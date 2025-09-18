Trable pro čipového giganta TSMC? Nvidia investuje miliardy dolarů do Intelu

Vyberte si z našich newsletterů

Nvidia
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce čipů Nvidia investuje pět miliard dolarů (přes 100 miliard korun) do konkurenta Intel, který se v poslední době potýká s vážnými problémy. Dohoda o investici zahrnuje spolupráci při vývoji čipů pro osobní počítače a datová centra. Akcie společnosti Intel na zprávu reagovaly výrazným růstem.

Nvidia by podle agentury Reuters měla po dokončení transakce vlastnit v Intelu nejméně čtyřprocentní podíl a stát se jedním z největších akcionářů podniku. V Intelu nedávno získala desetiprocentní podíl americká vláda, a to výměnou za státní dotace v hodnotě 8,9 miliardy dolarů.

Historická dohoda

Zakladatel a šéf společnosti Nvidia Jensen Huang označil dohodu o spolupráci s Intelem za historickou. „Společně rozšíříme naše ekosystémy a položíme základy pro novou éru výpočetní techniky,“ prohlásil.

Intel kdysi dominoval trhu s polovodiči, ale už několik let se potýká s problémy. Zaostává zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci, kde zaujala vedoucí pozici Nvidia. Intel je navíc pod silnějším tlakem i ve svém tradičním oboru, kterým jsou procesory pro osobní počítače a čipy pro datová centra.

„Vážíme si důvěry, kterou do nás Jensen a tým Nvidie svou investicí vložili, a těšíme se na práci, která nás čeká při inovacích pro zákazníky a při rozvoji našeho podnikání,“ uvedl šéf Intelu Lip-Bu Tan.

Ohlášená dohoda mezi společnostmi Intel a Nvidia by mohla představovat potenciální hrozbu pro tchajwanskou společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), která je největším smluvním výrobcem čipů na světě. TSMC pro Nvidii vyrábí její vlajkové čipy, v budoucnosti by tuto výrobu nicméně mohl pro Nvidii zajišťovat rovněž Intel, uvedl Reuters.

