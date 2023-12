Karel Pučelík: Je to etické? Karel III. profituje z majetku nebožtíků bez dědiců

Když někdo zemře bez dědice, nastoupí citlivá otázka, co bude s jeho majetkem. Obvykle ho získá stát, ale třeba v anglickém Manchesteru nebo Liverpoolu s nadsázkou pomůže králi zaplatit výměnu kotle nebo nová okna. Může za to stovky let stará praxe.

Newstream tento týden informoval o tom, co se stane s majetky lidí, kteří zemřou bez poslední vůle a bez známého dědice. Úřady možné nové vlastníky posledních deset let hledají, ale zatím nikoho neobjevily asi u 60 tisíců nemovitostí. Jejich pozůstalost proto na konci roku propadne státu.

Podobně tomu je i ve Velké Británii, kde většinu takových aktiv obvykle převezme ministerstvo financí a využije je na financování veřejných projektů. Ačkoli všude na světě mají lidé k jednání státních institucí výhrady, a Británie není výjimkou, peníze alespoň nějakým způsobem poslouží společnému dobru.

Mnohem „zajímavější“ to je na území lancasterského a cornwallského vévodství, dvojici anglických oblastí nezanedbatelné rozlohy, které historicky náleží královské rodině. A tam už podobnost s Českem končí. Konečným příjemcem totiž není nikdo jiný, než král, respektive následník trůnu. Poslouží pak k vyšperkování králova realitního portfolia.

Středověká praktika

Karel III. je v mnohých ohledech panovník vhodný pro naši dobu, to jsme mohli vidět při pátečním projevu na světové klimatické konferenci COP28 v Dubaji. Na domácí úrovni však je poměrně opatrným modernizátorem. Ačkoli se čekalo, že chod královské rodiny zreformuje a zeštíhlí, v platnosti stále zůstávají i některé archaické zvyklosti náležící hluboko do minulosti.

Jednou z nich je princip zvaný „bona vacantia“, podle kterého majetek člověka, který nemá žádného dědice, propadne pánovi panství. V případě lancasterského vévodství je majitelem přímo Karel III. Nejedná se přitom o zanedbatelnou záležitost. Pro ilustraci, na území vévodství se nachází města jako Manchester nebo Liverpool. Tato praxe původem ze čtrnáctého století se tak vztahuje na stovky tisíc lidí. Za deset let se takto vybralo na 60 milionů liber (1,7 miliardy korun).

Tato skutečnost je do jisté míry kontroverzní, ale nejedná se o nic nového. Novinkou však je to, kam peníze směřují. Dosud se tvrdilo, že aktiva zemřelých bez dědiců (nemovitosti, peníze z účtů, akcie…) putují na charitu. Britský deník The Guardian však ze získaných dokumentů zjistil, že na dobročinné účely jde pouze malá část pozůstalosti. Z větší části v konečném důsledku profituje panovník, nyní Karel III. Lancasterské vévodství peníze využívá na opravy nemovitostí, kterých v této oblasti západní Anglie vlastní obrovské množství.

„Otáčel by se v hrobě“

Je ironické, že se většinou jedná, řečeno jazykem realitního byznysu, o prémiové nemovitosti, tedy mnohem hezčí domy, než ve kterých kdy bydleli nic netušící nedobrovolní fundátoři. Nemovitosti s opravenými okny či novým kotlem pak vévodství pronajímá a dále vydělává nemalé peníze.

Deník si dal tu práci a našel i konkrétní nebožtíky, jejichž majetek v urozených rukou skončil. U mnohých z nich je téměř jisté, že je vévodství nikdy dobrovolně nedarovali. Například bývalý úspěšný divadelní herec a konzervativní lídr boltonské rady David Wells Greenhalgh zemřel v 53 letech po vleklých potížích s ledvinami. Dlouhodobě jako filantrop podporoval místní projekty a péči o trpící chorobami ledvin. Podle jeho přátel by svůj majetek rád věnoval na tyto účely. Nyní za ně král má možná nový kotel. Nebo takový Julian Talbot, zarytý socialista a republikán. „Kdyby to Julian věděl, otáčel by se v hrobě,“ řekl deníku jeho blízký přítel.

Vévodství tvrdí, že takto zachovává památkové budovy pro další generace. Je to ale vážně obstojné vysvětlení? Většina britské společnosti proti monarchii nic nemá a panovníka a jeho rodiny si váží. Král by však měl dbát na to, aby podobné archaismy z demokratické a moderní společnosti vymizely. Zvláště pokud z nich sám profituje. Ani král by neměl být povznesen nad etiku.

