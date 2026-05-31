Češi už nechtějí jen apartmán u moře. Domoplan sází v Chorvatsku na pětihvězdičkový resort za miliardy

Tomáš Vavřík
Petra Nehasilová

Chorvatsko podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka rychle opouští image levné dovolenkové destinace. Developer proto přes fond sází na luxusní resorty u moře. První velký projekt má vzniknout na ostrově Pag.

Chorvatsko bylo dlouhé roky pro Čechy synonymem dovolené autem, apartmánů, rodinných penzionů a relativně dostupného moře. Jenže tahle kapitola podle šéfa Domoplanu Tomáše Vavříka pomalu končí. Jadran se posouvá do vyšší cenové i kvalitativní ligy a čeští developeři se snaží zachytit trend dřív, než se trh definitivně přehřeje.

„Chorvatsko se právě dneska mění. Z paštičkářské destinace se stává topová destinace. Nelze tomu zabránit, protože Chorvatsko má všechny atributy k tomu, aby překonalo Španělsko i Itálii,“ říká Vavřík v dalším díle podcastové série Realitní Club. 

Jadran se posouvá z levné dovolené do prémiového segmentu

Domoplan proto v Chorvatsku nerozjíždí jen jeden projekt. Vzniká fondová struktura zaměřená na investice u moře. Vlajkovou lodí má být resort Plava Uvala na ostrově Pag, konkrétně v oblasti Povljany. Projekt má mířit na pětihvězdičkový segment a nabídnout kapacitu zhruba 3500 lůžek.

„Jdeme do nejvyšší kvality, do pětihvězdičkového resortu, jehož součástí bude šest bazénů, wellness centrum a zázemí, které z toho resortu vytvoří projekt mezinárodní kvality,“ popisuje Vavřík.

Resort jako malá vesnice: 3500 lůžek, bazény i wellness

Investičně jde o velký projekt i v mezinárodním měřítku. Vavřík odhaduje náklady na více než 120 až 130 milionů eur. V přepočtu jde o částku přes tři miliardy korun. Vedle ubytovacích kapacit mají vzniknout sportoviště, rodinné zázemí, wellness i prostor pro večerní akce.

„Chceme být family friendly resort. Vybudujeme tam zázemí pro všechny členy rodiny, od malých dětí až po nejstarší. Bude tam velká část sportovišť, tenisové kurty, fotbalová hřiště a obrovské atrium na večerní akce a koncerty. Je to resort, který bude mít tři a půl tisíce lůžek, takže je to v podstatě vesnice,“ říká Vavřík.

Z obchodního hlediska je podstatné, že zakladatel fondu, Tomáš Vavřík, nechce celý projekt rozprodat po apartmánech. Část strategie stojí na dlouhodobém vlastnictví a provozu. Fond má podle Vavříka dvě větve, jednu zaměřenou na výnos z pronájmu a druhou developerskou, tedy výstavbu a prodej apartmánů jednotlivým investorům.

„Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje.

Právě to je model, který se v posledních letech rozšiřuje i v českých horských střediscích. Investor si koupí rekreační nemovitost, ale nechce ji sám spravovat, uklízet, obsazovat a řešit hosty. Developer nebo provozovatel mu proto nabízí kompletní servis. V Chorvatsku se k tomu přidává ještě silný emocionální motiv. Češi mají k Jadranu historicky blízko. „Chorvatsko je naše české moře. Vždycky bylo a bude,“ říká Vavřík.

Změnu chorvatského trhu urychluje i doprava. Vavřík upozorňuje na levné letenky do Zadaru a rostoucí dostupnost destinace. Tvrdí, že turistická struktura se mění a vedle Čechů přibývají i klienti ze vzdálenějších trhů, například ze Spojených států a Kanady. „Moře si klienta vždycky najde. Když to nebude Čech, bude to někdo jiný. Díky velmi lidovým cenám leteckých společností jsou to dnes lidé poměrně zdaleka. Neskutečně tam vystoupala návštěvnost Američanů a Kanaďanů,“ říká.

Výnos u moře láká, ale vyžaduje profesionální provoz

Pro českého investora je to lákavý příběh: moře, rostoucí destinace, fondová struktura a zajímavý výnos. Zároveň je ale dobré číst mezi řádky. Pětihvězdičkové Chorvatsko znamená také vyšší ceny, vyšší náklady, složitější provoz a potřebu skutečně profesionální správy. Resort pro 3500 lidí není romantický apartmán u pláže, ale tvrdý hospitality byznys.

Vavřík to sám připouští, když mluví o nárazovosti sezony. „Musíte uspokojit tři a půl tisíce lidí v jednu hodinu. Ať píšete, že nemají všichni chodit v jeden okamžik, stejně všichni přijdou v jeden okamžik. Stejně tak přijdou na večeři v jeden okamžik. Potřebujete, aby ta služba fungovala na sto procent,“ říká.

Domoplan tak v Chorvatsku sází na trend, který může být velmi výnosný, ale také náročný. Jadran už podle Vavříka není levnou dovolenkovou jistotou. Stává se prémiovým trhem. A kdo na něj vstupuje, musí myslet jako hoteliér, developer i obchodní stratég zároveň.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

video

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc
Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.

„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku

Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.

Letadlem může být zdražení citelnější

U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.

V Česku je palivo stále levnější než jinde

Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.

Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy

Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.

Kerosin zdražil na dvojnásobek

Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.

„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.

„Nejsme jen landlordi.“ Princ William chce své Cornwallské vévodství vést sociálněji

Karel Pučelík
Karel Pučelík

Cornwallské vévodství je zdrojem peněz pro prince Williama a jeho rodinu. Je to dobře šlapající podnik, díky kterému je princ z Walesu jedním z největších vlastníků pozemků v zemi. Královská rodina se ale vedle toho snaží podporovat i sociální rozměr, který by měl v příštích letech posílit.

Britskému následníkovi trůnu nenáleží pouze titul prince z Walesu, ale také titul vévody z Cornwallu. Nejde přitom vůbec o formalitu, naopak. Vévodství totiž svému držiteli zajišťuje osobní příjmy, ze kterých financuje život své rodiny a filantropii. Princi Williamovi ročně vynáší kolem 20 milionů liber (kolem 580 milionů korun).

Než se stal Karel III. panovníkem, zajímal se o cornwallské vévodství velmi aktivně. Právě na jeho území si mohl v praxi vyzkoušet udržitelné projekty, které podporuje. Prosazoval na jeho půdě ekologické zemědělství a nachází se tu i experimentální městečka Poundbury a Nansledan, která vznikla na základě Karlových idejí.

Přes udržitelný a harmonický obraz (o panství vznikl i idylický dokument vysílaný i u nás) ale nelze zapomínat na to, že vévodství je obrovským vlastníkem půdy a realit, a tedy velmi lukrativním podnikem. Celkově pod něj spadá přes 50 tisíc hektarů půdy a více než pět tisíc pozemků a nemovitostí, převážně v jihozápadní Anglii. Například mnoho lokálních farmářů si od princů pronajímá pozemky k práci i své domovy. Následníci trůnu tak patří k největším landlordům v zemi.

Bydlení, práce i klima

I William, který stojí v čele vévodství necelé tři roky, mu postupně předává svůj vlastní otisk. Podle nedávno zveřejněných plánů by mělo hrát sociálnější úlohu. „Nejsme jen tradiční vlastníci pozemků… chceme být něčím víc. Můžeme udělat spoustu dobrého. Snažím se upřednostňovat věci, které zlepší život lidem žijícím v těchto oblastech,“ uvedl.

Zároveň William oznámil, že vévodství se bude zeštíhlovat. Byznysová strategie se upne na pětici hlavních regionů. Během deseti let pak má panství odprodat dvacet procent svého majetku, čímž se 500 milionů liber uvolní pro sociální, komunitní a environmentální účely.

Skoro třetina půjde na bydlení, které je jednou z následníkových priorit. Princ William už delší dobu angažuje v pomoci lidem bez domova v rámci projektu Homewards. Vévodství k tomu do roku 2040 postaví 12 tisíc bytů, z čehož by měla zhruba třetina spadat do kategorie dostupného bydlení.

Peníze mají pomoci k vytvoření nových pracovních příležitostí ve venkovských regionech a podpořit udržitelnost. Část prostředků vévodství využije ke snižování emisí a nomezování egativních dopadů na klima.

Filantropie nebo PR?

Nové nakopnutí společenského poslání Cornwallského vévodství je jistě dobrá zpráva pro regiony. Patrně potěší i většinu Britů. Zároveň je však třeba říci, že pro královskou rodinu je to také skvělé PR. Zvláště v době, kdy se hovoří často spíše o jejích skandálech, třeba stále nových a nových obviněních králova bratra Andrewa Mountbatten-Windsora.

Najdou se však i kritici, kterým tyto změny přijdou stále jen kosmetické. Například někdejší ministr a kritik královské rodiny Norman Baker i po Williamově oznámení vévodství podle BBC přirovnal k výhernímu automatu. Ovšem s jedním rozdílem – pokaždé, když William „zatáhne za páku, vyhraje jackpot“.

Kritici přitom nejsou úplně mimo. Vévodství, a to nejenom v Cornwallu ale i přímo panovníkovo území v Lancasteru, stále využívají stará feudální práva, ze kterých slušně profitují (psali jsme zde). Jsou třeba osvobozená od daní. V moderním světě přitom se přitom velmi obtížně obhajují.

Reforma a zeštíhlování královských panství tedy působí jako rozumná volba. Pokud budou více přispívat společnosti a vymizí archaické excesy, regionům to pomůže. A královská rodina možná bude moci spát o trochu klidnějším spánkem.

