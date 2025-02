Dubaj láká nejbohatší z nejbohatších. Rezidencemi za miliardy

Spojené arabské emiráty byly vždy magnetem pro dolarové multimilionáře. V nejlidnatějším emirátu Dubaj se ale rozhodli povýšit svoji hru o megaboháče na další úroveň. Dubajští realitní developeři se dvoří multimilionářům a miliardářům z celého světa novou vlnou honosných sídel a penthousů za miliardy.

Reklama

Ceny těchto ultraluxusních domů se pohybují od 60 milionů do 120 milionů dolarů, tedy až 2,9 miliardy korun. Dubajská sídla jsou stále extravagantnější, a to dokonce i na poměry Emirátů, které jsou známé svou láskou k pozlátku.

Růst cen na dramaticky se rozvíjejícím dubajském trhu s nemovitostmi po prudkém nárůstu od roku 2021 zpomalují. To ale stavebníkům nebrání v tom, aby pokračovali ve výstavbě nových honosných domů podél nejdražších městských pláží.

„Nejdražší část trhu je ta nejziskovější,“ popsal Bloombergu Mark Phoenix, generální ředitel společnosti Sankari Properties, jehož společnost staví ultraluxusní rezidenční mrakodrap v hodnotě miliardy dolarů, a odhalil tak důvody, proč jsou domy za miliardy u developerů v kurzu. „Pokud se to udělá správně, můžete prodat za maximální cenu.“

Reklama

Modré z nebe

Developeři se div nepřerazí, aby získali pozornost a důvěru ultrabohatých a sami díky tomu dobře vydělali. Zde jen pár příkladů takových „psích kusů“. Jeden ze stavitelů podle Bloombergu třeba přepravil obří skleněnou stěnu tisíce kilometrů, jen aby kupci poskytl jím požadovaný výhled na moře. Další vytvořil pro klienta pohyblivé dno bazénu tak, že se během večírků může zvednout a splynout s okolní podlahou terasy.

Rostoucí zájem ze strany ultrabohatých potvrzuje také studie dubajské realitní kanceláře Allsopp & Allsopp. Loni podle ní vzrostl počet transakcí s nemovitostmi za více než 30 milionů korun o 41 procent. Ještě o něco větší nárůst nastal u nejdražších nemovitostí. Těch s cenovkou nad 25 milionů dirhamů, tedy 164 milionů korun, se loni meziročně zobchodovalo dokonce o 46 procent více.

Heliport a robotické dílny. Školné na soukromé škole v Dubaji vyjde na více než milion ročně Zprávy z firem Bazén olympijské velikosti, fotbalové hřiště, posluchárna až pro šest set osob a také heliport, tak nějak bude vypadat školní kampus, který má vzniknout v Dubaji. A kvalitě by mělo odpovídat školné. Rok studií vyjde na 56 tisíc dolarů, v přepočtu 1,3 miliony korun. pej Přečíst článek

Recenze Mina Brasserie Dubai: Steak za čtyři tisíce a káva za 300 Enjoy Koho omrzí bramborový salát, řízek a cukroví, může si během svátků zaskočit do Dubaje na povedené steaky a mořské plody v hotelu Four Seasons. Tamní Mina Brasserie to má vše. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Majitel realitky: Ani Dubaj, ani Florida. Praha je přístavem bezpečných investic do nemovitostí Reality Nájem nebo stěhovaní za Prahu. Nic jiného možná mladým rodinám nezbyde, protože ceny v metropoli i nadále porostou. A po městech s dobrou dostupností do Prahy se poohlíží i drobní investoři. Kromě Česka realitní kancelář Philip & Frank prodává nemovitosti i v zahraničí, například ve Španělsku, Portugalsku, ale třeba i ve Švýcarsku. „Pokud bych měl volit bezpečnou lokalitu třeba na investici, chtěl bych střádat pro další generace, hledal bych spíše lokality s nějakým bezpečným vývojem. A myslím si, že třeba Praha z pohledu zahraničního investora přesně toto splňuje,“ říká Filip Šejvl, majitel realitní kanceláře Philip & Frank. Petra Nehasilová, Dalibor Martínek Přečíst článek