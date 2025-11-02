Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí
Někdejší princ Andrew přišel o všechna královská privilegia. Jeho bratr a britský král Karel III. zareagoval na další skandály kolem vazeb na Jeffreyho Epsteina poměrně tvrdě. Pro degradaci se těžko hledají historické paralely. To však platí spíše o formální stránce - Andrewův důchod v blahobytu podle všeho ohrožen není. Panovník se o něj postará.
Britský princ Andrew bude nadále znám jako obyčejný smrtelník Andrew Mountbatten Windsor. Jeho bratr - král Karel III. tento týden rozhodl, že zdiskreditovanému členu královské rodiny odebere všechny zbylé výsady. Kromě titulu prince přijde též o označení vévody z Yorku.
Pětašedesátiletý Mountbatten Windsor se, až na výjimky, po boku dalších členů královské rodiny neobjevoval kvůli svým vazbám na amerického miliardáře, pedofila a sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina a obviněním, že se zločinů sám dopouštěl. Někdejší vévoda tvrdil, že se od Epsteina po prvním odsouzení odstřihl, ovšem nedávno zveřejněné dokumenty dokazují, že realita byla odlišná.
Karel III. a královská rodina byla delší dobu pod tlakem veřejnosti, aby s postavením Andrewa něco udělala. Ve světle nových skutečností byla jeho polovičatá pozice neudržitelná. Buckinghamský palác proto přistoupil k tomuto radikálnímu kroku.
Bezprecedentní ponížení
Jak moc neobvyklé odebrání všech titulů a poct je? V Británii se hovoří o obrovském zahanbení. Precedent prakticky neexistuje. O tituly přišla v moderní historii jen dvojice vévodů v roce 1919, protože v první světové válce bojovali na straně Německa, tedy na straně nepřátel Británie.
Patrně největší královskou roztržku má na svědomí někdejší epizodní král Eduard VIII., který na trůnu vydržel jen několik měsíců v roce 1936. Následně se trůnu vzdal a oženil se s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. A co hůř, nedlouho poté se pár nechal hostit nacisty, povečeřeli třeba s Josephem Goebbelsem a na čaj se zastavili dokonce u Adolfa Hitlera.
Jeho nástupce a mladší bratr Jiří VI. si ho následně držel od těla a v době druhé světové války ho poslal dělat guvernéra na vzdálené Bahamy. Po válce už se pro něj funkce nenašla a vévoda z Windsoru, jak si po abdikaci říkal, žil v Paříži. Distanc si od něj držela i Alžběta II., která ho nepozvala ani na korunovaci.
Vévodova žena Wallis si sice nemohla nikdy říkat Její královská Výsost, ale vévodský titul páru zůstal i navzdory nevraživosti rodiny. Zdá se tedy, že Andrew je na tom hůře, než tento nechvalně známý panovník. Jediná výsada, která mu zatím zůstává, je značně symbolické místo v nástupnické linii.
O Andrewa bude postaráno
Co to ale znamená prakticky? Andrew přijde o finanční napojení na královskou rodinu i přepychové bydlení na pozemcích královského hradu Windsor nedaleko Londýna. Deník The Guardian v této souvislosti připomíná knihu spisovatelky Sue Townsendové „The Queen and I“, ve které je královská rodina zbavena privilegií a vystěhována do obecního bydlení na „pekelné ulici“.
Takhle však Andrew nedopadne. Přestože z historického hlediska je jeho nová pozice velmi ostudná, o život v blahobytu patrně nepřijde. Jeho bratr Karel ho má prý nechat bydlet v některém z objektů na panství Sandringham, které je osobním majetkem panovníka, a tudíž zde může Andrew bydlet i bez členství v královské rodině. K tomu prý Mountbatten Windsor dostane i jednorázový příspěvek a pohodlnou, i když na královské poměry skromnější, gáži.
Další osud bývalého prince by mohlo narušit případné vyšetřování jeho skandálů. Spolu se statusem člena královské rodiny přijde i o ochrannou ruku. Britští politici se nechali slyšet, že pokud bude zpoza oceánu vyzván ke spolupráci, měl by tak učinit.
Ještě dodejme, že události mají vliv i na Andrewovo okolí. Jeho bývalá žena Sarah Fergusonová přišla o titul také, a jelikož s ním i po rozvodu bydlela u Windsoru, musí si hledat nové bydlení. Z informací navíc vyplývá, že si další živobytí musí zajistit sama. Pro jejich dcery Beatrice a Eugenii se patrně nic nemění.