaný růst mezd podle komory odpovídá předpokladům, které HK odhadovala v makroekonomické prognóze v polovině roku. "Vyšší růst mezd by již mohl narážet na finanční možnosti firem a zároveň působit jako významnější proinflační faktor. S ohledem na snížení inflace, kterou jsme odhadli na 2,3 procenta, by toto zvyšování mělo vést stejně jako letos k růstu reálných mezd a tím postupnému návratu kupní síly domácností k úrovni před inflační vlnou,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Přes 42 procent respondentů plánuje zvýšit mzdy do pěti procent. O více než deset procent se chystá mzdy navýšit necelé procento zaměstnavatelů. O snížení mezd v tvrdé konkurenci na trhu práce uvažuje 2,4 procenta firem.

Největší podíl firem, které plánují mzdy zvýšit, je se 77 procenty ve zpracovatelském průmyslu. Většina z nich uvažuje o navýšení do pěti procent. Ve stavebnictví hodlá přidávat 73 procent firem, z toho 29 procent půjde nad pětiprocentní hranici. Méně často se přidání dočkají zaměstnanci ve službách. I tam ale plánuje zvyšovat mzdy nadpoloviční část firem. "Ve službách je podíl mzdových nákladů typicky vyšší než například v průmyslu. Prostor pro navyšování mezd je zde proto omezenější,“ upozornila ředitelka úseku legislativy, práv a analýz komory Lenka Janáková,

Nejčastěji plánují zvyšovat mzdy střední a velké podniky, v obou kategoriích jde o bezmála 85 procent dotazovaných firem. Střední firmy jsou více nakloněny vyššímu růstu mezd, téměř třetina plánuje přidávat mezi pěti a deseti procenty, zatímco mezi velkými je to jen 19 procent.

"Zaměstnavatelé si chtějí si při napjaté situaci na trhu práce udržet své zaměstnance, zároveň však musí být systém odměňování nastaven realisticky v souladu s ekonomickými možnostmi podniků, aby nebyla ohrožena jejich konkurenceschopnost,“ uvedl Zajíček.

Složitou situaci na pracovním trhu potvrzuje i další část průzkumu věnovaná vývoji počtu zaměstnanců v letošním roce. Naprostá většina firem, 65 procent, hlásila stabilní počet pracovníků. Pětina oznámila pokles a naopak 15,5 procenta bude navyšovat stavy. O tom, že se na stavech zaměstnanců do konce tohoto roku nic nezmění, bylo přesvědčeno 70 procent zástupců firem, 17 procent očekávalo nárůst a jen 13 procent predikovalo pokles. Letošní vývoj ve firmách by tak neměl nijak výrazně změnit situaci na pracovním trhu.

Podle úřadu práce bylo v říjnu v Česku bez práce zhruba 341 tisíc lidí, zatímco před rokem jich bylo 289 tisíc. Nezaměstnanost v říjnu vzrostla na 4,6 procenta, loni činila 3,8 procenta.

