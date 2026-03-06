Bohatí spojenci USA v Perském zálivu se bouří: Washington nás zatáhl do války
Raketové a dronové útoky Íránu na státy Perského zálivu začínají dopadat na finanční trhy i podnikatelské prostředí v regionu. Ve Spojených arabských emirátech se navíc objevuje kritika Spojených států, které podle některých podnikatelů zatáhly region do konfliktu. Uvedla to agentura Bloomberg.
SAE přitom patří mezi nejbližší spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Země slíbila investice do americké ekonomiky v hodnotě zhruba 1,4 bilionu dolarů a zároveň rozvíjí obchodní vztahy s Trumpovou rodinou. Podle některých podnikatelů však tyto vazby nepřinesly Abú Zabí v konfliktu žádný skutečný vliv.
Kritika od miliardáře
Dubajský miliardář a hotelový magnát Khalaf Al Habtoor například na sociální síti X kritizoval rozhodnutí Washingtonu zapojit region do války s Íránem. Podle něj tím Spojené státy vystavily země Perského zálivu nebezpečí, které si samy nevybraly.
Spojené arabské emiráty čelí v regionu hlavní vlně íránských odvetných útoků. Ozbrojené síly sice většinu raket a dronů zachytily, konflikt však podle podnikatelů narušuje stabilitu, která byla jedním z hlavních faktorů přitahujících globální kapitál do regionu.
Podle jednoho z podnikatelů z Dubaje, kterého cituje agentura Bloomberg, pokračující nestabilita vytváří tlak na řadu odvětví a narušuje dodavatelské řetězce. Pokud by válka trvala déle než měsíc, některé firmy by podle něj mohly být nuceny přehodnotit své výrobní nebo servisní plány.
Dopady na finančních trzích
Ekonomické dopady jsou patrné i na finančních trzích. Hlavní index dubajské burzy směřuje k nejhoršímu týdnu od května 2022.
Konflikt zároveň tvrdě zasáhl cestovní ruch, který je jedním z pilířů ekonomiky regionu. Tisíce cestujících uvízly na letištích po celém Perském zálivu a mnozí musí využívat složité a nákladné trasy přes Saúdskou Arábii nebo Omán. SAE nyní pracují na vytvoření bezpečných vzdušných koridorů, které by mohly umožnit až 48 letů za hodinu.
Napětí se promítá také do energetických trhů. Írán útočí na energetickou infrastrukturu v oblasti a lodní doprava v Hormuzském průlivu, který je klíčovou tepnou pro přepravu ropy a kontejnerového zboží, se téměř zastavila. Výsledkem je prudký růst cen ropy.
Investoři zároveň sledují, zda by konflikt mohl ovlivnit zahraniční investiční strategii států Perského zálivu. Vedle závazků SAE investovat v USA oznámily také Katar a Saúdská Arábie investice v hodnotě téměř dvou bilionů dolarů.
Podle deníku Financial Times nyní někteří představitelé regionu tyto investice znovu přehodnocují s ohledem na možné náklady dlouhodobého konfliktu.
Zástupci jednoho z investičních fondů v Abú Zabí uvedli, že zatím žádné přehodnocení investičních plánů neprobíhá. Jakékoli omezení investic by však mohlo mít dopad na globální trh s fúzemi a akvizicemi, který je na kapitálu ze států Perského zálivu výrazně závislý.
Spojené arabské emiráty přitom v posledních letech úzce spolupracují s Trumpovou administrativou i v dalších oblastech. Podporují například partnerství v oblasti umělé inteligence, plánují miliardové investice do energetiky a objednávky letadel.
Vazby na Trumpovu rodinu
Obchodní vazby sahají i k rodině amerického prezidenta. Trump Organization spolupracuje na výstavbě nové věže v Dubaji a připravuje projekty v Saúdské Arábii a Ománu. Investiční společnost MGX z Abú Zabí také získala dvoumiliardový podíl v kryptoměnové burze Binance prostřednictvím stablecoinu spojeného s Trumpovou rodinou.
Navzdory kritice Washingtonu však v regionu panuje také silný hněv vůči Íránu. Ten zahájil útoky přesto, že státy Perského zálivu neumožnily americkým ani izraelským silám využít své území či vzdušný prostor k úderům na Teherán.
Podle analytika Ryana Bohla z poradenské společnosti Rane Network státy regionu vždy počítaly s tím, že Trump bude jednat podle vlastního uvážení. Překvapila je však podle něj míra rizika, kterou je ochoten podstoupit i za cenu dopadů na své spojence.