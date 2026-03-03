Zrušené lety přes Blízký východ: Pojištění vám prodlouží krytí, návrat si ale zaplatíte sami
Rušení letů přes Dubaj, Dauhá či Abú Zabí nechalo část Čechů neplánovaně v zahraničí. Pojišťovny reagují automatickým prodloužením cestovního pojištění. Náhradní letenky nebo přesměrování přes jiné destinace však obvykle z kapes klientů nehradí.
Eskalace napětí na Blízkém východě a uzavírání vzdušného prostoru v regionu způsobily řetězovou reakci v globální letecké dopravě. Tranzitní huby jako Dubaj, Dauhá nebo Abú Zabí jsou klíčovými přestupními body pro lety do Asie, Austrálie i exotických destinací. Pokud dojde k rušení či přesměrování spojů, cestující mohou zůstat v zahraničí déle, než plánovali.
Jak v takové situaci funguje cestovní pojištění?
Pojištění se prodlužuje automaticky
Shoda mezi oslovenými pojišťovnami panuje v jednom bodě: klienti, kteří už jsou v zahraničí a nemohou se vrátit v plánovaném termínu, nepřijdou o pojistnou ochranu.
„V tuto chvíli klientům prodlužujeme automaticky cestovní pojištění v tom rozsahu, ve kterém ho měli sjednané. Platí to jak pro cestovatele, kteří uvízli na Blízkém východě, tak pro ty, kteří jsou v exotických destinacích a měli v některé z pohledu bezpečnosti problematických zemí přestup,“ uvedl Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.
Podobně reaguje i Kooperativa. „Všem klientům, kteří se nacházejí na Blízkém východě a nemohou se v souvislosti s vojenskou situací v Íránu vrátit v původně plánovaném termínu, automaticky prodlužujeme cestovní pojištění ve stejném rozsahu,“ uvedl tiskový mluvčí Milan Káňa.
UNIQA přijala obdobné opatření. „Cestovní pojištění všech dotčených klientů automaticky prodlužujeme až do jejich návratu domů. Klienti nemusí nic řešit ani kontaktovat pojišťovnu – prodloužení proběhne automaticky a bez poplatků,“ sdělila tisková mluvčí Veronika Hešíková.
Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) uvádí, že v případě posunu návratu z důvodů nezávislých na klientovi se doba pojištění automaticky prodlužuje až o 72 hodin bez doplatku pojistného.
Léčebné výlohy ano, nové letenky většinou ne
Zásadní rozdíl nastává u dodatečných nákladů. Zatímco zdravotní péče a asistence jsou kryty, nové letenky nebo přesměrování přes jiné trasy obvykle nikoli.
„Tyto situace (a tedy i vzniklé náklady) cestovní pojištění nekryje,“ uvedl Marek z Generali na dotaz, zda pojištění hradí vyšší náklady na alternativní dopravu zpět.
Podobně odpovídá UNIQA: „Zrušený let není automaticky pojistnou událostí. Takové situace nejsou standardně kryty cestovním pojištěním a nelze je ani připojistit.“ Klienti by se měli primárně obracet na leteckou společnost nebo cestovní kancelář.
ČPP prostřednictvím mluvčí Adély Janů připouští výjimku v případě sjednaného připojištění Let plus. Pokud dojde ke zpoždění pravidelné linky o více než tři hodiny, může být proplaceno náhradní ubytování a strava do výše sjednaného limitu. Nejde však o úhradu nové letenky.
Výluky: válka a varování MZV
Pojišťovny zároveň připomínají standardní výluky. Cestovní pojištění se obvykle nevztahuje na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, teroristických útoků či občanských nepokojů.
„Cestovní pojištění neposkytuje pojistnou ochranu v zemích, kam MZV ČR nedoporučuje vycestovat,“ upozorňuje Generali.
ČPP dodává, že pokud klient vycestuje do oblasti, před kterou Ministerstvo zahraničních věcí vydalo varování, pojištění se na vzniklé situace nevztahuje.
Zajímavý krok oznámila Kooperativa. „Pro pojištění léčebných výloh se ruší výluka událostí, které vznikly v důsledku válečných událostí či jiných hromadných násilných nepokojů,“ uvedl Káňa. Jde o mimořádné opatření v reakci na aktuální situaci.
Co si z toho odnést
Pokud cestující uvízne v zahraničí kvůli zrušeným letům přes Blízký východ:
- pojištění se zpravidla automaticky prodlouží
- léčebné výlohy a asistence zůstávají kryty
- náhradní letenky a alternativní dopravu si většinou hradí sám
- klíčové je sledovat doporučení MZV a nevycestovat do oblasti s oficiálním varováním
Nejčastější omyl? Mnozí cestující se domnívají, že cestovní pojištění pokryje jakýkoli kolaps dopravy. V realitě ale zrušený let kvůli geopolitické situaci není automaticky pojistnou událostí. O návrat se primárně stará dopravce – pojišťovna drží ochranu zejména v oblasti zdravotních rizik.
