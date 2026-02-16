Nový magazín právě vychází!

AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle

AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle

AMD
ČTK
nst
nst

Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.

Indie představuje jeden z nejrychleji rostoucích technologických trhů na světě. Agenutra Bloomberg s odkazem na zdroje uvádí, že země je třetí nejkonkurenceschopnější ekonomikou v oblasti AI, hned za Spojenými státy a Čínou. AMD tak vstupuje na strategicky významné území, kde se rozhoduje o budoucím rozdělení globálního trhu s výpočetní kapacitou pro umělou inteligenci.

Společnost nabídne svůj koncept datového centra Helios a společně s TCS chce umožnit firmám i státním institucím budovat vlastní výpočetní zázemí pro AI. Partnerství bylo oznámeno během technologického summitu v Indii, kde má vystoupit generální ředitelka AMD Lisa Su.

AMD ukusuje podíl z trhu

Tlak na Nvidii roste i podle dat společnosti Arista Networks, která je partnerem AMD. Ta minulý týden uvedla, že zhruba 20 až 25 procent nových nasazení AI čipů nyní připadá na AMD. Ještě v roce 2025 přitom podle těchto údajů směřovalo 99 procent instalací AI čipů k Nvidii.

AMD tak postupně ukusuje podíl z trhu, který byl ještě nedávno téměř výhradně v rukou Nvidie. Expanze v Indii je součástí širší strategie dodávat komplexní AI infrastrukturu vládám a podnikům, které chtějí posílit vlastní výpočetní kapacitu.

TCS už loni oznámila záměr vstoupit do segmentu datových center s cílovou kapacitou až 1,2 gigawattu. Společný projekt s AMD tak může představovat významný krok v přeskupování sil na globálním trhu s čipy pro umělou inteligenci.

„Adopce AI zrychluje od pilotních projektů k rozsáhlému nasazení, a tento posun vyžaduje nový model výpočetní infrastruktury,“ uvedla Lisa Su. Podle ní partnerství umožní firmám v Indii nasazovat umělou inteligenci ve velkém už nyní a zároveň budovat základ pro budoucí rozvoj.

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek a mohla by zahrnovat uzavírání továren. Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů, jeho součástí je i česká Škoda Auto.

Šéf koncernu Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz podle listu představili rozsáhlý úsporný plán na lednovém setkání s manažery podniku za zavřenými dveřmi v Berlíně.

Volkswagen podle agentury Reuters v reakci na tyto informace uvedl, že už před třemi lety zahájil ve všech značkách provozní opatření a dosáhl od té doby úspor v řádu desítek miliard eur, což skupině pomohlo kompenzovat geopolitické problémy, například americká cla. Dodal, že Blume poskytne aktuálnější informace na tiskové konferenci k loňským výsledkům podniku, která se uskuteční 10. března.

Výroba vozů v továrně Škoda Auto

Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

nst

Přečíst článek

Desítky tisíc zrušených míst

Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Letos v lednu ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto.

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s negativními dopady cel. Celosvětový odbyt koncernu v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů.

Samotná Škoda Auto však vloni odbyt zvýšila téměř o 13 procent na 1,044 milionu vozů. Vykázala tak nejvýraznější nárůst odbytu ze všech koncernových značek.

V prvních devíti měsících loňského roku hospodařil koncern Volkswagen s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (zhruba 131 miliard korun), což je meziroční pokles o 58 procent. Provozní zisk Škody Auto se ale o více než pět procent zvýšil a dosáhl 1,79 miliardy eur.

Ulice, které dávají smysl. Aktivní parter, školy v docházkové vzdálenosti a památka jako přirozené centrum. Proměna Nákladového nádraží Žižkov není jen development. Je to test, jak má vypadat nová městská čtvrť 21. století.

Ještě donedávna šlo o jedno z největších prázdných míst v širším centru Prahy. Třicetihektarový areál bývalého Nákladového nádraží Žižkov, brownfield lemovaný monumentální funkcionalistickou budovou z 30. let, postupně vstupuje do éry postupné, ale zásadní proměny. Území, které po desetiletí čekalo na nové využití, se má v příštích dvou dekádách proměnit v plnohodnotnou městskou čtvrť pro až dvacet tisíc obyvatel.

Transformace patří k největším urbanistickým projektům současné Prahy, srovnatelným s rozvojem Smíchova, Rohanského ostrova či Bubnů-Zátor. Nejde přitom o jeden developerský záměr, ale o koordinovanou přestavbu celého území, na níž se podílí město i několik realitních skupin na trhu.

Edit! architects byli ocenění za kvalitní řešení do ulice Jana Želivského.

Velká přeměna Žižkova začíná. Sekyra ukázal, jak budou vypadat první domy nové čtvrti

Reality

Nákladové nádraží Žižkov čeká zásadní proměna. Sekyra Group po dubnovém odkupu pozemků představila první návrhy dvou rezidenčních bloků nové čtvrti. Stavba by mohla začít už za dva roky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Město krátkých vzdáleností

Urbanistická koncepce vychází z tradiční pražské blokové struktury. Nová čtvrť má navázat na historický charakter Žižkova s jasně definovanými ulicemi, aktivním parterem a důrazem na veřejný prostor. V přízemích domů vzniknou obchody, služby a gastronomie, zatímco vnitrobloky nabídnou rezidenční zeleň a komunitní dvory.

Důležitým principem je omezení automobilové dopravy. Projekt počítá s podporou pěší a cyklistické mobility i s kapacitní veřejnou dopravou. Klíčovou roli má sehrát nová tramvajová trať vedoucí od Olšanské přes území nádraží směrem na Jarov, která zajistí obslužnost budoucí čtvrti.

Historická budova v rukou města

Zásadním prvkem celé transformace je samotná budova Nákladového nádraží Žižkov, největší dochovaná funkcionalistická stavba v Praze. Právě její budoucnost byla dlouho jedním z nejdiskutovanějších témat.

Objekt dnes patří hlavnímu městu Praze, což je pro další rozvoj území klíčové. Veřejný vlastník tak může určovat jeho využití ve prospěch širšího městského zájmu, nikoli pouze komerčního developmentu.

Nákladové nádraží Žižkov

Praha koupí budovu Nákladového nádraží Žižkov. Po 20 letech se začne v brownfieldu stavět

Reality

Po více než 20 letech se začne měnit jeden z největších pražských brownfieldů – Nákladové nádraží Žižkov. Už dnes by pražští radní totiž měli rozhodnout o odkupu tamní památkově chráněné budovy. Za objekt a přilehlé pozemky, kde má vzniknou tramvajová linka, má hlavní město zaplatit víc než miliardu. Informaci serveru newstream potvrdil Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Plán počítá s proměnou budovy v multifunkční kulturně-společenské centrum doplněné o veřejné služby. Uvažuje se o galerijních a výstavních prostorech, komunitních funkcích i vzdělávání. V části objektu nebo jeho nástavbě by mohly vzniknout také městské byty. V bezprostředním okolí se připravuje škola a další občanská vybavenost.

Desítky miliard soukromých investic

Na rozvoji území se podílí několik developerských skupin, které zde postupně získaly pozemky od Českých drah i dalších vlastníků.

Sekyra Group připravuje rozsáhlou část projektu pod názvem Žižkov City a plánuje zde tisíce bytů v několika etapách. První bloky navrhují studia UNIT architekti, KLASKA LTD, edit! architects a majo architekti, která pracují s důrazem na kvalitní veřejný prostor a pestrý parter.

Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas

Reality

Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.

pej

Přečíst článek

Penta Real Estate vlastní severní část areálu, kde plánuje výstavbu zhruba 530 bytů při zachování vysokého podílu zeleně. Central Group už v lokalitě realizuje rezidenční projekty s kapacitou několika tisíc bytů. Další tisícovku bytů připravuje projekt Yards Žižkov developera Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

Celkové investice do území půjdou do desítek miliard korun. Součástí dohod s městem jsou i takzvané kontribuce, finanční příspěvky developerů na veřejnou infrastrukturu, které mají dosáhnout zhruba 1,5 miliardy korun.

Školy, parky i zdravotnictví

Vedle bydlení vznikne kompletní občanská vybavenost: mateřské a základní školy, zdravotnická zařízení, sportoviště i rozsáhlé parky. Centrální zelená osa má navázat na okolní rekreační lokality včetně Vítkova a Parukářky.

Podle urbanistických studií zde v budoucnu může žít 15 až 20 tisíc obyvatel, což odpovídá menšímu městu.

Cresco na nákladovém nádraží Žižkov postaví přes 1100 bytů za 11,5 miliardy korun

Slovenský developer postaví na pražském Žižkově tisícovku bytů

Reality

Na pražském Žižkově vyroste nová čtvrť za 11,5 miliardy korun. Více než tisícovku bytů na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov postaví developerská skupina Cresco Real Estate ve spolupráci s investiční skupinou Wood & Company.

nst

Přečíst článek

Výstavba bude probíhat postupně v několika etapách. Zahájení hlavních stavebních prací se očekává na přelomu let 2027 a 2028, úplné dokončení celé čtvrti pak kolem roku 2045.

Historie místa: logistické srdce první republiky

Kořeny areálu sahají do období prudkého průmyslového rozvoje Prahy na přelomu 19. a 20. století, kdy přestávaly kapacitně stačit menší nákladové stanice v centru města. Rozhodnutí vybudovat moderní překladiště padlo ve 20. letech a stavba probíhala v letech 1934 až 1937 podle návrhu architektů Karla Caivase, Vladimíra Weissse a Adolfa Benše.

Vznikl unikátní funkcionalistický komplex, který patřil k nejmodernějším logistickým uzlům ve střední Evropě. Dominantní tříkřídlá budova s délkou přes 300 metrů umožňovala přímou manipulaci se zbožím mezi železnicí a silniční dopravou. Součástí byly rozsáhlé kolejiště, sklady i technické zázemí.

Nádraží sloužilo především pro zásobování Prahy potravinami, textilem či průmyslovým zbožím. Svou roli hrálo i během druhé světové války a v poválečném období, kdy bylo klíčovým logistickým bodem socialistického hospodářství.

Brownfield na Žižkově se promění na moderní čtvrť.

Jak bude vypadat nová čtvrť na Žižkově? Napoví studie

Reality

Pražští radní schválili urbanistickou studii, podle které má v budoucnu vzniknout nová čtvrť v areálu Nákladového nádraží Žižkov. Rozhodli také o přípravě architektonických soutěží na základní školu v budově nádraží a na veřejná prostranství včetně velkého parku. Schválili i studii Jarovské třídy, která má propojit novou zástavbu s budoucím městským okruhem.

ČTK

Přečíst článek

Po roce 1989 však význam areálu rychle klesal. Logistika se přesouvala na okraj města a modernější terminály. Provoz byl postupně utlumován, až byl v roce 2002 definitivně ukončen.

Následovala léta chátrání, sporů o budoucí využití i diskusí o demolici versus památkové ochraně. Funkcionalistická budova byla nakonec prohlášena kulturní památkou, což zásadně ovlivnilo další plánování.

Architekta Eva Jiřičná a její projekt Centrum nového Žižkova

Eva Jiřičná: Věž vysoká 80 metrů je prcek. Konzervativní přístup brzdí vývoj Prahy

Reality

Původní projekt Central Group na Žižkově obsahoval věže tři, setkal se ale s nesouhlasem vedení Prahy. Architektka Eva Jiřičná ho tedy musela spolu se svým týmem přepracovat. Trvalo to pět let a místo tří budov bude mít rozvojové území kolem někdejšího „Mordoru“ v centru věž jen jednu. Vysoká bude 80 metrů. „Samozřejmě chápu, že úkolem památkářů je ochraňovat historii města. Na druhou stranu ale neinformovanost a mnohdy i přílišná konzervativnost jsou zbytečnou překážkou dalšího rozvoje,“ říká světoznámá architektka.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nové Dvory

Vysočany čeká obří transformace. Slovenský developer v nové čtvrti podle Gehla prostaví miliardy

Reality

Na pětihektarovém brownfieldu ve Vysočanech začíná vznikat nová pražská čtvrť Dvory Vysočany. Projekt za několik miliard korun navrhli urbanisté, kteří stáli u proměny Kodaně, a architekti ocenění Českou cenou za architekturu. První etapa má být dokončena v roce 2029 a nabídne byty od 5,6 milionu korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

