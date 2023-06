Princ William chce skoncovat s bezdomovci, riskuje konflikt

V Británii je 300 tisíc lidí bez domova. Princ William to chce změnit. Inspirovala ho princezna Diana - a Finsko.

Nadace prince Williama zahajuje velkou pětiletou kampaň za ukončení bezdomovectví - darovala tři miliony liber na iniciativu s názvem Homewards, aby se tato životní fáze stala pro lidi jen výjimečnou, krátkou a jednorázovou. Koncept změny se bude testovat v pěti lokalitách.

Bezdomovectví by podle následníka britského trůnu v moderní a pokrokové společnosti nemělo existovat. „Každý by měl být bezpečný domov a lidskou důstojnost," uvedl podle BBC William.

Podle britských médií ovšem může jít o citlivou záležitost - členové královské rodiny by se totiž neměli míchat do politiky. Před zahájením iniciativy se princ William proto radil s předsedou labouristů sirem Keirem Starmerem, ministrem Michaelem Govem a premiéry Skotska a Walesu. Je to pro prince velmi osobní záležitost, související s vlivem matky, princezny Diany, která ho v dětství přivedla k charitativním organizacím pro bezdomovectví.

Kromě prevence bezdomovectví je cílem aktivity následníka změnit postoje a ukázat, kolik lidí může být bezdomovectvím postiženo. Nedávno princ otevřel projekt dostupného bydlení pro mladé lidi, kteří mají práci, avšak stále potřebovali pomoc s ubytováním. Plánem prince Williama je propojovat místní koalice odborníků na bydlení, charitativních organizací i soukromého kapitálu za účelem rozvoje bytových projektů a podpůrných služeb.

V současné době je podle BBC ve Spojeném království více než 300 tisíc lidí bez domova, včetně těch, kteří jsou v ubytovnách, žijí v autech, v krátkodobých pronájmech či přímo spí na ulici.

Princ pojede na dvoudenní tour po Spojeném království, kde představí iniciativu, kterou podporují charitativní organizace jako Shelter, Centrepoint, Crisis a The Passage. Úspěch akce bude měřen snížením bezdomovectví v těchto místech – a nalezením přístupů, které by bylo možné replikovat i jinde. Mezinárodní inspiraci čerpal princ také z Finska, které je považováno za vzor pro snížení bezdomovectví na velmi nízkou úroveň.

Je příliš bohatý, neví nic

Britská veřejnost podle agentury Ipsos vnímá bezdomovectví jako velký problém. BBC čeká, že princ William však bude také čelit kritice, jak může někdo s takovým bohatstvím rozhodovat o bezdomovcích. „To poslední, co potřebujeme, je, aby se do této problematiky zapojil William, muž, který má tři obrovské domy a rozsáhlý majetek darovaný státem,“ říká Graham Smith z protimonarchistické skupiny Republic.

Podle něj je bezdomovectví otázkou vládní politiky a investic a nevyřeší se „charitou ani královskou záštitou“ a obviňuje prince Williama z pokrytectví.

Mluvčí Kensingtonského paláce však uvedl, že jde o to, aby princ využil své veřejné platformy k pozitivním změnám. „Nejde o žádný PR trik. Jde o snahu změnit způsob, jakým jako společnost přemýšlíme o bezdomovectví,“ řekl mluvčí. Matt Downie, výkonný ředitel charitativní organizace Crisis, uvedl, že s princem z Walesu o projektu osobně hovořil a potvrdil autenticitu jeho závazku.

„Lidé, kteří zažívají bezdomovectví, vycítí, když někdo není autentický. Rozhodně vidím rozdíl mezi lidmi, kteří se chtějí v této problematice spojit za účelem PR, a lidmi, kteří jsou skutečně vedeni snahou napravit jednu ze společenských křivd,“ řekl BBC Downie.