Karel Schwarzenberg slaví 85. Jak vidí české dějiny? A co říká o prezidentské volbě? Podívejte se na Victory Club

Býval kancléřem prezidenta Václava Havla, ministrem, kandidátem na prezidenta. A neustále zůstává bystrým pozorovatelem české politiky a společnosti. Jak Karel Schwarzenberg vidí současné prezidentské volby? Podívejte se na epizodu z pořadu Victory Club s jubilantem Karlem Schwarzenbergem.

Co je Victory Club?

Co znamená být nejlepší? Jakou roli hrají v životě osobností peníze? Co je pro ně úspěch a co mu museli obětovat? Jak vychovávají své potomky? A co by poradili mladým talentovaných lidem? Na tyto a další otázky odpovídají osobnosti tuzemského byznysu, politiky, sportu i kultury v nové sérii videoportrétů Victory Club s podtitulem Inspirujte se nejlepšími.

S kým se setkáte v první sérii Victory Clubu?

S lidmi, kteří ve své profesi dosáhli na absolutní vrchol. Vedle dalších to je hokejista Jaromír Jágr, bývalá rektorka Mendelovy univerzity a pravděpodobná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, jeden z nejúspěšnějších designérů dneška Rony Plesl, zakladatel pojišťovny Pavel Řehák, zakladatel banky Radomír Lapčík, investorka Andrea Ferancová, či nejlepší klavírista současnosti Ivo Kahánek.