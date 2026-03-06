Vyberte si z našich newsletterů

Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války

Americký prezident Donald Trump
Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.

SAE přitom patří mezi nejbližší spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Země slíbila investice do americké ekonomiky v hodnotě zhruba 1,4 bilionu dolarů a zároveň rozvíjí obchodní vztahy s Trumpovou rodinou. Podle některých podnikatelů však tyto vazby nepřinesly Abú Zabí v konfliktu žádný skutečný vliv.

Kritika od miliardáře

Dubajský miliardář a hotelový magnát Khalaf Al Habtoor například na sociální síti X kritizoval rozhodnutí Washingtonu zapojit region do války s Íránem. Podle něj tím Spojené státy vystavily země Perského zálivu nebezpečí, které si samy nevybraly.

Spojené arabské emiráty čelí v regionu hlavní vlně íránských odvetných útoků. Ozbrojené síly sice většinu raket a dronů zachytily, konflikt však podle podnikatelů narušuje stabilitu, která byla jedním z hlavních faktorů přitahujících globální kapitál do regionu.

Pete Hegseth

Hegseth se vysmál Íráncům: Válku se Spojenými státy nevydržíte

Politika

Pokud Írán soudí, že Spojené státy nevydrží ve válce, mýlí se, údery teprve začaly a americké muniční sklady jsou plné. Prohlásil to americký ministr obrany Pete Hegseth, podle něhož Washington nijak nerozšiřuje cíle, s nimiž útok zahájil. Podle činitele oblastního velení americké armády CENTCOM útoky zničily přes 20 lodí a v další fázi úderů chtějí USA eliminovat íránskou výrobu raket.

ČTK

Přečíst článek

Podle jednoho z podnikatelů z Dubaje, kterého cituje agentura Bloomberg, pokračující nestabilita vytváří tlak na řadu odvětví a narušuje dodavatelské řetězce. Pokud by válka trvala déle než měsíc, některé firmy by podle něj mohly být nuceny přehodnotit své výrobní nebo servisní plány.

Dopady na finančních trzích

Ekonomické dopady jsou patrné i na finančních trzích. Hlavní index dubajské burzy směřuje k nejhoršímu týdnu od května 2022.

Konflikt zároveň tvrdě zasáhl cestovní ruch, který je jedním z pilířů ekonomiky regionu. Tisíce cestujících uvízly na letištích po celém Perském zálivu a mnozí musí využívat složité a nákladné trasy přes Saúdskou Arábii nebo Omán. SAE nyní pracují na vytvoření bezpečných vzdušných koridorů, které by mohly umožnit až 48 letů za hodinu.

Napětí se promítá také do energetických trhů. Írán útočí na energetickou infrastrukturu v oblasti a lodní doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčovou tepnou pro přepravu ropy a kontejnerového zboží, se téměř zastavila. Výsledkem je prudký růst cen ropy.

Investoři zároveň sledují, zda by konflikt mohl ovlivnit zahraniční investiční strategii států Perského zálivu. Vedle závazků SAE investovat v USA oznámily také Katar a Saúdská Arábie investice v hodnotě téměř dvou bilionů dolarů.

Podle deníku Financial Times nyní někteří představitelé regionu tyto investice znovu přehodnocují s ohledem na možné náklady dlouhodobého konfliktu.

Protesty proti Donaldu Trumpovi ČTK

Zástupci jednoho z investičních fondů v Abú Zabí uvedli, že zatím žádné přehodnocení investičních plánů neprobíhá. Jakékoli omezení investic by však mohlo mít dopad na globální trh s fúzemi a akvizicemi, který je na kapitálu ze států Perského zálivu výrazně závislý.

Spojené arabské emiráty přitom v posledních letech úzce spolupracují s Trumpovou administrativou i v dalších oblastech. Podporují například partnerství v oblasti umělé inteligence, plánují miliardové investice do energetiky a objednávky letadel.

Americký prezident Donald Trump

Trumpova vláda označila firmu Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec

Zprávy z firem

Americké ministerstvo obrany naplnilo svou hrozbu a oficiálně označilo technologickou společnost Anthropic za riziko pro dodavatelský řetězec. Rozhodnutí má okamžitou platnost a zakazuje vládním dodavatelům používat technologie firmy Anthropic při plnění zakázek pro americkou armádu, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Vazby na Trumpovu rodinu

Obchodní vazby sahají i k rodině amerického prezidenta. Trump Organization spolupracuje na výstavbě nové věže v Dubaji a připravuje projekty v Saúdské Arábii a Ománu. Investiční společnost MGX z Abú Zabí také získala dvoumiliardový podíl v kryptoměnové burze Binance prostřednictvím stablecoinu spojeného s Trumpovou rodinou.

Navzdory kritice Washingtonu však v regionu panuje také silný hněv vůči Íránu. Ten zahájil útoky přesto, že státy Perského zálivu neumožnily americkým ani izraelským silám využít své území či vzdušný prostor k úderům na Teherán.

Podle analytika Ryana Bohla z poradenské společnosti Rane Network státy regionu vždy počítaly s tím, že Trump bude jednat podle vlastního uvážení. Překvapila je však podle něj míra rizika, kterou je ochoten podstoupit i za cenu dopadů na své spojence.

Alí Chameneí
Aktualizováno

Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti,“ odpovídá Írán

Politika

ČTK

Přečíst článek

Pavel Tykač je druhým největším akcionářem ČEZ

Pavel Tykač
ČTK
ČTK
ČTK

Český podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač vlastní tři procenta akcií společnosti ČEZ s hodnotou kolem 19,4 miliardy korun. Akcie drží prostřednictvím firmy Belviport Trading registrované na Kypru. Tykač to oznámil České národní bance a upozornil na to Ekonomický deník. Server Kurzy.cz připomněl, že za posledních deset let neměl žádný z minoritních akcionářů firmy tak velký podíl.

Vláda v minulých týdnech avizovala plán na vykoupení všech minoritních akcionářů, čímž by stát získal plnou kontrolu nad energetickou společností. Stát drží v ČEZ přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Tykač je se třemi procenty druhým největším akcionářem ČEZ po státu.

Tykač podle deníku začal akcie ČEZ skupovat před více než čtyřmi lety. V únoru roku 2022 oznámil, že drží více než jedno procento akcií, přičemž následně avizoval záměr nakoupit dalších až devět milionů kusů akcií, čímž by svůj podíl navýšil až na 2,67 procenta. Později ovšem Belviport s ohledem na tržní podmínky a začátek války mezi Ruskem a Ukrajinou záměr odvolal.

Jakým způsobem nakonec navýšil svůj podíl ke třem procentům, zatím není zřejmé. Podle deníku je možné, že Tykač převzal podíl od investorů Petra Nešetřila a Tomáše Kaňky, se kterými dlouhodobě spolupracuje. Tito investoři rovněž patřili k největším minoritním akcionářům firmy.

Další velcí akcionáři

K dalším velkým minoritním akcionářům ČEZ patří podle serveru Kurzy.cz PPF Banka s 1,69 procenta podílu. Více než jedno procento má podle serveru také Chase Nominees, Clearstream Banking nebo Abaretia Holdings. Část těchto firem ovšem drží akcie pro jiné vlastníky.

Vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů po svém nástupu několikrát avizovala plán na plné ovládnutí energetické skupiny ČEZ. Stát by měl vykoupit akcie od minoritních akcionářů, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) k tomu podnikne první kroky už letos. Konkrétní opatření neuvedl, v minulosti se ovšem hovořilo o částce kolem 250 miliard korun. Opozice plán dlouhodobě kritizuje.

ČEZ je největší energetickou společností v Česku. Za tři čtvrtletí loňského roku vydělal 21,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně klesl o zhruba 6,5 procenta. Výsledky za celý rok 2025 by měla firma zveřejnit v příštím týdnu.

Elektrárna Chvaletice

Tykač chce zavřít uhelky. Chvaletice musejí zůstat, zní z ČEPS

Zprávy z firem

Úplné odstavení elektrárny Chvaletice není podle expertů bezpečné. Mohlo by dojít k problémům s napětím i obnovou sítě. ČEPS navrhuje dočasné řešení. Blackout jako takový ale nehrozí, elektřiny je prý dost.

ČTK

Přečíst článek

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mzdy v Česku rostou. Průměr už překonal 49 tisíc

Bankovky
iStock
nst
nst

Průměrná mzda v České republice loni vzrostla o 7,2 procenta na 49 215 korun. Zaměstnanci si tak v průměru polepšili o 3316 korun měsíčně. Druhým rokem po sobě se mzdy zvýšily také reálně – po započtení inflace vzrostly o 4,6 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Statistikové zároveň připomínají, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku průměrná mzda meziročně stoupla o 7,4 procenta na 52 283 korun. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku to bylo o 3616 korun více. Po zohlednění inflace se mzda zvýšila o 5,1 procenta. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostla po sezonním očištění o 1,8 procenta.

Průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí zpravidla bývá vyšší než za celý rok. „Závěr roku je obvykle specifický tím, že do mzdových statistik vstupují vyplácené prémie a bonusy,“ řekl hlavní ekonom Portu Jan Berka. V celoročním zohlednění je vliv prémií nižší, protože se rozpočítají do více měsíců.

Medián mezd, tedy hodnota přesně uprostřed mzdového rozdělení, dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 45 523 korun. Polovina zaměstnanců tak brala více a polovina méně. Meziročně medián vzrostl o 8,8 procenta. U mužů činil 48 342 korun, zatímco u žen 42 692 korun. Podle ČSÚ pobíralo 80 procent zaměstnanců mzdu v rozmezí od 23 282 do 89 006 korun.

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta

Karel Pučelík: Platby na vysokých školách jen zvýší nerovnost

Politika

Nerovnost je problémem evropských ekonomik, Česko není výjimkou, i když se o tom moc nemluví. Naopak se stále více objevují návrhy, které by situaci ještě zhoršily. Jako třeba platby na vysokých školách.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Vede IT

Nejvyšší mzdy měli loni zaměstnanci v odvětví informačních a komunikačních technologií, kde průměr přesáhl 89 tisíc korun. Ve finančnictví a pojišťovnictví se průměrná mzda dostala nad 80 tisíc korun. Naopak nejméně vydělávali lidé ve stravovacích a ubytovacích službách, kde průměrná mzda zůstala pod hranicí 30 tisíc korun, i když jejich příjmy často doplňuje spropitné.

Nejrychleji loni rostly mzdy v profesních, vědeckých a technických činnostech, kde se zvýšily o 11,6 procenta. Více než desetiprocentní růst zaznamenalo také stavebnictví. Nejmenší meziroční nárůst měli zaměstnanci v odvětví těžby a dobývání, kde mzdy vzrostly o 4,2 procenta.

Ve čtvrtém čtvrtletí byl nejvyšší meziroční růst průměrné mzdy ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, kde dosáhl 15,8 procenta. Následovaly profesní, vědecké a technické činnosti s růstem 11,8 procenta. Naopak nejpomaleji rostly mzdy v ostatních činnostech (3,4 procenta) a ve finančnictví a pojišťovnictví (3,7 procenta).

Přátelské prostředí před jistotou. Jak si studenti vybírají zaměstnavatele

Zprávy z firem

Stabilita zaměstnání zůstává pro mladé lidi důležitá, sama o sobě však už nestačí. Vyplývá to z 15. ročníku studie TOP Zaměstnavatelé 2026, do které se zapojilo 14 404 vysokoškoláků a 9 110 středoškoláků z celé České republiky. Studenti dnes při výběru zaměstnavatele kladou důraz především na přátelské pracovní prostředí, smysluplnost práce a transparentní systém růstu.

nst

Přečíst článek

Mzdy dále porostou

V letošním roce podle analytiků mzdy nadále porostou, i když tempo růstu zvolní. „Pro letošní rok počítáme se zvolněním nominálního růstu mezd pod šest procent. Vzhledem k poklesu inflace na začátku 2026 je ale šance i na její celoroční zpomalení proti loňsku, což by mělo ponechat růst reálných mezd na stále solidních 3,7 procenta,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

„Pro českou ekonomiku to znamená, že se i v nadcházejícím období bude moct spolehnout na oživování spotřeby domácností jako na hlavní motor růstu,“ konstatoval hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. Zároveň mzdový vývoj podle něj naznačuje, že Česká národní banka (ČNB) nebude v nejbližší době snižovat úrokové sazby.

