Trump tlačí Írán ke kapitulaci, boje se šíří do Libanonu

Válka na Blízkém východě se dál vyostřuje. Spojené státy a Izrael pokračovaly už sedmý den v útocích na Írán, který obviňují ze snahy získat jadernou zbraň. Americký prezident Donald Trump mezitím prohlásil, že jediným přijatelným výsledkem konfliktu je bezpodmínečná kapitulace Teheránu.

„Žádná dohoda nebude. Jen bezpodmínečná kapitulace,“ uvedl Trump.

Íránský prezident Masúd Pezeškján naopak prohlásil, že jeho země si přeje trvalý mír. Zároveň ale zdůraznil, že Írán je připraven bránit „důstojnost a suverenitu íránského lidu“ a pokračuje v odvetných útocích.

Přijde nová uprchlická vlna?

Podle německého kancléře Friedricha Merze musí Írán ukončit nejen vojenský jaderný program, ale také vývoj balistických raket. Berlín zároveň varuje, že případné zhroucení Íránu by mohlo vyvolat novou velkou uprchlickou vlnu.

Napětí se mezitím přelévá i do dalších částí regionu. Komisař OSN pro lidská práva Volker Türk uvedl, že novým ohniskem konfliktu se stal Libanon, kde Izrael útočí na pozice proíránského hnutí Hizballáh.

Členové šíitské muslimské komunity pochodovali na protestním shromáždění odsuzujícím Spojené státy a Izrael kvůli zabití íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího ČTK

Izraelské útoky v Libanonu si podle tamního ministerstva zdravotnictví od pondělí vyžádaly nejméně 217 mrtvých. Z jihu země podle odhadů izraelské armády uprchlo asi 420 tisíc civilistů a další desítky tisíc opustily předměstí Bejrútu Dahíja. Libanonský premiér Naváf Salám varoval před hrozbou humanitární katastrofy.

Také v samotném Íránu konflikt přináší rostoucí počet obětí. Podle íránského ministerstva zdravotnictví zahynulo dosud nejméně 200 dětí. Agentura Tasním ve čtvrtek uvedla, že celkový počet mrtvých na íránské straně dosáhl zhruba 1230 lidí. Tyto údaje ale nelze nezávisle ověřit.

Válka na Blízkém východě

Rusové se zapojili do války na Blízkém východě. Íráncům dávají zpravodajské informace pro útoky na USA

Politika

Rusko poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly na Blízkém východě, včetně polohy amerických válečných lodí a letounů, píše deník The Washington Post s odvoláním na tři informované činitele. Podle listu jde o první známku toho, že se do války zapojil další významný protivník Spojených států, i když nepřímo.

ČTK

Přečíst článek

Boje pokračují i na moři a ve vzduchu. Americké velitelství CENTCOM oznámilo zničení íránské lodě určené pro starty dronů. Izrael zároveň informoval o dalších úderech na infrastrukturu režimu v Teheránu. Podle íránských médií byla zasažena vojenská akademie v centru města a výbuchy byly hlášeny také v blízkosti Teheránské univerzity.

Izraelská armáda rovněž uvedla, že zničila podzemní bunkr, který v minulosti využíval nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Ten zahynul před týdnem v prvních hodinách izraelsko-amerických útoků.

Zásahy v Libanonu

Izraelské údery zasáhly také Libanon. Při nočních útocích bylo mimo jiné zasaženo sídlo výkonné rady Hizballáhu na předměstí Bejrútu. Útoky poškodily desítky budov i sklady dronů. Hizballáh naopak uvedl, že zaútočil na skupinu izraelských vojenských vozidel směřujících k jiholibanonskému městu Chijám.

Izraelské údery v Libanonu ČTK

Írán zároveň pokračoval v odvetných útocích proti spojencům Spojených států. Rakety zasáhly hotel a dva obytné domy v metropoli Bahrajnu. Saúdská Arábie podle svých úřadů zneškodnila tři rakety mířící na vojenskou základnu.

Do konfliktu se podle deníku The Washington Post může nepřímo zapojovat také Rusko. List s odvoláním na tři informované zdroje napsal, že Moskva poskytuje Íránu zpravodajské informace pro útoky na americké síly v regionu, včetně polohy amerických válečných lodí a letadel.

V americké ekonomice v únoru nečekaně ubylo 92 tisíc pracovních míst
Aktualizováno

Trumpův „zlatý věk“? Kdeže. Americká ekonomika nečekaně přišla o 92 tisíc pracovních míst

Money

V americké ekonomice v únoru mimo zemědělský sektor nečekaně ubylo zhruba 92 tisíc pracovních míst, uvedlo americké ministerstvo práce. Míra nezaměstnanosti se zvýšila o desetinu procentního bodu na 4,4 procenta. Ekonomové naopak očekávali, že další pracovní místa vzniknou, nárůst v průměru odhadovali na 60 tisíc míst, uvedla agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Současně probíhají snahy o zprostředkování jednání. Íránský prezident ale uvedl, že by diplomatické úsilí mělo směřovat k těm, kteří konflikt rozpoutali.

Evropská unie mezitím koordinuje evakuaci svých občanů z oblasti. Podle Evropské komise aktivovalo mechanismus civilní ochrany 17 členských států včetně Česka. Dosud bylo uskutečněno deset evakuačních letů, které do Evropy dopravily více než tisíc lidí.

Do Prahy v noci přiletěl další vládní repatriační let s českými občany z ománského Maskatu. Během posledních dnů se z regionu vrátily stovky Čechů jak vládními lety, tak komerčními linkami.

Napětí v oblasti zároveň zasahuje světovou ekonomiku. Kvůli bojům je výrazně omezen provoz v Hormuzském průlivu, kterým za běžných okolností prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Lodní doprava zde podle aktuálních informací klesla přibližně o 90 procent, což vedlo k prudkému růstu cen ropy.

Válka brzdí Dubaj. Realitní kapitál se může přesouvat do Evropy

Dubaj
iStock
nst
nst

Napětí kolem Íránu a vojenské operace v blízkovýchodním regionu se okamžitě promítají i do realitního trhu. V praxi to znamená, že část kupujících odkládá rozhodnutí o nákupu nemovitostí. Nejviditelnější je to v Dubaji a dalších částech Spojených arabských emirátů (SAE), které v posledních letech patřily mezi nejrychleji rostoucí realitní trhy světa, píše ve svém komentáři Jan Štěpánek, ředitel Century 21 Synergy.

Dubajský realitní trh zažil v posledních letech mimořádně silný růst. V některých segmentech ceny rostly dvouciferným tempem. V Dubaji a dalších částech SAE nyní dochází ke zpomalení objemu prodejů a potenciálně k tlaku na ceny v méně prémiových segmentech. Očekáváme, že růst cen v roce 2026 bude pomalejší, kolem tří až osmi procent. Přičemž velká nová nabídka (přes 100 tisíc jednotek v Dubaji) tento efekt zesiluje.

Z dlouhodobého pohledu ale zůstává atraktivita Blízkého východu pro investory vysoká. Region těží z kombinace několika faktorů – daňových výhod, rychlého populačního růstu i diverzifikace ekonomiky. A projekty jako Saudi Vision 2030 tento potenciál ještě umocňují.

Zrušené lety

Zrušené lety přes Blízký východ: Pojištění vám prodlouží krytí, návrat si ale zaplatíte sami

Zprávy z firem

Rušení letů přes Dubaj, Dauhá či Abú Zabí nechalo část Čechů neplánovaně v zahraničí. Pojišťovny reagují automatickým prodloužením cestovního pojištění. Náhradní letenky nebo přesměrování přes jiné destinace však obvykle z kapes klientů nehradí.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Eskalace konfliktu může část investorů přimět hledat stabilnější prostředí. Kapitál se tak může dočasně přesouvat do evropských destinací.

Nejčastěji jde o země jako Španělsko, Portugalsko, Itálie nebo Chorvatsko. Ty nabízejí kombinaci relativní bezpečnosti, členství v Evropské unii a atraktivního životního stylu. V některých případech navíc umožňují získat dlouhodobý pobyt nebo rezidenční status.

Půjde však pravděpodobně o krátkodobý až střednědobý jev. Jakmile se situace na Blízkém východě stabilizuje (což historicky probíhá relativně rychle), vrátí se zájem o vysokovýnosné trhy, jakou Dubaj je.

Současná nejistota tak spíše vytváří dočasnou příležitost pro trpělivé investory na obou stranách – jak v SAE/Saúdské Arábii (nižší vstupní ceny), tak v jižní Evropě (zvýšená poptávka).

Autor je ředitel Century 21 Synergy

Axel Springer posiluje v Británii. Kupuje vydavatele Telegraphu

Axel Springer
ČTK
ČTK
ČTK

Německé vydavatelství Axel Springer se dohodlo na odkupu britské společnosti Telegraph Media Group za 575 milionů liber (16,16 miliardy korun). Dokončení transakce podléhá schválení regulátorů.

Na akvizici tohoto vydavatele vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph se původně dohodla společnost DMGT, které patří vydavatel konkurenčního deníku Daily Mail. Regulátoři a politici se ale obávali možného negativního dopadu na pluralitu médií.

„Před více než 20 lety jsme se pokusili deník The Telegraph koupit, ale neuspěli jsme. Nyní se náš sen stal skutečností. Být majitelem této instituce kvalitní britské žurnalistiky je pro nás výsadou i povinností,“ uvedl Mathias Döpfner, generální ředitel Axel Springer.

„Chceme The Telegraph rozvíjet a zároveň zachovat jeho charakteristický ráz a odkaz, aby se stal nejčtenějším a intelektuálně inspirativním středopravicovým médiem v anglicky mluvícím světě,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump

Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války

Politika

Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Ministryně pro kulturu, média a sport Lisa Nandyová v únoru ve věci původně dohodnutého převzetí Telegraph Media Group společností DMGT vydala takzvané oznámení o zásahu ve veřejném zájmu. V praxi to znamenalo prošetření transakce úřadem pro regulaci mediálního trhu Ofcom a Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy.

Telegraph Media Group je vydavatelem vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph a vlastní také zpravodajský web.

The Daily Telegraph poprvé vyšel v roce 1855 a The Sunday Telegraph v roce 1961. Společnost Telegraph Media Group byla první britskou novinářskou společností, která v roce 1994 spustila on-line verzi svých novin.

Axel Springer byl založen v roce 1946. Vydává média Bild, Business Insider, Politico nebo Die Welt.

