Francouzský soud zkoumá Babišův nákup vil ve Francii kvůli podezření z praní špinavých peněz

Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí českým expremiérem Andrejem Babišem ve Francii, uvedl deník Le Monde. PNF podle zjištění novinářů zkoumá podmínky nabytí vily v Mougins na jihu Francie a vyšetřování zahájil v únoru. Babiš dnes zopakoval, že veškeré nákupy nemovitostí ve Francii se uskutečnily v souladu se zákony. Detaily o vyšetřování nezná, informaci má z médií, uvedl.

Babišovým majetkem se francouzská média začala zabývat loni na podzim po úniku důvěrných dokumentů, tzv. Pandora Papers. Novináři tehdy zjistili, že mnoho šéfů států a vlád skrývá svůj majetek za nastrčenými společnostmi v daňových rájích. Podle dnešního článku Le Monde kvůli Pandora Papers neuspěl Babiš v loňských parlamentních volbách a přišel o post ministerského předsedy.

To, že se jméno českého premiéra Andreje Babiše objevilo v Pandora Papers – kolaborativním vyšetřování offshore průmyslu Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů (ICIJ) – už způsobilo, že v říjnu 2021 prohrál volby a svou pozici, uvedl Le Monde.

V centru pozornosti vila v Mougins

Nyní by se český miliardář, premiér v letech 2017 až 2021, mohl dostat do problémů i na soudní frontě ve Francii. Řízení zahájené v únoru 2022 a svěřené francouzskému Ústřednímu úřadu pro boj proti korupci a finančním a daňovým deliktům (OCCLCIFF) se zaměřuje na způsob, jakým Babiš získal nemovitosti v Mougins na jihovýchodě Francie prostřednictvím řady offshoreových společností.

Vila Andreje Babiše ve francouzském Mougins, jejíž nákup zkoumají kvůli podezření z praní špinavých peněz francouzské úřady ČTK / AP

Obzvláště složitý je řetězec, který podnikatel zřídil v září 2009. Nemovitosti, včetně vily o rozloze více než 500 metrů čtverečních na tříhektarovém pozemku, koupila společnost se sídlem v Monaku, kterou vlastní offshore subjekt ve Spojených státech. Cena realitní transakce byla 14 milionů eur (340 milionů korun).

Záhadný původ peněz na nákup

Prodejní doklad, který viděl Le Monde, uvádí, že tato částka byla „zaplacena v hotovosti“. Dokumenty z Pandora Papers však ukazují, že Babišova americká společnost si na financování nákupu domů v Mougins vzala půjčku ve výši 15 milionů eur od offshore společnosti registrované na Britských Panenských ostrovech. V oficiálních francouzských dokumentech není po této půjčce ani stopa.

Vyšetřovatelé se budou muset pokusit pochopit účel celé této sestavy a zjistit, proč je Babiš vlastníkem jak úvěrové společnosti, tak subjektu, který si půjčil 15 milionů eur. Využití offshore společností v daňových rájích a tajná půjčka by mohly představovat praní špinavých peněz za účelem skrytí původu peněz, což je stále záhadou, podotkl Le Monde.

V hlavní roli Monika Babišová

Bývalý český premiér v letech 2016 a 2018 postupně převedl nemovitosti v Mougins na subjekt, který veřejně vlastní, a to překvapivou technikou převodu akcií americké a monacké společnosti na svou manželku Moniku Babišovou, která je převedla zpět na holdingovou společnost jejího manžela téhož dne, popsal transakci ale Monde.

Vyšetřování se zkomplikuje, protože údajné skutečnosti jsou staré a mohou být promlčené. Tento typ případů, spojený s velkými případy daňových úniků, jako jsou Panama Papers nebo Paradise Papers, má tendenci se protahovat kvůli vyšetřováním, která musí francouzský soudní systém provádět v zahraničí, na územích, která někdy velmi nespolupracují.

Babiš, kterého kontaktovali v době odhalení ICIJ, si nepřál odpovídat na otázky konsorcia. Karel Hanzelka, tehdejší mluvčí jeho skupiny Agrofert, ale e-mailem uvedl, že „všechny naše transakce proběhly naprosto legálním způsobem a zaplatili jsme všechny požadované daně“.