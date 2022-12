Boj o hrad bude bojem milionářů. Pavel od lidí dostal 40 milionů, Babišovi platí kampaň hnutí

Hlavní favorité již utrácejí desítky milionů korun. Za co nejčastěji? Kdo je největším dárcem odborového předáka Josefa Středuly? A kolik peněz do kampaně ze svého nasypal například Karel Diviš?

Petr Pavel dva týdny před prvním kolem prezidentské volby nasbíral od sponzorů a příznivců téměř 40 milionů korun. Do kampaně tak může vložit částku odpovídající skoro celému zákonnému limitu. Danuše Nerudová měla k dnešnímu ránu k dispozici zhruba 32,8 milionu korun. Dalšímu ze tří favoritů volby Andreji Babišovi platí kampaň jím založené hnutí ANO. Na příslušný účet dosud poslalo deset milionů korun. Vyplývá to z transparentních účtů jednotlivých kandidátů.

Pavel už z vybrané částky odeslal téměř 32 milionů korun, k dispozici mu tak stále zbývá asi 7,6 milionu korun. Největší částky, které z jeho účtu odešly, byly určeny na billboardy, roznos letáků, inzerci nebo na tisk. Celkem mu došlo více než 1000 darů. Pavel již dříve avizoval, že nepřijme od žádného sponzora částku vyšší než tři miliony korun. Přes 250 tisíc korun dostal od asi čtyř desítek příznivců.

Kandidáti na prezidenta ČR. Pavel, Nerudová, Babiš, Fischer, Středula a další. Jaké mají šance? Politika Budoucím prezidentem se stane jeden z devíti kandidátů, které k volbám 25. listopadu zaregistrovalo ministerstvo vnitra, případně o jejich kandidatuře rozhodl Nejvyšší správní soud. Nechybí mezi nimi žádný z adeptů, které favorizují předvolební průzkumy. Při dvou předchozích přímých volbách hlavy státu si lidé mohli vybírat také z devíti kandidátů. Podle aktuálního listopadového průzkumu agentury Median se poprvé v preferencích pro první kolo dostala do čela uchazečů Danuše Nerudová. duk, ČTK Přečíst článek

Nerudová má aktuálně na účtu k dispozici 14,2 milionu korun, peníze jí poslalo přes 450 příznivců a sponzorů. Poslední vysoká částka, kterou dostala, je více než milion korun z dárcovské kampaně na platformě Donio. Peníze investovala třeba do venkovní kampaně, reklamních předmětů, plakátů nebo do tisku a distribuce novin.

Babiš a Bašta mají peníze od stran

Babiš už dříve předeslal, že kampaň mu zaplatí jeho hnutí. Kromě stranických deseti milionů mu peníze poslalo minimum dárců. Na účet mu ale chodí stovky příspěvků ve výši jednoho haléře od jeho odpůrců doprovázené často hanlivými vzkazy. Babiš dosud zaplatil například 4,5 milionu korun za tisk novin Mafře, která patří do jeho svěřenského fondu, 1,2 milionu firmě Bigmedia za pronájem reklamních ploch nebo téměř 600 tisíc korun za propagační předměty. Babiš avizoval, že do kampaně započte i podíl z nákladů na senátní a komunální volby, ve kterých se významně angažoval.

I kandidátovi SPD Jaroslavu Baštovi kampaň platí jeho strana, dosud mu poskytla asi 12,5 milionu korun, Bašta přidal 300 tisíc. Příspěvek v řádu stovek nebo tisíců korun mu poslala taky necelá desítka sympatizantů. Peníze vydal zejména za pronájem reklamních panelů a ploch, roznášku a tisk letáků nebo za videoklip.

Jak volit prezidenta republiky? Základní informace pro voliče Prezidentské volby 2023 Sedmá volba prezidenta ČR – a třetí přímá obyvateli – se blíží. Jak a kdy se jako volič zúčastnit nadcházejících prezidentských voleb? Kdo může volit, jak volit ze zahraničí, jak je to s hlasovacími lístky? Zde je přehled základních informací ke třetí přímé volbě prezidenta ČR, jejíž první kolo se uskuteční 13. a 14 ledna 2023 a případné druhé kolo o dva týdny později, sestavený na základě informací ministerstva vnitra. duk Přečíst článek

Outsideři s miliony

V závěru prezidentské kampaně se významnější finanční pomoc podařilo získat Josefu Středulovi, kterému tento týden poslal podnikatel Richard Benýšek pět milionů korun. Celkem tak má odborový předák na kandidaturu 9,5 milionu korun, 6,6 milionu z nich již utratil třeba za kontaktní kampaň.

Příjmy dalších kandidátů se pohybují v řádu jednotek milionů korun. Karel Diviš, kterého po vyřazení z voleb ministerstvem vnitra do hry vrátil Nejvyšší správní soud, si kampaň platí ze svých peněz. Dosud si na účet poslal asi 6,7 milionu korun, většinu peněz už použil.

Pavel Fischer získal od sponzorů 3,8 milionu, ve značné míře mu chodí od menších dárců. Tomáš Zima dostal 2,7 milionu a Marek HIlšer 1,3 milionu korun.

Kandidáti na prezidenta budou muset všechny své příjmy a výdaje, a to i v nepeněžité podobě, doložit Úřadu pro dohled nad politickými stranami. Tuto povinnost už splnila Alena Vitásková, která i přes údajný dostatek petičních podpisů nepodala na ministerstvo vnitra přihlášku do voleb. Přiznala výdaje například za reklamu v novinách, knihu Prezident nebo za volební noviny a propagační předměty.

video Petr Pavel: Vraťme Česku řád a klid. Chci být prezidentem, který mírní vášně Leaders Bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel v úterý oficiálně potvrdil kandidaturu na prezidenta republiky. Do voleb jde s heslem „Vraťme Česku řád a klid“. U příležitosti zahájení jeho volební kampaně připomínáme rozhovor, který Pavel poskytl Newstreamu v rámci letního speciálu Kafe s prezidentem. Dalibor Martínek Přečíst článek

video Danuše Nerudová: Příspěvek na energie by neměl být jednorázový. Lidé platí složenky každý měsíc Prezidentské volby 2023 Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová je vystudovaná ekonomka, takže se logicky cítí být silná v kramflecích v ekonomických otázkách. Má jasné názory na to, jak by se mělo řešit zdražování energií. Šla by cestou zvyšování daňových slev. Obává se, že drahé energie zasáhnou i lidi, kteří takový problém dosud nemuseli řešit. Dalibor Martínek Přečíst článek