Češi už nechtějí jen apartmán u moře. Domoplan sází v Chorvatsku na pětihvězdičkový resort za miliardy
Chorvatsko podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka rychle opouští image levné dovolenkové destinace. Developer proto přes fond sází na luxusní resorty u moře. První velký projekt má vzniknout na ostrově Pag.
Chorvatsko bylo dlouhé roky pro Čechy synonymem dovolené autem, apartmánů, rodinných penzionů a relativně dostupného moře. Jenže tahle kapitola podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka pomalu končí. Jadran se posouvá do vyšší cenové i kvalitativní ligy a čeští developeři se snaží zachytit trend dřív, než se trh definitivně přehřeje.
„Chorvatsko se právě dneska mění. Z paštičkářské destinace se stává topová destinace. Nelze tomu zabránit, protože Chorvatsko má všechny atributy k tomu, aby překonalo Španělsko i Itálii,“ říká Vavřík v dalším díle podcastové série Realitní Club.
Jadran se posouvá z levné dovolené do prémiového segmentu
Domoplan proto v Chorvatsku nerozjíždí jen jeden projekt. Vzniká fondová struktura zaměřená na investice u moře. Vlajkovou lodí má být resort Plava Uvala na ostrově Pag, konkrétně v oblasti Povljany. Projekt má mířit na pětihvězdičkový segment a nabídnout kapacitu zhruba 3500 lůžek.
„Jdeme do nejvyšší kvality, do pětihvězdičkového resortu, jehož součástí bude šest bazénů, wellness centrum a zázemí, které z toho resortu vytvoří projekt mezinárodní kvality,“ popisuje Vavřík.
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko
Money
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Resort jako malá vesnice: 3500 lůžek, bazény i wellness
Investičně jde o velký projekt i v mezinárodním měřítku. Vavřík odhaduje náklady na více než 120 až 130 milionů eur. V přepočtu jde o částku přes tři miliardy korun. Vedle ubytovacích kapacit mají vzniknout sportoviště, rodinné zázemí, wellness i prostor pro večerní akce.
„Chceme být family friendly resort. Vybudujeme tam zázemí pro všechny členy rodiny, od malých dětí až po nejstarší. Bude tam velká část sportovišť, tenisové kurty, fotbalová hřiště a obrovské atrium na večerní akce a koncerty. Je to resort, který bude mít tři a půl tisíce lůžek, takže je to v podstatě vesnice,“ říká Vavřík.
Z obchodního hlediska je podstatné, že zakladatel fondu, Tomáš Vavřík, nechce celý projekt rozprodat po apartmánech. Část strategie stojí na dlouhodobém vlastnictví a provozu. Fond má podle Vavříka dvě větve, jednu zaměřenou na výnos z pronájmu a druhou developerskou, tedy výstavbu a prodej apartmánů jednotlivým investorům.
„Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje.
Zatímco byty se prodávají měsíce, parkovací stání v Praze často zmizí z nabídky během několika dnů. Jejich ceny za posledních pět let výrazně vzrostly a trh je dnes napůl rozdělen mezi běžné řidiče a investory. Stává se z parkování nový realitní hit?
Parkovací místo jako zlatý důl? V Praze mizí za dny a ceny dál rostou
Reality
Zatímco byty se prodávají měsíce, parkovací stání v Praze často zmizí z nabídky během několika dnů. Jejich ceny za posledních pět let výrazně vzrostly a trh je dnes napůl rozdělen mezi běžné řidiče a investory. Stává se z parkování nový realitní hit?
Právě to je model, který se v posledních letech rozšiřuje i v českých horských střediscích. Investor si koupí rekreační nemovitost, ale nechce ji sám spravovat, uklízet, obsazovat a řešit hosty. Developer nebo provozovatel mu proto nabízí kompletní servis. V Chorvatsku se k tomu přidává ještě silný emocionální motiv. Češi mají k Jadranu historicky blízko. „Chorvatsko je naše české moře. Vždycky bylo a bude,“ říká Vavřík.
Změnu chorvatského trhu urychluje i doprava. Vavřík upozorňuje na levné letenky do Zadaru a rostoucí dostupnost destinace. Tvrdí, že turistická struktura se mění a vedle Čechů přibývají i klienti ze vzdálenějších trhů, například ze Spojených států a Kanady. „Moře si klienta vždycky najde. Když to nebude Čech, bude to někdo jiný. Díky velmi lidovým cenám leteckých společností jsou to dnes lidé poměrně zdaleka. Neskutečně tam vystoupala návštěvnost Američanů a Kanaďanů,“ říká.
Výnos u moře láká, ale vyžaduje profesionální provoz
Pro českého investora je to lákavý příběh: moře, rostoucí destinace, fondová struktura a zajímavý výnos. Zároveň je ale dobré číst mezi řádky. Pětihvězdičkové Chorvatsko znamená také vyšší ceny, vyšší náklady, složitější provoz a potřebu skutečně profesionální správy. Resort pro 3500 lidí není romantický apartmán u pláže, ale tvrdý hospitality byznys.
Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.
Mít vlastní byt u moře Čechy láká víc a víc. Za jakých podmínek se dá sjednat hypotéka?
Money
Zaměstnanců s velmi dobrými příjmy je v Česku evidentně čím dál více. Dokonce tolik, že si mohou dovolit nakupovat nemovitosti v cizině ve větším měřítku než podnikatelé. Část jich to financuje kompletně z vlastního, část si na to bere hypoteční úvěr. Ten si přitom mohou vzít už i u bank přímo v Česku. Ne každý ale o tom ví. Přečtěte si, za jakých podmínek takovou hypotéku na byt či dům u moře, můžete dostat.
Vavřík to sám připouští, když mluví o nárazovosti sezony. „Musíte uspokojit tři a půl tisíce lidí v jednu hodinu. Ať píšete, že nemají všichni chodit v jeden okamžik, stejně všichni přijdou v jeden okamžik. Stejně tak přijdou na večeři v jeden okamžik. Potřebujete, aby ta služba fungovala na sto procent,“ říká.
Domoplan tak v Chorvatsku sází na trend, který může být velmi výnosný, ale také náročný. Jadran už podle Vavříka není levnou dovolenkovou jistotou. Stává se prémiovým trhem. A kdo na něj vstupuje, musí myslet jako hoteliér, developer i obchodní stratég zároveň.
Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.
Drahé byty ženou kupce k domům. Nové útočiště ale dál zdražuje
Reality
Po měsících prudkého růstu český realitní trh zpomaluje. Dražší byty přesouvají část poptávky k rodinným domům, jejich ceny ale rostou také, a někde už narážejí na limity kupní síly.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.