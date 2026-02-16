AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle
Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.
Indie představuje jeden z nejrychleji rostoucích technologických trhů na světě. Agenutra Bloomberg s odkazem na zdroje uvádí, že země je třetí nejkonkurenceschopnější ekonomikou v oblasti AI, hned za Spojenými státy a Čínou. AMD tak vstupuje na strategicky významné území, kde se rozhoduje o budoucím rozdělení globálního trhu s výpočetní kapacitou pro umělou inteligenci.
Společnost nabídne svůj koncept datového centra Helios a společně s TCS chce umožnit firmám i státním institucím budovat vlastní výpočetní zázemí pro AI. Partnerství bylo oznámeno během technologického summitu v Indii, kde má vystoupit generální ředitelka AMD Lisa Su.
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky
Zprávy z firem
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
AMD ukusuje podíl z trhu
Tlak na Nvidii roste i podle dat společnosti Arista Networks, která je partnerem AMD. Ta minulý týden uvedla, že zhruba 20 až 25 procent nových nasazení AI čipů nyní připadá na AMD. Ještě v roce 2025 přitom podle těchto údajů směřovalo 99 procent instalací AI čipů k Nvidii.
AMD tak postupně ukusuje podíl z trhu, který byl ještě nedávno téměř výhradně v rukou Nvidie. Expanze v Indii je součástí širší strategie dodávat komplexní AI infrastrukturu vládám a podnikům, které chtějí posílit vlastní výpočetní kapacitu.
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci
Trhy
Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.
TCS už loni oznámila záměr vstoupit do segmentu datových center s cílovou kapacitou až 1,2 gigawattu. Společný projekt s AMD tak může představovat významný krok v přeskupování sil na globálním trhu s čipy pro umělou inteligenci.
„Adopce AI zrychluje od pilotních projektů k rozsáhlému nasazení, a tento posun vyžaduje nový model výpočetní infrastruktury,“ uvedla Lisa Su. Podle ní partnerství umožní firmám v Indii nasazovat umělou inteligenci ve velkém už nyní a zároveň budovat základ pro budoucí rozvoj.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.