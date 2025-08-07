Dalibor Martínek: Babiš jede jako fretka, Fiala teprve chystá „ostrou“ kampaň
Ten rozdíl v přístupu je markantní. Babiš dělá mítink za mítinkem, Petr Fiala chystá kampaň. Je otázkou, do jaké míry se to promítne ve volebním výsledku. Jestliže si ve Spolu myslí, že v září otočí volební preference a porazí Andreje Babiše, může být už pozdě.
Ano, politologové říkají, že se voliči rozhodují až v září a ti nerozhodní dokonce až těsně před volbami. Ale také se může projevit, kdo „makal“, a kdo plánoval makání.
Tak si to spočítejme na předsedech dvou hlavních rivalů.
Babiš: Ve středu 6.8. návštěva devíti měst a obcí na Litoměřicku. V pátek 8.8. už na Zlínsku, mítink na šesti místech. Následující pondělí večer podpoří Karla Havlíčka v hospodě v Praze, v úterý už šest městeček v Moravskoslezském kraji, kde kandiduje. Ve středu tamtéž dalších sedm obcí, ve čtvrtek přidá ještě šest. A následující týden už lítá po Libereckém kraji v podobném tempu.
Tomu se říká ostrá, kontaktní předvolební kampaň. K tomu je nutno připočítat kvalitní mediální zpracování každého mítinku na všech možných platformách. A to si Babiš ještě hlídá, aby jeho spolustraníci nezaháleli. Protože kdo pod Babišem zahálí, nebude ministrem. Takže například Vojtěch Adam objíždí městečka se svou mobilní ordinací, aktivita Aleny Schillerové je pod dozorem. O aktivitě Karla Havlíčka Babiš nepochybuje.
Podstatou demokratických voleb je normální střídání vlád a nejistota, jak ty volby dopadnou. Uznat porážku ve volbách je znak normální zralé politické kultury, ale to se nám vytrácí. Babiš i Okamura straší manipulací a ukradením voleb. A polovina lidí jim to věří a myslí si, že volby zmanipuluje vláda, která se nebude chtít vzdát moci (průzkum STEM). Je to docela nebezpečné.
Voliči na dovolené
Co se děje na druhé straně barikády? Premiér Fiala oznamuje začátek „ostré“ kampaně na druhou polovinu srpna. Prý tu jeho voliči ještě nejsou, jsou na dovolené.
Takže, Petr Fiala bude mít 22. srpna hned tři setkání s občany, Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod. V pondělí 25. 8. Vrchlabí a Trutnov. Hned v úterý tři města ve Středočeském kraji. Ve čtvrtek tři města na severu. Potom malá pauza. Potom ve svém volebním Jihočeském kraji, kde se střetne s Alenou Schillerovou, uspořádá v září celkem sedm setkání, z toho tři v Brně.
Vidíte ten rozdíl? Sedm za den na jedné straně, sedm za měsíc na druhé. Jistě, dá se namítnout, že Fiala je premiér a má vládní povinnosti. Zatímco Babiš má volného času spoustu a může si dělat, co chce. To by měl přeci každý pochopit, že. Jenže otázkou je, pochopí to voliči?
Úterý 29. července je důležité datum. Politické strany se musejí do této doby přihlásit k parlamentním volbám. Proto narychlo vznikají různé koalice, malí hledají většího, aby do Sněmovny protlačili aspoň někoho. Stabilní vláda však podle politologa Lukáše Jelínka ani po říjnových volbách nevznikne. „Babiš nejvíc sní o spolupráci s Motoristy, kdyby se do Sněmovny dostali. Ale ta pravděpodobnost je velmi malá,“ tvrdí Jelínek.
Ostatní členové Spolu se někteří už snaží, jiní teprve začnou. Velmi aktivní v setkáváních bude zejména Marian Jurečka z Olomoucka, Martin Baxa z Plzeňského kraje nebo veřejně méně známý Matěj Ondřej Havel z Královehradeckého kraje. Možná pro svou menší veřejnou známost má tento krajský lídr nejnabitější program.
Mohlo by se zdát, že toto setkávání, kdy se náměstí zastaví, třeba jen ze zvědavosti, deset, dvacet nebo třeba i sto lidí, nemusí mít pro výsledek voleb takový vliv jako třeba program stran. Jenže, když se tato setkání ještě dobře odprezentují, spoluvytváří to celkový dojem o vztahu politiků k lidem. Ostatně, vzpomeňte, jak Miloš Zeman v roce 1998 vyrazil na cesty po zemi se svým autobusem Zemákem. Ve volbách nakonec vyhrál s více než dvaatřiceti procenty hlasů a porazil Václava Klause.